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Затримано "смотрящего" за півднем України - кримінальника "Наума", пов’язаного з російськими "ворами в законі". ФОТОрепортаж

Затримано смотрящего за півднем України Наума

Правоохоронці затримали кримінального авторитета на прізвисько "Наум" (Ігор Науменко), який був ключовою фігурою у побудові злочинної вертикалі на півдні України (в Херсонській, Одеській та Миколаївській областях). Він впливав як на кримінальників областей, так і на місця позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції.

У тюрмах він призначав "смотрящих", контролював "чорну касу", координував обіг наркотиків і організовував тиск на ув’язнених та їхніх рідних.

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"Фігурант мав офіційне визнання серед російських "ворів у законі" — зокрема, таких як "Шакро Молодой", "Коба Руставський", "Гелані Сєдой" та інші. Під їхнім кураторством Наум звітував про свою діяльність і передавав частину кримінальних доходів у грошовий фонд, що використовувався для утримання злочинної структури та посилення її впливу. Саме через ці зв’язки він отримав статус "положенця", тобто виключне право впливати на кримінальні процеси у виправних установах півдня України", - йдеться в повідомленні.

В рамках розслідування поліцейські провели 50 санкціонованих обшуків у чотирьох регіонах України. Самого "смотрящего" затримали.

Так, було зафіксовано спробу рейдерського захоплення агропідприємства на Одещині. Власнику поставили вимога: або 550 тис. доларів, або передача бізнесу разом із 60 вантажівками. Якщо той відмовиться - погрожували "проблемами".

Також задокументовано вимагання понад 86 тис. грн у чоловіка, який не визнав злодійських "правил". Його залякували, погрожували фізичним насильством та ізоляцією. Через тиск і шантаж потерпілий змушений був переказувати кошти. Гроші надсилала його мати на рахунки, оформлені на підставних осіб, або ж поповнювала телефони "смотрящих".

"Науму" повідомили про підозру та обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Також повідомлено про підозру ще двом особам - колишньому та чинному так званим "смотрящим" за Миколаївським слідчим ізолятором.

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Нагадаємо, про зв'язок Ігоря Наменка із російськими "ворами в законі" у 2017 повідомляв тодішній начальник УСБУ у Миколаївській області Олексій Лях. Тоді у Миколаєві оперативники та спецназ СБУ "Альфа", а також поліція затримали Науменка та його спільників за вимагання 200 тисяч гривень від бізнесмена під приводом неіснуючого боргу.

"У нас є достовірні дані, що з російської сторони його діяльність курувалась і керувалася на шкоду державній безпеці України. Також затримано двох його спільників. ... Я наголошую, Науменко мав статус "смотрящего" від кримінального світу за миколаївським регіоном. І цей статус "смотрящего" йому дали представники іншої категорії злочинного світу, так звані "вори в законі", які керували ним, і на це вже є докази, з Російської Федерації", - сказав тоді Лях.

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Затримано смотрящего за півднем України Наума
Затримано смотрящего за півднем України Наума
Затримано смотрящего за півднем України Наума
Затримано смотрящего за півднем України Наума
Затримано смотрящего за півднем України Наума
Затримано смотрящего за півднем України Наума
Затримано смотрящего за півднем України Наума
Затримано смотрящего за півднем України Наума
Затримано смотрящего за півднем України Наума
Затримано смотрящего за півднем України Наума
Затримано смотрящего за півднем України Наума
Затримано смотрящего за півднем України Наума
Затримано смотрящего за півднем України Наума
Затримано смотрящего за півднем України Наума
Затримано смотрящего за півднем України Наума

Автор: 

вор у законі (242) затримання (4362) криміналітет (306) Нацполіція (15363)


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Топ коментарі
+7
А під шумок можна цих гниж ліквідувати під час транспортування до в'язниці?
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18.07.2025 15:31 Відповісти
+4
Потрібно за статус "смотрящих, вора в законе, та прочих мурчикiв" саджати на 25 рочкiв з конфiскациэю.
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18.07.2025 15:37 Відповісти
+4
"Шакро Молодой", "Коба Руставський", "Гелані Сєдой"

аааа.....
кацапські вори в законі.....
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18.07.2025 15:40 Відповісти
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А під шумок можна цих гниж ліквідувати під час транспортування до в'язниці?
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18.07.2025 15:31 Відповісти
Були випадки коли випадково починали палати автомобілі у керівництва СІЗО чи колонії. Ага, ще напишіть - повістку йому і в буса
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18.07.2025 16:09 Відповісти
все можна коли в країні править не демократія а хунта як в кацапстані та КНДР
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18.07.2025 16:16 Відповісти
Оце добра справа!
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18.07.2025 15:32 Відповісти
Потрібно за статус "смотрящих, вора в законе, та прочих мурчикiв" саджати на 25 рочкiв з конфiскациэю.
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18.07.2025 15:37 Відповісти
На розмінування!
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18.07.2025 15:55 Відповісти
"Шакро Молодой", "Коба Руставський", "Гелані Сєдой"

аааа.....
кацапські вори в законі.....
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18.07.2025 15:40 Відповісти
Отлично но есть одно!При всём этом кто кого поимеееееееееет??????????в Денижном Эквиваленте??????????
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18.07.2025 15:42 Відповісти
Гарні фотки. А коли випустять цього бандюка?
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18.07.2025 15:46 Відповісти
Когда ему на булках звёзды статуируют!и черта с лопатой в очело!закидующего!
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18.07.2025 15:55 Відповісти
переливають із пустого в порожнє: затримали-відпустили, затримали-відпустили... Тільки Міхо зміг поломати в Грузії цю систему, за що кацапи рукми іванішвілі цого і доганяють. У нас такого ніколи не буде,-занадто все пронизано корупцією...
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18.07.2025 15:48 Відповісти
Умно скахано!Но!?А какого тогда они такие ШМАРЫ,У ПРОСТЫХ БАРЫГ ПО ВАШЕМУ ПОНЕМАНИЮ!МОЕМУ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ ЖИТЬ И БОРОТСЯ С ТАКИМИ КАК ЭТИ МРАЗИ И МУСОРА!ПЛАТИ ДАНЬ Я МУСОР Я БАНДИТ!!!АААААА?????ОТВЕТЬ!!!!!!ААААА ПРЕЗИДЕНТ!!!!!!ВСЕ ВЫ УМНИКИ А МНЕ НА ВАС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.07.2025 16:35 Відповісти
так цеж
татарівська інвєст-няня..
за тиждень буде на свободі
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18.07.2025 15:55 Відповісти
смотрящій за проісходящім
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18.07.2025 16:10 Відповісти
Показуха для лохів, заберуть кацапське га.но поставлять зелене
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18.07.2025 16:10 Відповісти
Чому ці злочинці стоять руки в боки ґлузуючи із правоохоронців замість того щоб лежати на пузі мордякою в підлогу?
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18.07.2025 16:29 Відповісти
Вот такие "понятия" у российских воров.
По данным СМИ и проекта Gulagu.net, находясь в заключении, Калашов (Шакро Молодой) содействовал спецслужбам в массовом наборе заключенных на войну с Украиной[19][20]. Так Калашов обращался к заключенным с призывом идти на войну на Украину и «бить фашисткую мразь», так как «защита родины» не противоречит основам АУЕ[21]. СМИ сообщали что возможность выхода Калашова на свободу по УДО напрямую зависела от успешности набора заключённых на войну[21].
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18.07.2025 16:35 Відповісти
ВСЕ ОНИ ШМАРЫ ТИП БАНДИТЫ!ТОЛЬКО НА ЗОНЕ!А НА СВОБОДЕ ЕСЛИ ПОВЕЗЁТ!СЕГОДНЯ БАНЬКА ДЕВЧЁНКИ А ЗАВТРА КАНАВА!!!СВИНЯМИ ОБОСРАНАЯ!!!
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18.07.2025 16:40 Відповісти
привяжіть за ногу до пікапа і покатайте, пока до кісток не зітре.
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18.07.2025 16:40 Відповісти
Главный "Наум" однако продолжает сидеть на Банковой..
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18.07.2025 17:04 Відповісти
 
 