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Систематически пытал и унижал осужденных: На Прикарпатье должностному лицу исправительной колонии доложено о подозрении, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР сообщили о подозрении работнику оперативного отдела Коломыйской исправительной колонии Ивано-Франковской области, который систематически применял силу к осужденным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Систематические пытки

Отмечается, что служащий отвечал за оперативную ситуацию в колонии для предотвращения возможных преступлений или провокаций. По данным следствия, он нередко применял силу, чтобы узнать у осужденных ту или иную информацию.

В частности, следователи задокументировали применение силы и морального давления в отношении двух осужденных, которых фигурант пытался склонить к сотрудничеству. Работник колонии хотел получить информацию о том, как в колонию попадают наркотики.

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"Когда мужчины отказались сотрудничать, правоохранитель начал наносить им удары в разные части тела, сопровождая это нецензурной бранью и угрозами. Пытки и унижения продолжались несколько часов", - сообщили правоохранители.

Подозрение должностному лицу

Должностному лицу колонии сообщили о подозрении в пытках (ч. 3 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

ГБР просит суд избрать подозреваемому меру пресечения и отстранить его от исполнения обязанностей.

Напомним, ранее работники ГБР разоблачили многочисленные факты пыток заключенных в ряде регионов Украины.

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Автор: 

пытки (842) Ивано-Франковская область (926) ГБР (3030) подозрение (501)


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КаньЄшно, хтів наркотрафік контролювати... Ну тепер йому дадуть по руцях
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27.06.2024 14:43 Ответить
Його можна зрозуміти.
Як гарний хазяїн може у власній хаті дивитися крізь пальці на конкурентів?
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27.06.2024 14:55 Ответить
Ну от, вже готовий, досвідчений, професійний, майбутній працівник ТЦК.
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27.06.2024 14:54 Ответить
на все12 лет посадить в ту-же колонию . к тем-же зеками .тогда точно узнает как попадает наркота в колонию.
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27.06.2024 14:55 Ответить
І через які органи...
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27.06.2024 15:13 Ответить
Коля? Ти? Не впізнати... Фото неякісне...
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27.06.2024 15:53 Ответить
Товмачик
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27.06.2024 16:32 Ответить
 
 