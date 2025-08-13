Похитили фермера и требовали 70 тыс. долл.: задержаны действующий и бывший военнослужащие. ФОТОРЕПОРТАЖ
Командир роты одной из воинских частей и бывший военнослужащий незаконно лишили свободы фермера на Днепропетровщине. От потерпевшего требовали и получили 70 тыс. долларов США за его освобождение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Спецпрокуратура Восточного региона.
Прокуроры Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона во взаимодействии со следователями и оперативными работниками Самаровского районного отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области задержали группу лиц по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 189 УК Украины.
По данным следствия, в июле 2025 года командир роты одной из воинских частей и бывший военнослужащий, находясь в пгт Губиниха Днепропетровской области, незаконно лишили свободы местного фермера. Они применили к мужчине физическое насилие, надели на него наручники и вывезли на его автомобиле в соседнюю область. Там от потерпевшего требовали и получили 70 тыс. долларов США за его освобождение.
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208, 615 УПК Украины.
Во время санкционированных и неотложных обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, стартовые пакеты, одежда, часть денежных средств, а также автомобиль, приобретенный за деньги потерпевшего.
Обоим задержанным сообщено о подозрении, также вручены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона осуществляют следователи Самаровского РОП ГУНП в Днепропетровской области.
таке було, є та буде, на жаль
не вперше та не в останнє
жодних крантів не буде
Це страшна біда((
хєрово, але не критично
навчений та досвідчений правоохоронець/силовик, який вчиняє такі злочини, є кратно небезпечним за військового