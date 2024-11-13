Помог уголовным авторитетам провести "сходку": В Черкасской области задержан начальник исправительной колонии, - ГБР. ФОТОрепортаж
Работники ГБР разоблачили начальника исправительной колонии из Черкасской области, который помог криминальным авторитетам организовать и провести на территории учреждения так называемую "сходку".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Отмечается, что он пропустил в исправительное учреждение криминальных авторитетов по просьбе ранее судимого жителя Умани, который имел статус "смотрящего" за этой колонией с воли.
Что установило следствие?
По данным следствия в феврале 2024 года между двумя авторитетами, которые отбывали наказание в исправительной колонии, возник конфликт из-за денег и распределения сфер влияния.
Для его решения "смотрящий" решил провести преступное собрание на территории учреждения. Он пригласил на "сходку" 5 человек через свое доверенное лицо, которое имеет в криминальной среде статус "блатного".
Начальник учреждения способствовал проведению криминального собрания в помещении исправительной колонии. Он также приказал подчиненным отключить электроснабжение, чтобы таким образом отключить камеры видеонаблюдения и лично провел на территорию учреждения через главные ворота криминальных авторитетов.
Подозрения
Участники "сходки" - лица с воли и заключенные в возрасте от 33 до 56 лет. Каждый из них имел высокий статус в "преступном мире". Большинство являются уроженцами Черкасской области, а один родом из Киева, сообщили в Офисе Генпрокурора.
Сейчас следователями ГБР во взаимодействии с ДВР Нацполиции задержаны 5 участников преступного собрания и начальник исправительной колонии.
Всем им и еще двум заключенным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255-2 УК Украины.
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ото якби на сходці тцк бусифікувало усіх цих биків призовного віку разом із кумом та вєртухаями - ото було б цікаве кіно
на предпенсійній прямій начальники так звикають до систематичних подачок, шо не цураються вже 100-200 долярів за послугу
Зверніть увагу, редактор допису слово авторитет тут пише без кавичок. Може, то для нього справді автортети?
На жетоне была изображена собака ищейка. Легавая.
Але все чисто...
Для його вирішення "смотрящий" вирішив провести злочинне зібрання на території установи. Він запросив на "сходку" 5 осіб через свою довірену особу, яка має у кримінальному середовищі статус "блатного". Джерело:
ну і що такого ? нікого з зони не випустив !
Для вирішення конфлікту - приволік тимчасово зовнішні особи
Конфлікт ліквідовано , порядок збережено