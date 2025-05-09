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Новости
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Четверо высокопоставленных чиновников СБУ вместе с криминальными "авторитетами" отпраздновали день рождения владельца букмекерской конторы, - СМИ. ВИДЕО

Бывших и действующих должностных лиц СБУ заметили на праздновании дня рождения в компании, в частности, криминального авторитета.

Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.

Так, 1 марта 2025 года возле одного из столичных ресторанов журналисты заметили много авто.

"Одним из первых покидает празднование бывший руководитель главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Артем Шило. Вместе с адвокатом и бизнесменом Константином Мельником", - отметил автор расследования Михаил Ткач.

По данным СМИ, происходило празднование дня рождения человека, связанного с Pari Match.

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Также там заметили генерала СБУ Илью Витюка, который ранее возглавлял Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Рядом с ним мужчина, похожий на Евгения Миколайчука, который работает в Департаменте кибербезопасности СБУ.

Журналисты зафиксировали также мужчину, похожего на адвоката Эдуарда Клименко. Он был защитником уличенного в сотрудничестве с Россией Дмитрия Козюры - руководителя антитеррористического центра СБУ.

"Замечаем также сына покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса - Даниила Привалова, который имеет бизнес в IT-сфере. И бизнес-партнера Привалова - Самвела Акобяна, который также занимается IT. Приезжает в ресторан и бывший первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава. На террасе за столом можно разглядеть известного столичного бизнесмена Леонида Ашкенази", - отметил Ткач.

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Именинником был Константин Коломиец - совладелец клуба единоборств "Динамо". Источники издания сообщили, что он занимается предоставлением частной охраны. В частности он занимается вопросами охраны владельца Pari Match Сергея Портнова, который сейчас проживает на Кипре.

"Одним из последних празднования покидает Сергей Олейник, известный также в криминальном мире по прозвищу "Умка". В 2021 году его внесли в список "воров в законе" и "криминальных авторитетов" СНБО и наложили санкции.

Также был замечен на праздновании чиновник СБУ - Анатолий Лойф. Он возглавил главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в прошлом году. Тогда с должности уволили Артема Шило.

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Автор: 

букмекеры (65) Киев (25588) криминалитет (602) СБУ (19939) Ткач Михаил (134)


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Топ комментарии
+52
ну тепер зрозуміло за що малюк отримав Героя України

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09.05.2025 15:04
+42
ніколи такого не було,і тут раптом....нічого не бояться вже нескриваючись,ну так партнери по ,,бізнесу,,
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09.05.2025 15:03
+32
Їм також як і Малюку - героя України вручити- працюють не покладаючи рук на благо держави
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09.05.2025 15:05
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ніколи такого не було,і тут раптом....нічого не бояться вже нескриваючись,ну так партнери по ,,бізнесу,,
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09.05.2025 15:03 Ответить
Хлопці з війни пройдуть - порядок наведуть! Тільки правда життя в тому, що до таких вони не підійдуть навіть на відстань десяти метрів
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09.05.2025 15:06 Ответить
не тіштеся,мало віри на те,що кардинально у нас щось змінеться,ця кримінальновластна система існує вже дисятеріччями,викорінювати її потрібно одночасно,шар за шаром,це маса людей і повірте вони більш підготовлені та агресивні до спротиву, а ще у них є ресурс якого нема ні в кого.і «заграница» навряд на допоможе,бо в них теж є важіль грошей та особистих вигод
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09.05.2025 15:13 Ответить
Це була іронія
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09.05.2025 15:16 Ответить
😁так я її і підтримав,у розвернутому вигляді
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09.05.2025 15:46 Ответить
Сміються в відкриту. Це вже дно.
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09.05.2025 16:36 Ответить
I вже давно. А пiпл хавае! Нажаль!
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09.05.2025 17:37 Ответить
ну тепер зрозуміло за що малюк отримав Героя України

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09.05.2025 15:04 Ответить
За плотно закрытые глаза в некоторых направлениях.
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09.05.2025 15:11 Ответить
Бандюга написано на його фейсі.
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09.05.2025 15:45 Ответить
Цікаво,що по правилах хорошого тону Зєля Оманський він же БЕЗ П'ЯТИ ХВИЛИН НІХТО повинен був нагородити Зіркою Героя і Кирила Буданова, але чомусь загальмував.
Справа в тому. що Малюк виконує дуже важливу задачу для ХілтоніЗєлі Оманського-забепечує безпеку міжнародного злочинця, Бєні Бородача, щоб убезпечити його від довгих рук ЦРУ і ФБР. Бєня Бородач надійно охороняється відомством Малюка в Лук'янівському Хілтоні ( Хілтоні без іронії-є в СБУ суперкомфортабельні номери в Лук'янівці) за рахунок держави Україна. Хто не знає: Бєня Бородач це, як говорили раніше, наставник для Зєлі Оманського, пахан, його хрещений батько, (чи як там у них-маланців), головний спонсор, можна сказати, Папа Карло, який з дерев'яного бруска вистругав цього Буратіно.
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09.05.2025 16:05 Ответить
эти за него занесли в ОП за звездочку
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09.05.2025 16:14 Ответить
..
Мабуть відпочивали на ротації з передка...
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09.05.2025 15:04 Ответить
Чекаємо заяви про ворожу ІПСО
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09.05.2025 15:05 Ответить
ну шо, кордони на замкє?
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09.05.2025 15:05 Ответить
Їм також як і Малюку - героя України вручити- працюють не покладаючи рук на благо держави
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09.05.2025 15:05 Ответить
Симбіоз
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09.05.2025 15:05 Ответить
Шабаш звичайний, вся різномастна нечисть збирається до кучі.
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09.05.2025 15:20 Ответить
Ось так. А плебс в бус і на "нуль".
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09.05.2025 15:06 Ответить
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09.05.2025 15:06 Ответить
От, Трамп знову рагулям в очі насцяв, негідник такий!
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09.05.2025 15:07 Ответить
Нічого дивного. Начебто ще хтось досі не знає про те, що так звані "правоохоронці" йдуть по життю рука-об-руку з криміналом.
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09.05.2025 15:07 Ответить
Не можуть перемогти, приходиться очолювати. )
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09.05.2025 15:35 Ответить
Їм захищати державу ніколи,бізнес понад усе,нехай захищають смерди
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09.05.2025 15:09 Ответить
Колишній Грицак там 100% був.
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09.05.2025 15:09 Ответить
Нажаль, це і є Україна.
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09.05.2025 15:09 Ответить
Чому вони й досі не отримали героя? На їх плечах держиться вся безпека України. Ну подумаєш в перші дні нападу , вони всі втікли на заход і за бугор , але зараз же тільки вони рятують Україну. Героя їм присвоїти сьогодні ж!!!!!!
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09.05.2025 15:10 Ответить
Вангую відсутність в цій темі гарячих борцунів з мерзенними сцикунами. Або таку ледь-ледь присутність, не надто гарячу)
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09.05.2025 15:12 Ответить
Порохобандерівець на "буханці" зі зброєю вже виїхав
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09.05.2025 15:19 Ответить
А шо, хлопчики просто славно відтягнулись в свойому кодлі.
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09.05.2025 15:12 Ответить
то свої котики,навіть котяри
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09.05.2025 15:15 Ответить
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09.05.2025 15:26 Ответить
Ну все ведь знают что Зеленский не приделах .
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09.05.2025 15:15 Ответить
Ну звичайно не при ділах. Шо він кукурікав про шашлики в травні?
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09.05.2025 15:27 Ответить
мені досі не зрозуміло чому міша досі живий здоровий заброньований? за які гранти він нишпорить по монакам?
чи, наше сбу, взагалі клало здоровенний болт на бидло, бо вони хазяєва жизні?
на, тобі, малюк, мєдальку і премію!
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09.05.2025 15:18 Ответить
здоровые сытые морды и все в тылу. А потом кричат где же солдаты. ось они , сажай всех в бус и в окопы.
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09.05.2025 15:20 Ответить
А Вітюк вже на пенсії мабуть. Генеральській. Життя вдалося.
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09.05.2025 15:25 Ответить
Зе влада святкує перемогу над українцями
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09.05.2025 15:29 Ответить
Углава, Лойф, Ашкеназі і Акобян.
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09.05.2025 15:29 Ответить
Другий, мабуть, на "вечірці" співав пісню "Іц май лойф", а четвертий -- показував фокуси.
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09.05.2025 15:38 Ответить
А хіба колись було інакше?
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09.05.2025 15:36 Ответить
ну хоть не с фсб)
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09.05.2025 15:45 Ответить
триндець...
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09.05.2025 15:46 Ответить
Злиття КДБ та криміналу відбулося 1995 року і ця традиція нікуди не поділася, хоч перейменуйся на СБУ та букмекерів зі спортклубів.
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09.05.2025 15:48 Ответить
Прийшли пожерти на халяву, мабуть ще на подарунок розраховують. Це має назву що вони з бізнесом та криміналом на ти
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09.05.2025 15:49 Ответить
Малюка поставили тому, що він несколько туповат.
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09.05.2025 16:01 Ответить
Героя им присвоить!
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09.05.2025 16:05 Ответить
От читає посполитий щодня такі новини - і розуміє з досвіду останніх років ,що ніхто з цих "віп -тиловиків" ні воювати не піде , ні за грати не сяде . А потім читає заклики - пожертвувати всім і піти на фронт - бо країна в небезпеці . І тут в голові - пересічного - когнітивний дисонанс - чи то країна в нас з цими "броньованими -тиловиками " різна чи вони з іншого ,якогось народу.

І як писав Булат Окуджава ( чого його ще не декомунізували?)

Вселенский опыт говорит,

что погибают царства

не оттого, что тяжек быт

или страшны мытарства.

А погибают оттого

(и тем больней, чем дольше),

что люди царства своего

не уважают больше.


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09.05.2025 16:32 Ответить
Звідки у ціх святкуючих людей такі гроші?
Вони щось виробляють? Схеми?
Схеми з бюджетом України, що мусить працювати на перемогу?
І скільки таких чорних дир в ньому, в бюджеті?
А ми кажемо де взяти гроші на війну, на протезування поранених, на субсидії родинам загиблих?
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09.05.2025 16:39 Ответить
a кaк ты их зaстaвишь неворовaть? у них же есть оружие, влaсть, спец службы и тцк.
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09.05.2025 16:56 Ответить
зеленый е б aнaриум.
стрaшно лишь то, что люди перевыберут его
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09.05.2025 16:55 Ответить
Люди не перевиберуть, бо люди й не вибирали. А тих, що вибирали, людьми назвати язик не повертається.
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09.05.2025 18:18 Ответить
Ці конюшні ще довго чистити від ''елітного'' гівна !
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09.05.2025 17:06 Ответить
Зате Малюк Герой України! Ось так треба працювати!
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09.05.2025 17:11 Ответить
Шановні,в більшості ви допускаєте помилку! Це ж оперативна розробка під прикриттям. І ці генерали та полковники насправді оперативні співробітники,прості хлопці у званні старших лейтенантів. Завдання на цю операцію їм ставив особисто новоспечений Герой України. А він проколів не допускає,давно вичистив своє відомство від негодяйських негодяїв. За це й Герой.
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09.05.2025 17:39 Ответить
Браво! Од би зразу всіх за сраку і на палю....тоді може був би результат..
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09.05.2025 18:01 Ответить
СБУ і є кримінал...
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09.05.2025 18:08 Ответить
і так тошно а тепер
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09.05.2025 18:23 Ответить
Малюк - херой
Тцк де ви?
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09.05.2025 18:24 Ответить
після другої світової Японія 3 рази поспіль змінювала (100%) склад силових служб та судів... і вони мають результат! гадаю, що нема необхідності наново винаходити колесо, хоча дешевше перестріляти усе бидло "вмєстє с члєнамі їх сємєй"
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09.05.2025 18:30 Ответить
 
 