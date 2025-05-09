Чотири високопосадовці СБУ разом з кримінальними "авторитетами" відсвяткували день народження власника букмекерської контори, - ЗМІ. ВIДЕО

Колишніх та чинних посадовців СБУ помітили на святкуванні дня народження в компанії, зокрема, кримінального авторитета.

Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.

Так, 1 березня 2025 року біля одного зі столичних ресторанів журналісти помітили багато авто.

"Одним із перших залишає святкування колишній керівник головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Артем Шило. Разом із адвокатом та бізнесменом Костянтином Мельником", - зазначив автор розслідування Михайло Ткач.

За даними ЗМІ, відбувалося святкування дня народження людини, пов'язаної із Pari Match.

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Також там помітили генерала СБУ Іллю Вітюка, який раніше очолював Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки. Поряд із ним чоловік, схожий на Євгена Миколайчука, який працює в Департаменті кібербезпеки СБУ.

Журналісти зафіксували також чоловіка, схожого на адвоката Едуарда Клименка. Він був захисником викритого на співпраці з Росією Дмитра Козюри - керівника антитерористичного центру СБУ.

"Помічаємо також сина покійного мера Харкова Геннадія Кернеса - Данила Привалова, який має бізнес в IT-сфері. Та бізнес-партнера Привалова - Самвела Акобяна, який також займається IT. Приїжджає до ресторану і колишній перший заступник директора НАБУ Гізо Углава. На терасі за столом можна розгледіти відомого столичного бізнесмена Леоніда Ашкеназі", - зазначив Ткач.

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Іменинником був Костянтин Коломієць - співвласник клубу єдиноборств "Динамо". Джерела видання повідомили, що він займається наданням приватної охорони. Зокрема він опікується питаннями охорони власника Pari Match Сергія Портнова, який наразі проживає на Кіпрі.

"Одним з останніх святкування залишає Сергій Олійник, відомий також у кримінальному світі за прізвиськом "Умка". У 2021 році його було внесено до списку "ворів в законі" та "кримінальних авторитетів" РНБО та накладено санкції.

Також було помічено на святкуванні посадовця СБУ - Анатолія Лойфа. Він очолив головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ минулого року. Тоді з посади звільнили Артема Шила.

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