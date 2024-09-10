Судитимуть керівництво Бердянської виправної колонії, за вказівкою якого катували засуджених, вимагаючи гроші, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР завершили розслідування щодо учасників злочинної організації, яка діяла на території державної установи "Бердянська виправна колонія (№ 77)". В колонії катували засуджених з метою особистого збагачення її керівництва. Обвинувальні акти направлено до суду.

Про це інформує Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, побори та катування в установі виконання покарань здійснювались протягом 2016-2020 років. Керівництво запровадило цілу процедуру катування засуджених, які відбували покарання у колонії, та вимагання у них та їхніх рідних грошей. Безпосередньо катуванням займались інші засудженні.

Катування засуджених у Бердянській колонії

З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої до них застосовувалися витончені види катувань, фізичний та психологічний тиск, основною метою яких було зламати волю людини і примусити беззаперечно виконувати будь-які вказівки.

Надалі засуджений потрапляв до рук інших, заздалегідь відібраних адміністрацією установи, засуджених, які погодилися на участь у злочинній організації та були визначені виконавцями протиправних дій.

Також читайте: Екскерівник колонії, у якій катували засуджених, отримав при звільненні майже 400 тисяч премії "за особливі досягнення в роботі", - Лубінець

Відповідно до єдиного злочинного плану до засуджених протягом перших 14 днів перебування у дільниці карантину та розподілу щоденно застосовувалися численні катування. Їх били пластиковою або дерев’яною палицею по стопах, кулаками в область хребців шиї, викручували руки за спиною, били палицею по сідничній області, відбивали фаланги пальців рук пластиковою або дерев’яною палицею, заносили під нігті грибкові інфекції забрудненою швейною голкою. Також застосовувалось зв’язування або іммобілізація особи на тривалий час, довготривале стояння в одному положенні протягом декількох годин, присідання понад 500 і більше разів, безпідставне миття підлоги протягом цілого світлового дня та тощо.









Вимагання грошей

У перерві між катуванням потерпілим пропонувалося зателефонувати своїм рідним і попросити скинути на окремо визначену картку кошти, суми яких варіювалися від однієї до 100 тисяч гривень, залежно від матеріального становища родичів.

Не витримуючи щоденних катувань, потерпілі та їх рідні змушені були виконувати вимоги катівників та скидати гроші.

Зібрані кошти щомісячно направлялися до установи виконання покарань у посилках для конкретно визначених засуджених, надалі вилучалися у них та передавалися керівникам злочинної організації.

Також дивіться: Систематично катував та принижував засуджених: На Прикарпатті посадовцю виправної колонії повідомлено про підозру, - ДБР. ФОТО

Покарання злочинців

Наразі до суду скеровано обвинувальні акти щодо колишнього керівника державної установи "Бердянська виправна колонія (№ 77)" та його першого заступника, а також 7 засуджених, які добровільно погодилися стати учасниками злочинної організації та виконавцями катувань і вимагання.

Дії обвинувачених кваліфіковані частиною першою статті 255 (створення та керівництво злочинною організацією, участь у злочинній організації та вчинюваних нею злочинах) КК України (в редакції статті до внесення змін Законом № 671 - IX від 04.06.2020), частиною другою статті 127 (катування), частиною четвертою статті 189 (вимагання) КК України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Також дивіться: Ходили по тілу та били: чотирьом працівникам колонії на Полтавщині повідомлено про підозру в катуванні в’язнів. ФОТО