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Новини Малюк звільнив Лойфа
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Малюк звільнив з посади спецслужбовця СБУ Лойфа після журналістського розслідування, - ЗМІ

Малюк звільнив Лойфа

Керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади.

Про це пресслужба СБУ в коментарі "УП", інформує Цензор.НЕТ.

"Анатолія Лойфа, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, звільнено із займаної посади за рішенням голови Служби безпеки України", - пише видання з посиланням на пресслужбу відомства.

Що передувало?

Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі "УП" помітили на святкуванні дня народження колишніх та чинних посадовців СБУ, в компанії, зокрема, кримінального авторитета.

Серед інших на святкуванні було помічено на святкуванні посадовця СБУ - Анатолія Лойфа. Він очолив головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ минулого року.

Дивіться також: Чотири високопосадовці СБУ разом з кримінальними "авторитетами" відсвяткували день народження власника букмекерської контори, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

криміналітет (302) розслідування (2274) СБУ (12863) звільнення (2679) Малюк Василь (100)


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Топ коментарі
+6
,Так там було три СБ-шних босса.
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10.05.2025 01:24
+5
АХАХАХХАХАХХА. От і все СБУ, а от і вся зелена влада. Втім ВСІ УЖЕ ВСЕ ЗРОЗУМІЛИ - тому і 14 млн біженців, не від війни, а тому що зрозуміли що тут нічого не буде
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10.05.2025 01:27
+5
Навіть посадовці СБУ від попередньої влади передають дні народження кримінальних авторитетів нинішнім. Живемо по-новому, без Яника, але з авторитетами.
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10.05.2025 01:28
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Видимо, не поделился. Остальных не тронули.
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10.05.2025 01:22 Відповісти
,Так там було три СБ-шних босса.
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10.05.2025 01:24 Відповісти
У європейських країнах це нечувано. Навіть якщо хтось десь звʼязаний то не сяде за стіл з криміналом. Це зопа!
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10.05.2025 01:31 Відповісти
ну Орбан сам завербований агент КДБ-ФСБ, як і Фіцо, послухайте Омельченко, але сидять в ЄС на одному місці рівно
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10.05.2025 02:48 Відповісти
АХАХАХХАХАХХА. От і все СБУ, а от і вся зелена влада. Втім ВСІ УЖЕ ВСЕ ЗРОЗУМІЛИ - тому і 14 млн біженців, не від війни, а тому що зрозуміли що тут нічого не буде
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10.05.2025 01:27 Відповісти
CБУ при всіх владах приблизно були такі. Чи ти думаєш що при Ющенко чи Порошенку вони були другими? тоді ти дуже наївна людина...
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10.05.2025 02:08 Відповісти
Навіть посадовці СБУ від попередньої влади передають дні народження кримінальних авторитетів нинішнім. Живемо по-новому, без Яника, але з авторитетами.
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10.05.2025 01:28 Відповісти
Насліддя кацапського ігага! Поки не попристрілюють лойфів- держави не збудувати і не захистити.
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10.05.2025 01:30 Відповісти
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10.05.2025 01:30 Відповісти
А в якого кримінального авторитета орендував хатинку Буданов?

Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що жив у будинку, який орендує родина ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

За документами орендований будинок у Хотові Києво-Святошинського району належить Діані Стрілковській - ексдружині В'ячеслава Стрілковського.

За даними журналістів, колишнє подружжя має бізнес з «мінімізації податків» через конвертаційні центри.
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10.05.2025 01:30 Відповісти
буданова не можно чіпать, бо у владімссанича настрій від того псується. А то знов ще вагнергейт обом згадають.
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10.05.2025 02:02 Відповісти
Хтось вірить, що Малюк не знав до цього скандала про Лойфа, його статки та зв'язки?

А, якщо ні, то з нього керівник спецслужби, як з лайна куля.
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10.05.2025 01:34 Відповісти
Війна не помогла. Люди донатами до краю дійшли, а держава навіть не вичистила себе від кримінального лайна при владі.
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10.05.2025 01:35 Відповісти
Не йди . побудь зі мною. День засранцов как далек. Поет лещ
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10.05.2025 01:38 Відповісти
Со слезами на глаах. Етот день....как він був так здпалека
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10.05.2025 01:42 Відповісти
Зрозуміло що це так зване звільнення- просто переведення на іншу посаду в іншому структурному підрозділі зеленої вигрібної ями. Лойфи не тонуть.
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10.05.2025 01:42 Відповісти
Вуйко федір? Бутербод?
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10.05.2025 01:44 Відповісти
Обама-Трамп-Байден-Трамп, а чому ми не в НАТО? Ми ж в Конституцію це НАТО вписали....
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10.05.2025 01:50 Відповісти
в 1991 р. патріотичним силам не вдалося прийти до влади і започаткувати справжню українську державу. Натомість під прикриттям "України" з самого початку незалежності владу в країні захопили люди, які є далекими від ідеї створення самодостатньої і справді незалежної держави для українців. Апогеєм всього цього став 2019 рік, який остаточно зафіксував хибність сформованого в 1991 р. курсу.
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10.05.2025 02:13 Відповісти
А за які "окопи" Малюк Василь Васильович отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (8 травня 2025)?
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10.05.2025 02:13 Відповісти
 
 