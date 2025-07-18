Затримано "смотрящего" за півднем України - кримінальника "Наума", пов’язаного з російськими "ворами в законі". ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали кримінального авторитета на прізвисько "Наум" (Ігор Науменко), який був ключовою фігурою у побудові злочинної вертикалі на півдні України (в Херсонській, Одеській та Миколаївській областях). Він впливав як на кримінальників областей, так і на місця позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції.

У тюрмах він призначав "смотрящих", контролював "чорну касу", координував обіг наркотиків і організовував тиск на ув’язнених та їхніх рідних.

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"Фігурант мав офіційне визнання серед російських "ворів у законі" — зокрема, таких як "Шакро Молодой", "Коба Руставський", "Гелані Сєдой" та інші. Під їхнім кураторством Наум звітував про свою діяльність і передавав частину кримінальних доходів у грошовий фонд, що використовувався для утримання злочинної структури та посилення її впливу. Саме через ці зв’язки він отримав статус "положенця", тобто виключне право впливати на кримінальні процеси у виправних установах півдня України", - йдеться в повідомленні.

В рамках розслідування поліцейські провели 50 санкціонованих обшуків у чотирьох регіонах України. Самого "смотрящего" затримали.

Так, було зафіксовано спробу рейдерського захоплення агропідприємства на Одещині. Власнику поставили вимога: або 550 тис. доларів, або передача бізнесу разом із 60 вантажівками. Якщо той відмовиться - погрожували "проблемами".

Також задокументовано вимагання понад 86 тис. грн у чоловіка, який не визнав злодійських "правил". Його залякували, погрожували фізичним насильством та ізоляцією. Через тиск і шантаж потерпілий змушений був переказувати кошти. Гроші надсилала його мати на рахунки, оформлені на підставних осіб, або ж поповнювала телефони "смотрящих".

"Науму" повідомили про підозру та обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Також повідомлено про підозру ще двом особам - колишньому та чинному так званим "смотрящим" за Миколаївським слідчим ізолятором.

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Нагадаємо, про зв'язок Ігоря Наменка із російськими "ворами в законі" у 2017 повідомляв тодішній начальник УСБУ у Миколаївській області Олексій Лях. Тоді у Миколаєві оперативники та спецназ СБУ "Альфа", а також поліція затримали Науменка та його спільників за вимагання 200 тисяч гривень від бізнесмена під приводом неіснуючого боргу.

"У нас є достовірні дані, що з російської сторони його діяльність курувалась і керувалася на шкоду державній безпеці України. Також затримано двох його спільників. ... Я наголошую, Науменко мав статус "смотрящего" від кримінального світу за миколаївським регіоном. І цей статус "смотрящего" йому дали представники іншої категорії злочинного світу, так звані "вори в законі", які керували ним, і на це вже є докази, з Російської Федерації", - сказав тоді Лях.

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