Четверо высокопоставленных чиновников СБУ вместе с криминальными "авторитетами" отпраздновали день рождения владельца букмекерской конторы, - СМИ. ВИДЕО
Бывших и действующих должностных лиц СБУ заметили на праздновании дня рождения в компании, в частности, криминального авторитета.
Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.
Так, 1 марта 2025 года возле одного из столичных ресторанов журналисты заметили много авто.
"Одним из первых покидает празднование бывший руководитель главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Артем Шило. Вместе с адвокатом и бизнесменом Константином Мельником", - отметил автор расследования Михаил Ткач.
По данным СМИ, происходило празднование дня рождения человека, связанного с Pari Match.
Также там заметили генерала СБУ Илью Витюка, который ранее возглавлял Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Рядом с ним мужчина, похожий на Евгения Миколайчука, который работает в Департаменте кибербезопасности СБУ.
Журналисты зафиксировали также мужчину, похожего на адвоката Эдуарда Клименко. Он был защитником уличенного в сотрудничестве с Россией Дмитрия Козюры - руководителя антитеррористического центра СБУ.
"Замечаем также сына покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса - Даниила Привалова, который имеет бизнес в IT-сфере. И бизнес-партнера Привалова - Самвела Акобяна, который также занимается IT. Приезжает в ресторан и бывший первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава. На террасе за столом можно разглядеть известного столичного бизнесмена Леонида Ашкенази", - отметил Ткач.
Именинником был Константин Коломиец - совладелец клуба единоборств "Динамо". Источники издания сообщили, что он занимается предоставлением частной охраны. В частности он занимается вопросами охраны владельца Pari Match Сергея Портнова, который сейчас проживает на Кипре.
"Одним из последних празднования покидает Сергей Олейник, известный также в криминальном мире по прозвищу "Умка". В 2021 году его внесли в список "воров в законе" и "криминальных авторитетов" СНБО и наложили санкции.
Также был замечен на праздновании чиновник СБУ - Анатолий Лойф. Он возглавил главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в прошлом году. Тогда с должности уволили Артема Шило.
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Справа в тому. що Малюк виконує дуже важливу задачу для ХілтоніЗєлі Оманського-забепечує безпеку міжнародного злочинця, Бєні Бородача, щоб убезпечити його від довгих рук ЦРУ і ФБР. Бєня Бородач надійно охороняється відомством Малюка в Лук'янівському Хілтоні ( Хілтоні без іронії-є в СБУ суперкомфортабельні номери в Лук'янівці) за рахунок держави Україна. Хто не знає: Бєня Бородач це, як говорили раніше, наставник для Зєлі Оманського, пахан, його хрещений батько, (чи як там у них-маланців), головний спонсор, можна сказати, Папа Карло, який з дерев'яного бруска вистругав цього Буратіно.
Мабуть відпочивали на ротації з передка...
чи, наше сбу, взагалі клало здоровенний болт на бидло, бо вони хазяєва жизні?
на, тобі, малюк, мєдальку і премію!
І як писав Булат Окуджава ( чого його ще не декомунізували?)
Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше.
Вони щось виробляють? Схеми?
Схеми з бюджетом України, що мусить працювати на перемогу?
І скільки таких чорних дир в ньому, в бюджеті?
А ми кажемо де взяти гроші на війну, на протезування поранених, на субсидії родинам загиблих?
стрaшно лишь то, что люди перевыберут его
Тцк де ви?