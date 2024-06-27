Систематически пытал и унижал осужденных: На Прикарпатье должностному лицу исправительной колонии доложено о подозрении, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР сообщили о подозрении работнику оперативного отдела Коломыйской исправительной колонии Ивано-Франковской области, который систематически применял силу к осужденным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Систематические пытки

Отмечается, что служащий отвечал за оперативную ситуацию в колонии для предотвращения возможных преступлений или провокаций. По данным следствия, он нередко применял силу, чтобы узнать у осужденных ту или иную информацию.

В частности, следователи задокументировали применение силы и морального давления в отношении двух осужденных, которых фигурант пытался склонить к сотрудничеству. Работник колонии хотел получить информацию о том, как в колонию попадают наркотики.

Смотрите также: Ходили по телу и избивали: 4 работникам колонии в Полтавской области сообщено о подозрении в пытках заключенных. ФОТО

"Когда мужчины отказались сотрудничать, правоохранитель начал наносить им удары в разные части тела, сопровождая это нецензурной бранью и угрозами. Пытки и унижения продолжались несколько часов", - сообщили правоохранители.

Подозрение должностному лицу

Должностному лицу колонии сообщили о подозрении в пытках (ч. 3 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

ГБР просит суд избрать подозреваемому меру пресечения и отстранить его от исполнения обязанностей.

Напомним, ранее работники ГБР разоблачили многочисленные факты пыток заключенных в ряде регионов Украины.

Также читайте: Во время оккупации пытал жителя Киевской области: Сообщено о подозрении российскому военному, - Офис генпрокурора