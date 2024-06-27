Систематически пытал и унижал осужденных: На Прикарпатье должностному лицу исправительной колонии доложено о подозрении, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР сообщили о подозрении работнику оперативного отдела Коломыйской исправительной колонии Ивано-Франковской области, который систематически применял силу к осужденным.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Систематические пытки
Отмечается, что служащий отвечал за оперативную ситуацию в колонии для предотвращения возможных преступлений или провокаций. По данным следствия, он нередко применял силу, чтобы узнать у осужденных ту или иную информацию.
В частности, следователи задокументировали применение силы и морального давления в отношении двух осужденных, которых фигурант пытался склонить к сотрудничеству. Работник колонии хотел получить информацию о том, как в колонию попадают наркотики.
"Когда мужчины отказались сотрудничать, правоохранитель начал наносить им удары в разные части тела, сопровождая это нецензурной бранью и угрозами. Пытки и унижения продолжались несколько часов", - сообщили правоохранители.
Подозрение должностному лицу
Должностному лицу колонии сообщили о подозрении в пытках (ч. 3 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
ГБР просит суд избрать подозреваемому меру пресечения и отстранить его от исполнения обязанностей.
Напомним, ранее работники ГБР разоблачили многочисленные факты пыток заключенных в ряде регионов Украины.
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