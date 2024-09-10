Будуть судить руководство Бердянской исправительной колонии, по указанию которого пытали осужденных, требуя деньги, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР завершили расследование в отношении участников преступной организации, действовавшей на территории государственного учреждения "Бердянская исправительная колония (№ 77)". В колонии пытали осужденных с целью личного обогащения ее руководства. Обвинительные акты направлены в суд.

Об этом информирует Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, поборы и пытки в учреждении исполнения наказаний осуществлялись в течение 2016-2020 годов. Руководство ввело целую процедуру пыток осужденных, отбывавших наказание в колонии, и вымогательство у них и их родных денег. Непосредственно пытками занимались другие осужденные.

Пытки осужденных в Бердянской колонии

С момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой к ним применялись изощренные виды пыток, физическое и психологическое давление, основной целью которых было сломать волю человека и заставить беспрекословно выполнять любые указания.

В дальнейшем осужденный попадал в руки других, заранее отобранных администрацией учреждения, осужденных, которые согласились на участие в преступной организации и были определены исполнителями противоправных действий.

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В соответствии с единым преступным планом к осужденным в течение первых 14 дней пребывания в участке карантина и распределения ежедневно применялись многочисленные пытки. Их били пластиковой или деревянной палкой по стопам, кулаками в область позвонков шеи, выкручивали руки за спиной, били палкой по ягодичной области, отбивали фаланги пальцев рук пластиковой или деревянной палкой, заносили под ногти грибковые инфекции загрязненной швейной иглой. Также применялось связывание или иммобилизация лица на длительное время, длительное стояние в одном положении в течение нескольких часов, приседание более 500 и более раз, безосновательное мытье пола в течение целого светового дня и тому подобное.









Вымогательство денег

В перерыве между пытками потерпевшим предлагалось позвонить своим родным и попросить сбросить на отдельно определенную карточку средства, суммы которых варьировались от одной до 100 тысяч гривен, в зависимости от материального положения родственников.

Не выдерживая ежедневных пыток, потерпевшие и их родные вынуждены были выполнять требования палачей и сбрасывать деньги.

Собранные средства ежемесячно направлялись в учреждения исполнения наказаний в посылках для конкретно определенных осужденных, в дальнейшем изымались у них и передавались руководителям преступной организации.

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Наказание преступников

Сейчас в суд направлены обвинительные акты в отношении бывшего руководителя государственного учреждения "Бердянская исправительная колония (№ 77)" и его первого заместителя, а также 7 осужденных, которые добровольно согласились стать участниками преступной организации и исполнителями пыток и вымогательства.

Действия обвиняемых квалифицированы частью первой статьи 255 (создание и руководство преступной организацией, участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях) УК Украины (в редакции статьи до внесения изменений Законом № 671 - IX от 04.06.2020), частью второй статьи 127 (пытки), частью четвертой статьи 189 (вымогательство) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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