Малюк уволил с должности сотрудника СБУ Лойфа после журналистского расследования, - СМИ

Руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности.

Об этом пресс-служба СБУ в комментарии "УП", информирует Цензор.НЕТ.

"Анатолий Лойф, руководитель Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма, уволен с занимаемой должности по решению главы Службы безопасности Украины", - пишет издание со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Что предшествовало?

Напомним, что журналисты-расследователи "УП" заметили на праздновании дня рождения бывших и действующих должностных лиц СБУ, в компании, в частности, криминального авторитета.

Среди других на праздновании был замечен на праздновании чиновник СБУ - Анатолий Лойф. Он возглавил главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в прошлом году.

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