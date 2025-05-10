Малюк уволил с должности сотрудника СБУ Лойфа после журналистского расследования, - СМИ
Руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности.
Об этом пресс-служба СБУ в комментарии "УП", информирует Цензор.НЕТ.
"Анатолий Лойф, руководитель Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма, уволен с занимаемой должности по решению главы Службы безопасности Украины", - пишет издание со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Что предшествовало?
Напомним, что журналисты-расследователи "УП" заметили на праздновании дня рождения бывших и действующих должностных лиц СБУ, в компании, в частности, криминального авторитета.
Среди других на праздновании был замечен на праздновании чиновник СБУ - Анатолий Лойф. Он возглавил главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в прошлом году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що жив у будинку, який орендує родина ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.
За документами орендований будинок у Хотові Києво-Святошинського району належить Діані Стрілковській - ексдружині В'ячеслава Стрілковського.
За даними журналістів, колишнє подружжя має бізнес з «мінімізації податків» через конвертаційні центри.
А, якщо ні, то з нього керівник спецслужби, як з лайна куля.
Малюк знає тільки те, що йому вигідно.
Руки геть від новоспеченого Героя України!
Кіпіш закінчиться і побачите Лойфа на новій посаді в СБУ.
А поки що радійте "маленькій перемозі".
За інформацією СБУ, з 2,3 тисячі штатних співробітників, які працювали в Криму до анексії, лише близько 215 осіб (приблизно 10%) залишилися вірними присязі та переїхали на материкову частину України.
А в центр.апараті СБУ:
1. Дмитро Козюра - колишній керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ
У лютому 2025 року СБУ затримала Дмитра Козюру за підозрою у співпраці з ФСБ Росії. Операція під кодовою назвою «Криса» виявила, що Козюра передавав російським спецслужбам інформацію про дислокацію та переміщення українських військ. Також повідомлялося, що його батьки можуть бути притягнуті до відповідальності за участь у цій діяльності
2. Олег Кулініч - колишній начальник Головного управління СБУ в АР Крим
У липні 2022 року Кулініча було заарештовано за підозрою у державній зраді. За даними слідства, він передавав російським спецслужбам секретну інформацію, включно з даними про систему оборони півдня України та персональні дані співробітників українських спецслужб. Також Кулініч фігурував у розслідуванні щодо незаконного привласнення 42 гектарів заповідної землі в Конча-Заспі, яка була передана оточенню нардепа Андрія Деркача.
3. Андрій Наумов - колишній начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ
У жовтні 2022 року Державне бюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження проти Наумова за обвинуваченням у шахрайстві в особливо великих розмірах. Його підозрюють у незаконному отриманні 3,2 млн грн, отримуючи водночас зарплату в СБУ та на держпідприємстві, з якого офіційно не звільнився.
Країна дураків....
А той фуїлкін з керівного складу СБУ - зрадник-просто поїде за кордон "в розвідку".