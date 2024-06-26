Сообщено о подозрении российскому кинорежиссеру Шахназарову, публично поддержавшему российскую агрессию против Украины, - Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении российскому кинорежиссеру, руководителю государственного киноконцерна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, ему инкриминируется оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый как публичное лицо и представитель "культурного центра России", пользуясь популярностью и авторитетом в медиа, а также возможностью формировать общественное мнение, систематически высказывал свою позицию в поддержку государства-агрессора.

По данным СБУ, в интервью пропагандистским медиа он освещал российские нарративы и лозунги.

18 сентября 2023 года при участии российского кинорежиссера на видеохостинге YouTube опубликовано интервью на тему суверенитета Украины и интересов россии.

В разговоре с российским блогером в Москве подозреваемый распространил информацию, направленную на реализацию российской государственной информационной политики по поддержке так называемой "специальной военной операции" и оправдание вооруженной агрессии рф против Украины.

При этом "деятель культуры" осознавал, что материалы будут доступны для широкой аудитории.

Судя по опубликованной фотографии, речь идет о Карене Шахназарове.