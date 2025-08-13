УКР
Викрали фермера та вимагали 70 тис. дол.: затримано діючого та колишнього військовослужбовців. ФОТОрепортаж

Командир роти однієї з військових частин та колишній військовослужбовець незаконно позбавили волі фермера на Дніпропетровщині. Від потерпілого вимагали та отримали 70 тис. доларів США за його звільнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Спецпрокуратура Східного регіону.

Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону у взаємодії зі слідчими та оперативними працівниками Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області затримали групу осіб за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 189 КК України.

За даними слідства, у липні 2025 року командир роти однієї з військових частин та колишній військовослужбовець, перебуваючи у смт Губиниха Дніпропетровської області, незаконно позбавили волі місцевого фермера. Вони застосували до чоловіка фізичне насильство, одягли на нього кайданки та вивезли на його автомобілі до сусідньої області. Там від потерпілого вимагали та отримали 70 тис. доларів США за його звільнення.

Також дивіться: Військового, який викрав БТР та втік, засудили до 7 років тюрми на Сумщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Зловмисників затримано у порядку ст. 208, 615 КПК України.
Під час санкціонованих та невідкладних обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, стартові пакети, одяг, частину грошових коштів, а також автомобіль, придбаний за гроші потерпілого.

Обом затриманим повідомлено про підозру, також вручені клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюють слідчі Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіку, який намагався викрасти 6-річну дівчинку на Київщині, повідомлено про підозру, - поліція

Викрали фермера і вимагали викуп
викрадення (831) військовослужбовці (4881) фермер (413) Дніпропетровська область (4131) Самарівський район (14) Губиниха (1)


+9
нажаль такий історій буде тільки більшати
13.08.2025 15:49 Відповісти
+9
у переважній більшості військові це звичайні люди, без глибоких знань документування, викриття/розкриття злочинів та протидії цьому
хєрово, але не критично
навчений та досвідчений правоохоронець/силовик, який вчиняє такі злочини, є кратно небезпечним за військового
13.08.2025 15:57 Відповісти
+3
Ви гадали всі війскові "біля Янголи честі та захисту"?.... У мене для вас погана новина - мерзотників теж вистачає серед війскових.
13.08.2025 15:58 Відповісти
нажаль такий історій буде тільки більшати
13.08.2025 15:49 Відповісти
Не дай Бог. Тоді кранти(
13.08.2025 15:51 Відповісти
це життя
таке було, є та буде, на жаль
не вперше та не в останнє
жодних крантів не буде
13.08.2025 15:58 Відповісти
100%. На жаль.
13.08.2025 15:54 Відповісти
Це найстрашніше коли в подібних злочинах вже замішані військові((((
Це страшна біда((
13.08.2025 15:50 Відповісти
у переважній більшості військові це звичайні люди, без глибоких знань документування, викриття/розкриття злочинів та протидії цьому
хєрово, але не критично
навчений та досвідчений правоохоронець/силовик, який вчиняє такі злочини, є кратно небезпечним за військового
13.08.2025 15:57 Відповісти
У переважній більшості військові це звичайні люди с глубокими знаниями и умениями применения взрывчатки, стрелкового оружия (в том числе и довольно тяжелого) и дронов и да, согласен, это довольно херово. Не говоря уже о специалистах - разведчиках и диверсантах
13.08.2025 16:30 Відповісти
реально хєрово буде, якщо держава не дбатиме постійно/належним чином за своїх військових, у т.ч. звільнених у запас, демобілізованих
13.08.2025 16:50 Відповісти
Ви гадали всі війскові "біля Янголи честі та захисту"?.... У мене для вас погана новина - мерзотників теж вистачає серед війскових.
13.08.2025 15:58 Відповісти
Рішили фермера потрусити - гроші лишніми не бувають
13.08.2025 15:53 Відповісти
То завтра так можна ж зробити з усіма((
13.08.2025 15:56 Відповісти
Хто не навоювався - буде продовження
13.08.2025 15:59 Відповісти
Крысы тыловые.
13.08.2025 15:57 Відповісти
Так всегда было и первые послевоенные годы криминал отрывался по полной.
13.08.2025 16:05 Відповісти
Як там писали захисники підрозділу "Торнадо", "може це неправильний фермер був? Сєпар. Гріх було його не потрусити" (С)
13.08.2025 16:07 Відповісти
Людей, які вбивали, ворожого противника, але вбивали і це страшно, чому європейці не хочуть воювати і уникають війни будь-якими методами? Тому що вони не хочуть навчити десятки тисяч людей вбивати...
13.08.2025 16:28 Відповісти
І на старуху буває проруха
13.08.2025 16:34 Відповісти
Европа, "средние" века. Свободные княжества ( местная мафия во главе с мэром) и войско вернувшееся с войны которому не будет денег на обещанные плюшки. Хорошо организованные подразделения будут грабить богатых ( которые позаботились про свою защиту), плохо организованные банды будут грабить зажиточных. Маргиналы будут грабить бедноту.
13.08.2025 16:43 Відповісти
Головне шо не буряти.
13.08.2025 16:53 Відповісти
 
 