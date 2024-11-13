Допоміг кримінальним авторитетам провести "сходку": На Черкащині затримано начальника виправної колонії, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР викрили начальника виправної колонії з Черкащини, який допоміг кримінальним авторитетам організувати та провести на території установи так звану "сходку".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Зазначається, що він пропустив до виправної установи кримінальних авторитетів на прохання раніше судимого мешканця Умані, який мав статус "смотрящого" за цією колонією з волі.
Що встановило слідство?
За даними слідства у лютому 2024 року між двома авторитетами, які відбували покарання у виправній колонії, виник конфлікт через гроші та розподіл сфер впливу.
Для його вирішення "смотрящий" вирішив провести злочинне зібрання на території установи. Він запросив на "сходку" 5 осіб через свою довірену особу, яка має у кримінальному середовищі статус "блатного".
Начальник установи сприяв проведенню кримінального зібрання у приміщенні виправної колонії. Він також наказав підлеглим вимкнути електропостачання, аби таким чином відключити камери відеоспостереження та особисто провів на територію установи через головні ворота кримінальних авторитетів.
Підозри
Учасники "сходки" – особи з волі та в’язні віком від 33 до 56 років. Кожен з них мав високий статус у "злочинному світі". Більшість є уродженцями Черкащини, а один родом з Києва, повідомили в Офісі Генпрокурора.
Наразі слідчими ДБР у взаємодії з ДСР Нацполіції затримано 5 учасників злочинного зібрання та начальника виправної колонії.
Всім їм та ще двом ув'язненим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-2 КК України.
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ото якби на сходці тцк бусифікувало усіх цих биків призовного віку разом із кумом та вєртухаями - ото було б цікаве кіно
на предпенсійній прямій начальники так звикають до систематичних подачок, шо не цураються вже 100-200 долярів за послугу
Зверніть увагу, редактор допису слово авторитет тут пише без кавичок. Може, то для нього справді автортети?
На жетоне была изображена собака ищейка. Легавая.
Але все чисто...
Для його вирішення "смотрящий" вирішив провести злочинне зібрання на території установи. Він запросив на "сходку" 5 осіб через свою довірену особу, яка має у кримінальному середовищі статус "блатного". Джерело:
ну і що такого ? нікого з зони не випустив !
Для вирішення конфлікту - приволік тимчасово зовнішні особи
Конфлікт ліквідовано , порядок збережено