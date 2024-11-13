Помог уголовным авторитетам провести "сходку": В Черкасской области задержан начальник исправительной колонии, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР разоблачили начальника исправительной колонии из Черкасской области, который помог криминальным авторитетам организовать и провести на территории учреждения так называемую "сходку".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что он пропустил в исправительное учреждение криминальных авторитетов по просьбе ранее судимого жителя Умани, который имел статус "смотрящего" за этой колонией с воли.

Что установило следствие?

По данным следствия в феврале 2024 года между двумя авторитетами, которые отбывали наказание в исправительной колонии, возник конфликт из-за денег и распределения сфер влияния.

Для его решения "смотрящий" решил провести преступное собрание на территории учреждения. Он пригласил на "сходку" 5 человек через свое доверенное лицо, которое имеет в криминальной среде статус "блатного".

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Начальник учреждения способствовал проведению криминального собрания в помещении исправительной колонии. Он также приказал подчиненным отключить электроснабжение, чтобы таким образом отключить камеры видеонаблюдения и лично провел на территорию учреждения через главные ворота криминальных авторитетов.

Подозрения

Участники "сходки" - лица с воли и заключенные в возрасте от 33 до 56 лет. Каждый из них имел высокий статус в "преступном мире". Большинство являются уроженцами Черкасской области, а один родом из Киева, сообщили в Офисе Генпрокурора.





Сейчас следователями ГБР во взаимодействии с ДВР Нацполиции задержаны 5 участников преступного собрания и начальник исправительной колонии.

Всем им и еще двум заключенным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255-2 УК Украины.

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