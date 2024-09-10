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Будуть судить руководство Бердянской исправительной колонии, по указанию которого пытали осужденных, требуя деньги, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР завершили расследование в отношении участников преступной организации, действовавшей на территории государственного учреждения "Бердянская исправительная колония (№ 77)". В колонии пытали осужденных с целью личного обогащения ее руководства. Обвинительные акты направлены в суд.

Об этом информирует Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, поборы и пытки в учреждении исполнения наказаний осуществлялись в течение 2016-2020 годов. Руководство ввело целую процедуру пыток осужденных, отбывавших наказание в колонии, и вымогательство у них и их родных денег. Непосредственно пытками занимались другие осужденные.

Пытки осужденных в Бердянской колонии

С момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой к ним применялись изощренные виды пыток, физическое и психологическое давление, основной целью которых было сломать волю человека и заставить беспрекословно выполнять любые указания.

В дальнейшем осужденный попадал в руки других, заранее отобранных администрацией учреждения, осужденных, которые согласились на участие в преступной организации и были определены исполнителями противоправных действий.

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В соответствии с единым преступным планом к осужденным в течение первых 14 дней пребывания в участке карантина и распределения ежедневно применялись многочисленные пытки. Их били пластиковой или деревянной палкой по стопам, кулаками в область позвонков шеи, выкручивали руки за спиной, били палкой по ягодичной области, отбивали фаланги пальцев рук пластиковой или деревянной палкой, заносили под ногти грибковые инфекции загрязненной швейной иглой. Также применялось связывание или иммобилизация лица на длительное время, длительное стояние в одном положении в течение нескольких часов, приседание более 500 и более раз, безосновательное мытье пола в течение целого светового дня и тому подобное.

У Бердянській колонії катували засуджених
У Бердянській колонії катували засуджених
У Бердянській колонії катували засуджених
У Бердянській колонії катували засуджених

Вымогательство денег

В перерыве между пытками потерпевшим предлагалось позвонить своим родным и попросить сбросить на отдельно определенную карточку средства, суммы которых варьировались от одной до 100 тысяч гривен, в зависимости от материального положения родственников.

Не выдерживая ежедневных пыток, потерпевшие и их родные вынуждены были выполнять требования палачей и сбрасывать деньги.

Собранные средства ежемесячно направлялись в учреждения исполнения наказаний в посылках для конкретно определенных осужденных, в дальнейшем изымались у них и передавались руководителям преступной организации.

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Наказание преступников

Сейчас в суд направлены обвинительные акты в отношении бывшего руководителя государственного учреждения "Бердянская исправительная колония (№ 77)" и его первого заместителя, а также 7 осужденных, которые добровольно согласились стать участниками преступной организации и исполнителями пыток и вымогательства.

Действия обвиняемых квалифицированы частью первой статьи 255 (создание и руководство преступной организацией, участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях) УК Украины (в редакции статьи до внесения изменений Законом № 671 - IX от 04.06.2020), частью второй статьи 127 (пытки), частью четвертой статьи 189 (вымогательство) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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Автор: 

колония (421) пытки (839) ГБР (3005)


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До війни 2022р. Бердянськ кишів російською агентурою та колаборантами, ще й массово днр-івці туди перлись - і ніхто палець об палець не вдарив блд.
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10.09.2024 15:40 Ответить
Так, це правда. Звалив звідти у середині квітня 22-го. Ще та поїздочка була… особливо на блокпості динири, з моєю чернівецькою пропискою. Взагалі ні з ким звідти не спілкуюсь, всі мої бувші друзі-знайомі безмежно щасливі расєї
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10.09.2024 15:53 Ответить
зараз там якщо не "безмежно щасливий" окупації - значить везуть на ізольду (ізолятор донецька) днр, звідки дуже рідко повертаються.
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10.09.2024 15:59 Ответить
Не зовсім так, там діляться на дві категорії. Перші - просто сидять тихо, інші безмежно щасливі. Саме про других я і казав
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10.09.2024 16:05 Ответить
зараз там орудує ******* гестапо - мгб днр, яких кришує фсб. особливо не повозмущаєшся.
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10.09.2024 16:13 Ответить
А чому тільки зарас згадали , Бердянськ під окупацією . Переливання з пустого в порожнє .
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10.09.2024 15:44 Ответить
Концы в воду.. а там или ишшакъ здохнеть или срок давности пройдет
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10.09.2024 16:56 Ответить
Від нікуй дєлать згадали про Бердянськ . Більш роботи нема?
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10.09.2024 17:08 Ответить
 
 