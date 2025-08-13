РУС
Похитили фермера и требовали 70 тыс. долл.: задержаны действующий и бывший военнослужащие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Командир роты одной из воинских частей и бывший военнослужащий незаконно лишили свободы фермера на Днепропетровщине. От потерпевшего требовали и получили 70 тыс. долларов США за его освобождение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Спецпрокуратура Восточного региона.

Прокуроры Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона во взаимодействии со следователями и оперативными работниками Самаровского районного отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области задержали группу лиц по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 189 УК Украины.

По данным следствия, в июле 2025 года командир роты одной из воинских частей и бывший военнослужащий, находясь в пгт Губиниха Днепропетровской области, незаконно лишили свободы местного фермера. Они применили к мужчине физическое насилие, надели на него наручники и вывезли на его автомобиле в соседнюю область. Там от потерпевшего требовали и получили 70 тыс. долларов США за его освобождение.

Также смотрите: Военного, который угнал БТР и сбежал, приговорили к 7 годам тюрьмы на Сумщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208, 615 УПК Украины.
Во время санкционированных и неотложных обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, стартовые пакеты, одежда, часть денежных средств, а также автомобиль, приобретенный за деньги потерпевшего.

Обоим задержанным сообщено о подозрении, также вручены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона осуществляют следователи Самаровского РОП ГУНП в Днепропетровской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчине, пытавшемуся похитить 6-летнюю девочку на Киевщине, сообщено о подозрении, - полиция

Похитили фермера и требовали выкуп
похищение военнослужащие фермер Днепропетровская область Самарский район Губиниха


+9
нажаль такий історій буде тільки більшати
13.08.2025 15:49 Ответить
+9
у переважній більшості військові це звичайні люди, без глибоких знань документування, викриття/розкриття злочинів та протидії цьому
хєрово, але не критично
навчений та досвідчений правоохоронець/силовик, який вчиняє такі злочини, є кратно небезпечним за військового
13.08.2025 15:57 Ответить
+3
Ви гадали всі війскові "біля Янголи честі та захисту"?.... У мене для вас погана новина - мерзотників теж вистачає серед війскових.
13.08.2025 15:58 Ответить
нажаль такий історій буде тільки більшати
13.08.2025 15:49 Ответить
Не дай Бог. Тоді кранти(
13.08.2025 15:51 Ответить
це життя
таке було, є та буде, на жаль
не вперше та не в останнє
жодних крантів не буде
13.08.2025 15:58 Ответить
Це наслідки пришестя кацапскої сарани.
13.08.2025 17:30 Ответить
100%. На жаль.
13.08.2025 15:54 Ответить
Це найстрашніше коли в подібних злочинах вже замішані військові((((
Це страшна біда((
13.08.2025 15:50 Ответить
у переважній більшості військові це звичайні люди, без глибоких знань документування, викриття/розкриття злочинів та протидії цьому
хєрово, але не критично
навчений та досвідчений правоохоронець/силовик, який вчиняє такі злочини, є кратно небезпечним за військового
13.08.2025 15:57 Ответить
У переважній більшості військові це звичайні люди с глубокими знаниями и умениями применения взрывчатки, стрелкового оружия (в том числе и довольно тяжелого) и дронов и да, согласен, это довольно херово. Не говоря уже о специалистах - разведчиках и диверсантах
13.08.2025 16:30 Ответить
реально хєрово буде, якщо держава не дбатиме постійно/належним чином за своїх військових, у т.ч. звільнених у запас, демобілізованих
13.08.2025 16:50 Ответить
який ти розумний
13.08.2025 17:42 Ответить
досвідчений
13.08.2025 17:48 Ответить
Ви гадали всі війскові "біля Янголи честі та захисту"?.... У мене для вас погана новина - мерзотників теж вистачає серед війскових.
13.08.2025 15:58 Ответить
Рішили фермера потрусити - гроші лишніми не бувають
13.08.2025 15:53 Ответить
То завтра так можна ж зробити з усіма((
13.08.2025 15:56 Ответить
Хто не навоювався - буде продовження
13.08.2025 15:59 Ответить
Крысы тыловые.
13.08.2025 15:57 Ответить
Так всегда было и первые послевоенные годы криминал отрывался по полной.
13.08.2025 16:05 Ответить
Як там писали захисники підрозділу "Торнадо", "може це неправильний фермер був? Сєпар. Гріх було його не потрусити" (С)
13.08.2025 16:07 Ответить
Людей, які вбивали, ворожого противника, але вбивали і це страшно, чому європейці не хочуть воювати і уникають війни будь-якими методами? Тому що вони не хочуть навчити десятки тисяч людей вбивати...
13.08.2025 16:28 Ответить
І на старуху буває проруха
13.08.2025 16:34 Ответить
Европа, "средние" века. Свободные княжества ( местная мафия во главе с мэром) и войско вернувшееся с войны которому не будет денег на обещанные плюшки. Хорошо организованные подразделения будут грабить богатых ( которые позаботились про свою защиту), плохо организованные банды будут грабить зажиточных. Маргиналы будут грабить бедноту.
13.08.2025 16:43 Ответить
Головне шо не буряти.
13.08.2025 16:53 Ответить
 
 