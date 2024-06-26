Во время оккупации пытал жителя Киевской области: Сообщено о подозрении российскому военному, - Офис генпрокурора

Идентифицировано и сообщено о подозрении военнослужащему вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны. Он пытал мужчину во время оккупации Киевской области.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подозреваемый служил в 239 танковом полку 90-й танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии Центрального округа ВС РФ.

В марте 2022 года он вместе с другими военными государства-агрессора оккупировали пгт Великая Дымерка Броварского района Киевской области. На одном из обустроенных блокпостов подозреваемый вместе с другими российскими военными остановил местного жителя. Угрожая оружием, он принудительно отвел его к дому неподалеку и связал руки. Он применял физическую силу, угрожал убийством, унижал и проводил допрос потерпевшего, требуя информацию о принадлежности мужчины к Силам обороны Украины.

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Чтобы получить желаемую информацию, подозреваемый нанес мужчине три ножевых и два огнестрельных ранения в ногу. Затем он вставил часть ножа в огнестрельные раны гражданского и несколько раз прокрутил. После этого насильно поместил раненого мужчину в подвальное помещение, откуда потерпевшему впоследствии удалось убежать.

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