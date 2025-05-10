Малюк звільнив з посади спецслужбовця СБУ Лойфа після журналістського розслідування, - ЗМІ
Керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади.
Про це пресслужба СБУ в коментарі "УП", інформує Цензор.НЕТ.
"Анатолія Лойфа, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, звільнено із займаної посади за рішенням голови Служби безпеки України", - пише видання з посиланням на пресслужбу відомства.
Що передувало?
Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі "УП" помітили на святкуванні дня народження колишніх та чинних посадовців СБУ, в компанії, зокрема, кримінального авторитета.
Серед інших на святкуванні було помічено на святкуванні посадовця СБУ - Анатолія Лойфа. Він очолив головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ минулого року.
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