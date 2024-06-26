Сообщено о подозрении российскому кинорежиссеру Шахназарову, публично поддержавшему российскую агрессию против Украины, - Офис генпрокурора
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении российскому кинорежиссеру, руководителю государственного киноконцерна.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, ему инкриминируется оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемый как публичное лицо и представитель "культурного центра России", пользуясь популярностью и авторитетом в медиа, а также возможностью формировать общественное мнение, систематически высказывал свою позицию в поддержку государства-агрессора.
По данным СБУ, в интервью пропагандистским медиа он освещал российские нарративы и лозунги.
18 сентября 2023 года при участии российского кинорежиссера на видеохостинге YouTube опубликовано интервью на тему суверенитета Украины и интересов россии.
В разговоре с российским блогером в Москве подозреваемый распространил информацию, направленную на реализацию российской государственной информационной политики по поддержке так называемой "специальной военной операции" и оправдание вооруженной агрессии рф против Украины.
При этом "деятель культуры" осознавал, что материалы будут доступны для широкой аудитории.
Судя по опубликованной фотографии, речь идет о Карене Шахназарове.
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