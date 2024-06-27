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Систематично катував та принижував засуджених: На Прикарпатті посадовцю виправної колонії повідомлено про підозру, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру працівнику оперативного відділу Коломийської виправної колонії Івано-Франківської області, який систематично застосовував силу до засуджених.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Систематичні катування

Зазначається, що службовець відповідав за оперативну ситуацію в колонії для запобігання можливим злочинам чи провокаціям. За даними слідства, він нерідко застосовував силу, щоб дізнатись у засуджених ту чи іншу інформацію.

Зокрема, слідчі задокументували застосування сили та морального тиску щодо двох засуджених, яких фігурант намагався схилити до співпраці. Працівник колонії хотів отримати інформацію про те, як до колонії потрапляють наркотики.

Службовець виправної колонії отримав підозру за систематичні катування засуджених

Службовець виправної колонії отримав підозру за систематичні катування засуджених

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"Коли чоловіки відмовилися співпрацювати, правоохоронець почав завдавати їм ударів у різні частини тіла, супроводжуючи це нецензурною лайкою та погрозами. Катування і приниження тривали кілька годин", - повідомили правоохоронці. 

Підозра посадовцю

Посадовцю колонії повідомили про підозру у катуванні (ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

ДБР просить суд обрати підозрюваному запобіжний захід та відсторонити його від виконання обов’язків.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР викрили численні факти катування ув’язнених у низці регіонів України.

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Автор: 

катування (607) Івано-Франківська область (956) ДБР (3536) підозра (781)


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КаньЄшно, хтів наркотрафік контролювати... Ну тепер йому дадуть по руцях
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27.06.2024 14:43 Відповісти
Його можна зрозуміти.
Як гарний хазяїн може у власній хаті дивитися крізь пальці на конкурентів?
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27.06.2024 14:55 Відповісти
Ну от, вже готовий, досвідчений, професійний, майбутній працівник ТЦК.
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27.06.2024 14:54 Відповісти
на все12 лет посадить в ту-же колонию . к тем-же зеками .тогда точно узнает как попадает наркота в колонию.
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27.06.2024 14:55 Відповісти
І через які органи...
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27.06.2024 15:13 Відповісти
Коля? Ти? Не впізнати... Фото неякісне...
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27.06.2024 15:53 Відповісти
Товмачик
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27.06.2024 16:32 Відповісти
 
 