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Помог уголовным авторитетам провести "сходку": В Черкасской области задержан начальник исправительной колонии, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР разоблачили начальника исправительной колонии из Черкасской области, который помог криминальным авторитетам организовать и провести на территории учреждения так называемую "сходку".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что он пропустил в исправительное учреждение криминальных авторитетов по просьбе ранее судимого жителя Умани, который имел статус "смотрящего" за этой колонией с воли.

Что установило следствие?

По данным следствия в феврале 2024 года между двумя авторитетами, которые отбывали наказание в исправительной колонии, возник конфликт из-за денег и распределения сфер влияния.

Для его решения "смотрящий" решил провести преступное собрание на территории учреждения. Он пригласил на "сходку" 5 человек через свое доверенное лицо, которое имеет в криминальной среде статус "блатного".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будут судить руководство Бердянской исправительной колонии, по указанию которого пытали осужденных, вымогая деньги, - ГБР. ФОТОрепортаж

На Черкащині ДБР затримало начальника виправної колонії

Начальник учреждения способствовал проведению криминального собрания в помещении исправительной колонии. Он также приказал подчиненным отключить электроснабжение, чтобы таким образом отключить камеры видеонаблюдения и лично провел на территорию учреждения через главные ворота криминальных авторитетов.

Подозрения

Участники "сходки" - лица с воли и заключенные в возрасте от 33 до 56 лет. Каждый из них имел высокий статус в "преступном мире". Большинство являются уроженцами Черкасской области, а один родом из Киева, сообщили в Офисе Генпрокурора.

На Черкащині ДБР затримало начальника виправної колонії
На Черкащині ДБР затримало начальника виправної колонії

Сейчас следователями ГБР во взаимодействии с ДВР Нацполиции задержаны 5 участников преступного собрания и начальник исправительной колонии.

Всем им и еще двум заключенным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255-2 УК Украины.

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На Черкащині ДБР затримало начальника виправної колонії

Автор: 

колония (421) криминалитет (602) ГБР (2990) Черниговская область (1134)


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Топ комментарии
+9
нє, не цікаво...
ото якби на сходці тцк бусифікувало усіх цих биків призовного віку разом із кумом та вєртухаями - ото було б цікаве кіно
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13.11.2024 15:25
+5
Повірю в необхідність ДБР після інформації .в якій колонії і на який строк прикрили даного чорта. П поки ДБР-пшик,мильна булька
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13.11.2024 15:52
+4
Начальник буде з ними в однієї камері сидіти??? Шо б все па-чеснаму, по- пацанскі…Завжди замислювався - хто і навіщойде служити у пенітенціарну систему та ще й офіцером? Цілими днями нюхати туберкульозних зеків та їхнє бздо. А оно он як… бабло перемагає розум….
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13.11.2024 15:31
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нє, не цікаво...
ото якби на сходці тцк бусифікувало усіх цих биків призовного віку разом із кумом та вєртухаями - ото було б цікаве кіно
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13.11.2024 15:25 Ответить
вовка - добрая душа ))) канєшно нє користі же раді ))
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13.11.2024 15:25 Ответить
це вже пздць, чи ще ні?
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13.11.2024 15:26 Ответить
Хароший начальнік. Такіє нам самім нужни.
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13.11.2024 15:30 Ответить
Начальник буде з ними в однієї камері сидіти??? Шо б все па-чеснаму, по- пацанскі…Завжди замислювався - хто і навіщойде служити у пенітенціарну систему та ще й офіцером? Цілими днями нюхати туберкульозних зеків та їхнє бздо. А оно он як… бабло перемагає розум….
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13.11.2024 15:31 Ответить
можливостей безліч, фінансові умови значно кращі за мсек, пенсія, вислуга, зв'язки, постійна клієнтура...
на предпенсійній прямій начальники так звикають до систематичних подачок, шо не цураються вже 100-200 долярів за послугу
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13.11.2024 15:35 Ответить
Ага, можливостей безліч, і після виходу на пенсію заточку під ребро отримати від незадоволених теж. А все думав що їх так армійці не *******?
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13.11.2024 16:14 Ответить
щурів ніхто не любить
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13.11.2024 16:15 Ответить
Це точно…ніхто і ніде…
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13.11.2024 16:17 Ответить
чим незадоволених? ти багато про такі випадки чув, чи тільки в кіно бачив? ті хто туди потрапили, знають чому вони там, а якщо над ними ніхто просто так не знущається, я маю на увазі вертухаїв і начальство тюрми, то і претензій до них ніяких бути не може.
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13.11.2024 18:06 Ответить
А велике бабло за копійчані послуги це на твій розсуд як? Не знущання? Ну то терпи далі…
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14.11.2024 14:29 Ответить
До речі, непогано було б вкинути цього начальника , щоб його ті ж "авторитети" запетушарили. Всі.

Зверніть увагу, редактор допису слово авторитет тут пише без кавичок. Може, то для нього справді автортети?
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13.11.2024 15:33 Ответить
Що в Кума в декларації?!
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13.11.2024 15:33 Ответить
Вілла -2 яхта -2, шкіряні куртки теж 2.
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13.11.2024 15:42 Ответить
І вони ще ображаються, що їх мусорами називають.
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13.11.2024 15:39 Ответить
Це не образи , а почесне звання .
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13.11.2024 15:43 Ответить
Пенітенціарників мусорами не називають, їх називають вертухаї
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13.11.2024 16:16 Ответить
Московский Уголовный Сыск (после 18-го Розыск.
На жетоне была изображена собака ищейка. Легавая.
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13.11.2024 18:41 Ответить
Повірю в необхідність ДБР після інформації .в якій колонії і на який строк прикрили даного чорта. П поки ДБР-пшик,мильна булька
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13.11.2024 15:52 Ответить
начальника колоніі в загальну камеру сізо там його зразу до півників зеки прилаштують і нехай собі кукурікає ******* довбана
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13.11.2024 17:21 Ответить
.... мафія .
Але все чисто...
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13.11.2024 18:31 Ответить
За даними слідства у лютому 2024 року між двома авторитетами, які відбували покарання у виправній , виник конфлікт через гроші та розподіл сфер впливу.

Для його вирішення "смотрящий" вирішив провести злочинне зібрання на території установи. Він запросив на "сходку" 5 осіб через свою довірену особу, яка має у кримінальному середовищі статус "блатного". Джерело:

ну і що такого ? нікого з зони не випустив !
Для вирішення конфлікту - приволік тимчасово зовнішні особи
Конфлікт ліквідовано , порядок збережено
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13.11.2024 18:52 Ответить
Не однозначно, возможно в колонии "война" кримналитета назревала, И таки образом хотел это избежать начальник колонии
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13.11.2024 19:31 Ответить
 
 