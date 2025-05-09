Четверо высокопоставленных чиновников СБУ вместе с криминальными "авторитетами" отпраздновали день рождения владельца букмекерской конторы, - СМИ. ВИДЕО

Бывших и действующих должностных лиц СБУ заметили на праздновании дня рождения в компании, в частности, криминального авторитета.

Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.

Так, 1 марта 2025 года возле одного из столичных ресторанов журналисты заметили много авто.

"Одним из первых покидает празднование бывший руководитель главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Артем Шило. Вместе с адвокатом и бизнесменом Константином Мельником", - отметил автор расследования Михаил Ткач.

По данным СМИ, происходило празднование дня рождения человека, связанного с Pari Match.

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Также там заметили генерала СБУ Илью Витюка, который ранее возглавлял Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Рядом с ним мужчина, похожий на Евгения Миколайчука, который работает в Департаменте кибербезопасности СБУ.

Журналисты зафиксировали также мужчину, похожего на адвоката Эдуарда Клименко. Он был защитником уличенного в сотрудничестве с Россией Дмитрия Козюры - руководителя антитеррористического центра СБУ.

"Замечаем также сына покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса - Даниила Привалова, который имеет бизнес в IT-сфере. И бизнес-партнера Привалова - Самвела Акобяна, который также занимается IT. Приезжает в ресторан и бывший первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава. На террасе за столом можно разглядеть известного столичного бизнесмена Леонида Ашкенази", - отметил Ткач.

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Именинником был Константин Коломиец - совладелец клуба единоборств "Динамо". Источники издания сообщили, что он занимается предоставлением частной охраны. В частности он занимается вопросами охраны владельца Pari Match Сергея Портнова, который сейчас проживает на Кипре.

"Одним из последних празднования покидает Сергей Олейник, известный также в криминальном мире по прозвищу "Умка". В 2021 году его внесли в список "воров в законе" и "криминальных авторитетов" СНБО и наложили санкции.

Также был замечен на праздновании чиновник СБУ - Анатолий Лойф. Он возглавил главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в прошлом году. Тогда с должности уволили Артема Шило.

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