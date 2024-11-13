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Допоміг кримінальним авторитетам провести "сходку": На Черкащині затримано начальника виправної колонії, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР викрили начальника виправної колонії з Черкащини, який допоміг кримінальним авторитетам організувати та провести на території установи так звану "сходку".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що він пропустив до виправної установи кримінальних авторитетів на прохання раніше судимого мешканця Умані, який мав статус "смотрящого" за цією колонією з волі.

Що встановило слідство?

За даними слідства у лютому 2024 року між двома авторитетами, які відбували покарання у виправній колонії, виник конфлікт через гроші та розподіл сфер впливу.

Для його вирішення "смотрящий" вирішив провести злочинне зібрання на території установи. Він запросив на "сходку" 5 осіб через свою довірену особу, яка має у кримінальному середовищі статус "блатного".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Судитимуть керівництво Бердянської виправної колонії, за вказівкою якого катували засуджених, вимагаючи гроші, - ДБР. ФОТОрепортаж 

На Черкащині ДБР затримало начальника виправної колонії

Начальник установи сприяв проведенню кримінального зібрання у приміщенні виправної колонії. Він також наказав підлеглим вимкнути електропостачання, аби таким чином відключити камери відеоспостереження та особисто провів на територію установи через головні ворота кримінальних авторитетів.

Підозри

Учасники "сходки" – особи з волі та в’язні віком від 33 до 56 років. Кожен з них мав високий статус у "злочинному світі". Більшість є уродженцями Черкащини, а один родом з Києва, повідомили в Офісі Генпрокурора. 

На Черкащині ДБР затримало начальника виправної колонії
На Черкащині ДБР затримало начальника виправної колонії

Наразі слідчими ДБР у взаємодії з ДСР Нацполіції затримано 5 учасників злочинного зібрання та начальника виправної колонії.

Всім їм та ще двом ув'язненим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-2 КК України.

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На Черкащині ДБР затримало начальника виправної колонії

Автор: 

колонія (255) криміналітет (301) ДБР (3491) Чернігівська область (909)


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Топ коментарі
+9
нє, не цікаво...
ото якби на сходці тцк бусифікувало усіх цих биків призовного віку разом із кумом та вєртухаями - ото було б цікаве кіно
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13.11.2024 15:25
+5
Повірю в необхідність ДБР після інформації .в якій колонії і на який строк прикрили даного чорта. П поки ДБР-пшик,мильна булька
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13.11.2024 15:52
+4
Начальник буде з ними в однієї камері сидіти??? Шо б все па-чеснаму, по- пацанскі…Завжди замислювався - хто і навіщойде служити у пенітенціарну систему та ще й офіцером? Цілими днями нюхати туберкульозних зеків та їхнє бздо. А оно он як… бабло перемагає розум….
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13.11.2024 15:31
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нє, не цікаво...
ото якби на сходці тцк бусифікувало усіх цих биків призовного віку разом із кумом та вєртухаями - ото було б цікаве кіно
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13.11.2024 15:25 Відповісти
вовка - добрая душа ))) канєшно нє користі же раді ))
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13.11.2024 15:25 Відповісти
це вже пздць, чи ще ні?
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13.11.2024 15:26 Відповісти
Хароший начальнік. Такіє нам самім нужни.
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13.11.2024 15:30 Відповісти
Начальник буде з ними в однієї камері сидіти??? Шо б все па-чеснаму, по- пацанскі…Завжди замислювався - хто і навіщойде служити у пенітенціарну систему та ще й офіцером? Цілими днями нюхати туберкульозних зеків та їхнє бздо. А оно он як… бабло перемагає розум….
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13.11.2024 15:31 Відповісти
можливостей безліч, фінансові умови значно кращі за мсек, пенсія, вислуга, зв'язки, постійна клієнтура...
на предпенсійній прямій начальники так звикають до систематичних подачок, шо не цураються вже 100-200 долярів за послугу
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13.11.2024 15:35 Відповісти
Ага, можливостей безліч, і після виходу на пенсію заточку під ребро отримати від незадоволених теж. А все думав що їх так армійці не *******?
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13.11.2024 16:14 Відповісти
щурів ніхто не любить
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13.11.2024 16:15 Відповісти
Це точно…ніхто і ніде…
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13.11.2024 16:17 Відповісти
чим незадоволених? ти багато про такі випадки чув, чи тільки в кіно бачив? ті хто туди потрапили, знають чому вони там, а якщо над ними ніхто просто так не знущається, я маю на увазі вертухаїв і начальство тюрми, то і претензій до них ніяких бути не може.
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13.11.2024 18:06 Відповісти
А велике бабло за копійчані послуги це на твій розсуд як? Не знущання? Ну то терпи далі…
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14.11.2024 14:29 Відповісти
До речі, непогано було б вкинути цього начальника , щоб його ті ж "авторитети" запетушарили. Всі.

Зверніть увагу, редактор допису слово авторитет тут пише без кавичок. Може, то для нього справді автортети?
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13.11.2024 15:33 Відповісти
Що в Кума в декларації?!
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13.11.2024 15:33 Відповісти
Вілла -2 яхта -2, шкіряні куртки теж 2.
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13.11.2024 15:42 Відповісти
І вони ще ображаються, що їх мусорами називають.
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13.11.2024 15:39 Відповісти
Це не образи , а почесне звання .
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13.11.2024 15:43 Відповісти
Пенітенціарників мусорами не називають, їх називають вертухаї
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13.11.2024 16:16 Відповісти
Московский Уголовный Сыск (после 18-го Розыск.
На жетоне была изображена собака ищейка. Легавая.
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13.11.2024 18:41 Відповісти
Повірю в необхідність ДБР після інформації .в якій колонії і на який строк прикрили даного чорта. П поки ДБР-пшик,мильна булька
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13.11.2024 15:52 Відповісти
начальника колоніі в загальну камеру сізо там його зразу до півників зеки прилаштують і нехай собі кукурікає ******* довбана
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13.11.2024 17:21 Відповісти
.... мафія .
Але все чисто...
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13.11.2024 18:31 Відповісти
За даними слідства у лютому 2024 року між двома авторитетами, які відбували покарання у виправній , виник конфлікт через гроші та розподіл сфер впливу.

Для його вирішення "смотрящий" вирішив провести злочинне зібрання на території установи. Він запросив на "сходку" 5 осіб через свою довірену особу, яка має у кримінальному середовищі статус "блатного". Джерело:

ну і що такого ? нікого з зони не випустив !
Для вирішення конфлікту - приволік тимчасово зовнішні особи
Конфлікт ліквідовано , порядок збережено
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13.11.2024 18:52 Відповісти
Не однозначно, возможно в колонии "война" кримналитета назревала, И таки образом хотел это избежать начальник колонии
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13.11.2024 19:31 Відповісти
 
 