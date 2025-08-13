Викрали фермера та вимагали 70 тис. дол.: затримано діючого та колишнього військовослужбовців. ФОТОрепортаж

Командир роти однієї з військових частин та колишній військовослужбовець незаконно позбавили волі фермера на Дніпропетровщині. Від потерпілого вимагали та отримали 70 тис. доларів США за його звільнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Спецпрокуратура Східного регіону.

Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону у взаємодії зі слідчими та оперативними працівниками Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області затримали групу осіб за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 189 КК України.

За даними слідства, у липні 2025 року командир роти однієї з військових частин та колишній військовослужбовець, перебуваючи у смт Губиниха Дніпропетровської області, незаконно позбавили волі місцевого фермера. Вони застосували до чоловіка фізичне насильство, одягли на нього кайданки та вивезли на його автомобілі до сусідньої області. Там від потерпілого вимагали та отримали 70 тис. доларів США за його звільнення.

Зловмисників затримано у порядку ст. 208, 615 КПК України.

Під час санкціонованих та невідкладних обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, стартові пакети, одяг, частину грошових коштів, а також автомобіль, придбаний за гроші потерпілого.

Обом затриманим повідомлено про підозру, також вручені клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюють слідчі Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

