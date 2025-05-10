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Малюк уволил с должности сотрудника СБУ Лойфа после журналистского расследования, - СМИ

Малюк уволил Лойфа

Руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности.

Об этом пресс-служба СБУ в комментарии "УП", информирует Цензор.НЕТ.

"Анатолий Лойф, руководитель Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма, уволен с занимаемой должности по решению главы Службы безопасности Украины", - пишет издание со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Что предшествовало?

Напомним, что журналисты-расследователи "УП" заметили на праздновании дня рождения бывших и действующих должностных лиц СБУ, в компании, в частности, криминального авторитета.

Среди других на праздновании был замечен на праздновании чиновник СБУ - Анатолий Лойф. Он возглавил главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в прошлом году.

Смотрите также: Четыре высокопоставленных чиновника СБУ вместе с криминальными "авторитетами" отпраздновали день рождения владельца букмекерской конторы, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

криминалитет (603) расследование (3043) СБУ (19939) увольнение (2681) Малюк Василий (76)


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Топ комментарии
+34
Хтось вірить, що Малюк не знав до цього скандала про Лойфа, його статки та зв'язки?

А, якщо ні, то з нього керівник спецслужби, як з лайна куля.
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10.05.2025 01:34
+25
АХАХАХХАХАХХА. От і все СБУ, а от і вся зелена влада. Втім ВСІ УЖЕ ВСЕ ЗРОЗУМІЛИ - тому і 14 млн біженців, не від війни, а тому що зрозуміли що тут нічого не буде
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10.05.2025 01:27
+24
Війна не помогла. Люди донатами до краю дійшли, а держава навіть не вичистила себе від кримінального лайна при владі.
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10.05.2025 01:35
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Видимо, не поделился. Остальных не тронули.
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10.05.2025 01:22 Ответить
Та ні, він правильно зробив, чого його не запросили
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10.05.2025 07:50 Ответить
,Так там було три СБ-шних босса.
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10.05.2025 01:24 Ответить
У європейських країнах це нечувано. Навіть якщо хтось десь звʼязаний то не сяде за стіл з криміналом. Це зопа!
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10.05.2025 01:31 Ответить
ну Орбан сам завербований агент КДБ-ФСБ, як і Фіцо, послухайте Омельченко, але сидять в ЄС на одному місці рівно
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10.05.2025 02:48 Ответить
Двоє інших - колишні! Головне не звільнити, а втирусити в них награбовані статки та посадити! А от з цим мабуть проблеми...
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10.05.2025 09:02 Ответить
АХАХАХХАХАХХА. От і все СБУ, а от і вся зелена влада. Втім ВСІ УЖЕ ВСЕ ЗРОЗУМІЛИ - тому і 14 млн біженців, не від війни, а тому що зрозуміли що тут нічого не буде
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10.05.2025 01:27 Ответить
CБУ при всіх владах приблизно були такі. Чи ти думаєш що при Ющенко чи Порошенку вони були другими? тоді ти дуже наївна людина...
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10.05.2025 02:08 Ответить
Они Юща даже травили)
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10.05.2025 07:05 Ответить
у більшості з них чорна історія України починається з 2019 бо до цього року була золота ера щастя та справедливості
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10.05.2025 07:55 Ответить
А ти чого тут мучишся?
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10.05.2025 08:22 Ответить
Зробили це разом!
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10.05.2025 09:00 Ответить
Навіть посадовці СБУ від попередньої влади передають дні народження кримінальних авторитетів нинішнім. Живемо по-новому, без Яника, але з авторитетами.
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10.05.2025 01:28 Ответить
Насліддя кацапського ігага! Поки не попристрілюють лойфів- держави не збудувати і не захистити.
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10.05.2025 01:30 Ответить
Ви думаєте, Мюллера і Шеленберга пристрілили б, якщо б хтось з гестапівців узнав, чим займається Штирлиць?
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10.05.2025 08:13 Ответить
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10.05.2025 01:30 Ответить
А в якого кримінального авторитета орендував хатинку Буданов?

Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що жив у будинку, який орендує родина ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

За документами орендований будинок у Хотові Києво-Святошинського району належить Діані Стрілковській - ексдружині В'ячеслава Стрілковського.

За даними журналістів, колишнє подружжя має бізнес з «мінімізації податків» через конвертаційні центри.
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10.05.2025 01:30 Ответить
буданова не можно чіпать, бо у владімссанича настрій від того псується. А то знов ще вагнергейт обом згадають.
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10.05.2025 02:02 Ответить
Хтось вірить, що Малюк не знав до цього скандала про Лойфа, його статки та зв'язки?

А, якщо ні, то з нього керівник спецслужби, як з лайна куля.
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10.05.2025 01:34 Ответить
керують спецслужбою фсбешники, а Малюк там щоб захищати єврейське кодло коломойського і його наставника що тепер президентом, ну може ще організувати колективне підглядання за голими журналістками в сауні,
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10.05.2025 05:09 Ответить
Якщо він керівник спецслужби то має піти у відставку, але швидше всього залишиться субстанцією для кулі.
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10.05.2025 05:29 Ответить
Так Малюк же Коростишівський, не Бердичівський.
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10.05.2025 07:16 Ответить
💯 % не знав!
Малюк знає тільки те, що йому вигідно.
Руки геть від новоспеченого Героя України!
Кіпіш закінчиться і побачите Лойфа на новій посаді в СБУ.
А поки що радійте "маленькій перемозі".
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10.05.2025 06:24 Ответить
Я думаю, що там проста філософія: "можна робити що завгодно, тільки щоб не попадати в гучні скандали". Перше забезпечує лояльність, а друге - "сам дурень" в випадку чого.
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10.05.2025 08:52 Ответить
Війна не помогла. Люди донатами до краю дійшли, а держава навіть не вичистила себе від кримінального лайна при владі.
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10.05.2025 01:35 Ответить
Не держава а президент зеленський. Все в його руках
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10.05.2025 08:30 Ответить
Не йди . побудь зі мною. День засранцов как далек. Поет лещ
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10.05.2025 01:38 Ответить
Со слезами на глаах. Етот день....как він був так здпалека
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10.05.2025 01:42 Ответить
Зрозуміло що це так зване звільнення- просто переведення на іншу посаду в іншому структурному підрозділі зеленої вигрібної ями. Лойфи не тонуть.
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10.05.2025 01:42 Ответить
Вуйко федір? Бутербод?
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10.05.2025 01:44 Ответить
Обама-Трамп-Байден-Трамп, а чому ми не в НАТО? Ми ж в Конституцію це НАТО вписали....
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10.05.2025 01:50 Ответить
в 1991 р. патріотичним силам не вдалося прийти до влади і започаткувати справжню українську державу. Натомість під прикриттям "України" з самого початку незалежності владу в країні захопили люди, які є далекими від ідеї створення самодостатньої і справді незалежної держави для українців. Апогеєм всього цього став 2019 рік, який остаточно зафіксував хибність сформованого в 1991 р. курсу.
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10.05.2025 02:13 Ответить
👍нажаль це розуміють не всі,а головне що вся братія при владі з1991 по 2025 це один суцільний організм,який вже навіть і не ховається під розмаїттям патриотичних гасел та постановочних бійок на публіці
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10.05.2025 08:01 Ответить
Кацапня не збиралася відпускати Україну після розвалу совка. Кравчук так і сказав в одному інтерв'ю що в Біловезькій пущі домовилися проте що країни деякий час побудуть окремо, а потім знов воз'єднаються в совок. Тому московити ще з 1991 року тиснули на всіх наших президентів та впарювали агентуру на державні посади щоб потім полегшити приєднання України до вигрібної ями.
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10.05.2025 08:45 Ответить
А за які "окопи" Малюк Василь Васильович отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (8 травня 2025)?
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10.05.2025 02:13 Ответить
Звання Герой України мають отримувати лише за героїзм і жертовність, виявлені в бою зі зброю в руках. І ніхто інше! Василь Малюк, як гідна людина, має відмовитись від цього звання.
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10.05.2025 04:50 Ответить
0. Близько 90% співробітників Служби безпеки України (СБУ) у Криму перейшли на бік Росії після анексії півострова у 2014 році, підтверджується офіційними даними.

За інформацією СБУ, з 2,3 тисячі штатних співробітників, які працювали в Криму до анексії, лише близько 215 осіб (приблизно 10%) залишилися вірними присязі та переїхали на материкову частину України.

А в центр.апараті СБУ:

1. Дмитро Козюра - колишній керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ

У лютому 2025 року СБУ затримала Дмитра Козюру за підозрою у співпраці з ФСБ Росії. Операція під кодовою назвою «Криса» виявила, що Козюра передавав російським спецслужбам інформацію про дислокацію та переміщення українських військ. Також повідомлялося, що його батьки можуть бути притягнуті до відповідальності за участь у цій діяльності

2. Олег Кулініч - колишній начальник Головного управління СБУ в АР Крим

У липні 2022 року Кулініча було заарештовано за підозрою у державній зраді. За даними слідства, він передавав російським спецслужбам секретну інформацію, включно з даними про систему оборони півдня України та персональні дані співробітників українських спецслужб. Також Кулініч фігурував у розслідуванні щодо незаконного привласнення 42 гектарів заповідної землі в Конча-Заспі, яка була передана оточенню нардепа Андрія Деркача.

3. Андрій Наумов - колишній начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ

У жовтні 2022 року Державне бюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження проти Наумова за обвинуваченням у шахрайстві в особливо великих розмірах. Його підозрюють у незаконному отриманні 3,2 млн грн, отримуючи водночас зарплату в СБУ та на держпідприємстві, з якого офіційно не звільнився.
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10.05.2025 03:11 Ответить
90% офіцерів СБУ, Карл!!!
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10.05.2025 03:14 Ответить
Это потому что 10% из них приказали продолжить службу на материке
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10.05.2025 06:16 Ответить
🤔
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10.05.2025 06:38 Ответить
Нє долго музика іграла... Чомусь керівники цього главку якісь недовговічні...
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10.05.2025 05:36 Ответить
А чого ви есбеушників цькуєте?! Це вихідці з народу. З того народу котрий наголосував на свою голову. Все логічно.
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10.05.2025 05:42 Ответить
якого народу??совка??рашистів??або генномодифікованого??бо українців серед них виявляється малувато
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10.05.2025 08:04 Ответить
Вайд лайф не кайф - ге ж, Лойф?
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10.05.2025 06:08 Ответить
Кримінал=влада=війна=беззаконня=самознищення
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10.05.2025 06:09 Ответить
А до призначення на посаду не можна було перевірити,?!... Якби не журналісти, то він би і далі ''успішно'' працював на себе і кримінальних ''колег''!?...
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10.05.2025 06:11 Ответить
ОДНА БАНДА...НІЧОГО НЕ МІНЯЄТЬСЯ... ЖУРНАЛІСТИ ВИЯВЛЯЄТЬСЯ НАЙДІЄВІШІ КРИМІНАЛІСТИ РОЗСЛІДУВАНЬ В УКРАЇНІ , А НЕ КАРНИЙ РОЗШУК ЧИ ЯКЕСЬ СБУ..ДЕ ОДНА ПОКАЗУХА... НЕ ОЧИСТИВ І МАЛЮК СВОЇ РЯДИ ВІД ПИЗ..ТИ КРИМІНАЛЬНОЇ, БО ТАМ ЯК БУЛО ГАДЮЧЕ КУБЛО БАНДЮКІВ, ТАК І ЛИШИЛОСЯ..ЇМ НЕ УКРАЇНА БОЛИТЬ А ОСОБИСТЕ ЗБАГАЧЕННЯ...
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10.05.2025 06:24 Ответить
Зараз самі жнива і з живих і з мертвих, і навіть з ненароджених(
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10.05.2025 06:40 Ответить
Потужний зробив в Україні концтабір , а до влади завів увесь криміналітет щоб мародерити на крові і знищити Україну
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10.05.2025 07:12 Ответить
Мабуть це найприємніша частина роботи - бути знайомим та мати справи з уголовниками ))))
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10.05.2025 07:13 Ответить
Може вони працювали підтприкриттям
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10.05.2025 07:32 Ответить
👍👍
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10.05.2025 08:05 Ответить
Під прикриттям податків українців та ЗСУ на передовій.
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10.05.2025 08:53 Ответить
Какой поп , такой и приход, подождите ещё ржавый тампон рассекретит подвиги бениного Оманского Нарика с фсбєшником Елдаком и всей кодлой....
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10.05.2025 07:35 Ответить
Паршивые журналисты знают больше о фигурантах окружения руководства эсбэу,чем сам геройский руководитель,кулинича там нет,но бардак продолжает там процветать.
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10.05.2025 07:45 Ответить
Чомусь навіть не дивно...
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10.05.2025 07:49 Ответить
Україну вже давно захопили бандити і не залежно від того чи вони у суддівських мантіях чи у формі "мусора" або СБУшника всі вони бандити з різними сферами діяльності одні грабують інші їх "кришують" треті захищають четверті охороняють а п'яті "добову поставку" на фронт відправляють! По цьому матеріалу яскраво видно що вони всі знайомі вони всі друзі - вони всі одна БАНДА!!!
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10.05.2025 08:10 Ответить
Кремлівських ботів хлібом не корми, дай лайном покидатися.
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10.05.2025 08:11 Ответить
Тобто якби не журналісти, то цей Лойф і надалі б уцілувався би в десна з бандитами, які, як відомо, давно, ще з часів КГБ, є постачальником інформації та виконавцями брудних справ для спецслужб московії. А цей чувак, на секундочку, в минулому році очолив головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. Це просто ППЦ!!! І схоже Малюка все влаштовувало, поки інфа не просочилася в ЗМІ. Доречі, там пишуть і про колишніх співробітників СБУ, які теж там були. А по них що? Все норм??? Хай собі далі гуляють, поки їх журналісти на гарячому не зловлять? Тоді що робить внутрішня служба безпеки СБУ? Чи там такі самі "лойфи" працюють?
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10.05.2025 08:13 Ответить
Журналісти вміють розслідувати краще за СБУ?. Натомість очільник СБУ отримує найвищу держану нагороду, хоча у його відомстві з його відома і дозволу працюють зрадники, покидьки і хабарники?
Країна дураків....
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10.05.2025 08:29 Ответить
Його звільнили за те що спалювання, а не за те що там був щоб інші більш уважні були
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10.05.2025 08:49 Ответить
Після такого вся керівна ланка знімає пагони і прощається з посадами, тако має бути, хіба ні…
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10.05.2025 08:53 Ответить
Не біда, Лойф піде на роботу роботу до кримінального авторитета, а вкраїнчиків і далі нехай ловить ТЦК, поки це гниддя насолоджується життям під дахом СБУ.
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10.05.2025 08:56 Ответить
Вже рік тому був репортаж про цього лойфа, реакция влади була нульова
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10.05.2025 08:58 Ответить
Завтра зловлять якусь пенсіонерку за підготовку замаху на Найвеличнішого, розкажуть на всю країну як вони працюють, оголосять про 15 років тюрми.
А той фуїлкін з керівного складу СБУ - зрадник-просто поїде за кордон "в розвідку".
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10.05.2025 09:03 Ответить
 
 