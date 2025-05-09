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Новини
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Чотири високопосадовці СБУ разом з кримінальними "авторитетами" відсвяткували день народження власника букмекерської контори, - ЗМІ. ВIДЕО

Колишніх та чинних посадовців СБУ помітили на святкуванні дня народження в компанії, зокрема, кримінального авторитета.

Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.

Так, 1 березня 2025 року біля одного зі столичних ресторанів журналісти помітили багато авто.

"Одним із перших залишає святкування колишній керівник головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Артем Шило. Разом із адвокатом та бізнесменом Костянтином Мельником", - зазначив автор розслідування Михайло Ткач.

За даними ЗМІ, відбувалося святкування дня народження людини, пов'язаної із Pari Match.

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Також там помітили генерала СБУ Іллю Вітюка, який раніше очолював Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки. Поряд із ним чоловік, схожий на Євгена Миколайчука, який працює в Департаменті кібербезпеки СБУ.

Журналісти зафіксували також чоловіка, схожого на адвоката Едуарда Клименка. Він був захисником викритого на співпраці з Росією Дмитра Козюри - керівника антитерористичного центру СБУ. 

"Помічаємо також сина покійного мера Харкова Геннадія Кернеса - Данила Привалова, який має бізнес в IT-сфері. Та бізнес-партнера Привалова - Самвела Акобяна, який також займається IT. Приїжджає до ресторану і колишній перший заступник директора НАБУ Гізо Углава. На терасі за столом можна розгледіти відомого столичного бізнесмена Леоніда Ашкеназі", - зазначив Ткач.

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Іменинником був Костянтин Коломієць - співвласник клубу єдиноборств "Динамо". Джерела видання повідомили, що він займається наданням приватної охорони. Зокрема він опікується питаннями охорони власника Pari Match Сергія Портнова, який наразі проживає на Кіпрі. 

"Одним з останніх святкування залишає Сергій Олійник, відомий також у кримінальному світі за прізвиськом "Умка". У 2021 році його було внесено до списку "ворів в законі" та "кримінальних авторитетів" РНБО та накладено санкції. 

Також було помічено на святкуванні посадовця СБУ - Анатолія Лойфа. Він очолив головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ минулого року. Тоді з посади звільнили Артема Шила. 

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Автор: 

букмекери (93) Київ (19542) криміналітет (301) СБУ (12863) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+29
ну тепер зрозуміло за що малюк отримав Героя України

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09.05.2025 15:04
+25
ніколи такого не було,і тут раптом....нічого не бояться вже нескриваючись,ну так партнери по ,,бізнесу,,
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09.05.2025 15:03
+23
Їм також як і Малюку - героя України вручити- працюють не покладаючи рук на благо держави
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09.05.2025 15:05
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ніколи такого не було,і тут раптом....нічого не бояться вже нескриваючись,ну так партнери по ,,бізнесу,,
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09.05.2025 15:03 Відповісти
Хлопці з війни пройдуть - порядок наведуть! Тільки правда життя в тому, що до таких вони не підійдуть навіть на відстань десяти метрів
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09.05.2025 15:06 Відповісти
не тіштеся,мало віри на те,що кардинально у нас щось змінеться,ця кримінальновластна система існує вже дисятеріччями,викорінювати її потрібно одночасно,шар за шаром,це маса людей і повірте вони більш підготовлені та агресивні до спротиву, а ще у них є ресурс якого нема ні в кого.і «заграница» навряд на допоможе,бо в них теж є важіль грошей та особистих вигод
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09.05.2025 15:13 Відповісти
Це була іронія
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09.05.2025 15:16 Відповісти
😁так я її і підтримав,у розвернутому вигляді
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09.05.2025 15:46 Відповісти
ну тепер зрозуміло за що малюк отримав Героя України

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09.05.2025 15:04 Відповісти
За плотно закрытые глаза в некоторых направлениях.
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09.05.2025 15:11 Відповісти
Бандюга написано на його фейсі.
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09.05.2025 15:45 Відповісти
Цікаво,що по правилах хорошого тону Зєля Оманський він же БЕЗ П'ЯТИ ХВИЛИН НІХТО повинен був нагородити Зіркою Героя і Кирила Буданова, але чомусь загальмував.
Справа в тому. що Малюк виконує дуже важливу задачу для ХілтоніЗєлі Оманського-забепечує безпеку міжнародного злочинця, Бєні Бородача, щоб убезпечити його від довгих рук ЦРУ і ФБР. Бєня Бородач надійно охороняється відомством Малюка в Лук'янівському Хілтоні ( Хілтоні без іронії-є в СБУ суперкомфортабельні номери в Лук'янівці) за рахунок держави Україна. Хто не знає: Бєня Бородач це, як говорили раніше, наставник для Зєлі Оманського, пахан, його хрещений батько, (чи як там у них-маланців), головний спонсор, можна сказати, Папа Карло, який з дерев'яного бруска вистругав цього Буратіно.
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09.05.2025 16:05 Відповісти
эти за него занесли в ОП за звездочку
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09.05.2025 16:14 Відповісти
..
Мабуть відпочивали на ротації з передка...
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09.05.2025 15:04 Відповісти
Чекаємо заяви про ворожу ІПСО
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09.05.2025 15:05 Відповісти
ну шо, кордони на замкє?
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09.05.2025 15:05 Відповісти
Їм також як і Малюку - героя України вручити- працюють не покладаючи рук на благо держави
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09.05.2025 15:05 Відповісти
Симбіоз
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09.05.2025 15:05 Відповісти
Шабаш звичайний, вся різномастна нечисть збирається до кучі.
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09.05.2025 15:20 Відповісти
Ось так. А плебс в бус і на "нуль".
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09.05.2025 15:06 Відповісти
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09.05.2025 15:06 Відповісти
От, Трамп знову рагулям в очі насцяв, негідник такий!
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09.05.2025 15:07 Відповісти
Ті,кому Трамп шкодить,мовчки сидять під такими новинами і нафронтників не видно
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09.05.2025 15:12 Відповісти
Нічого дивного. Начебто ще хтось досі не знає про те, що так звані "правоохоронці" йдуть по життю рука-об-руку з криміналом.
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09.05.2025 15:07 Відповісти
Не можуть перемогти, приходиться очолювати. )
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09.05.2025 15:35 Відповісти
Їм захищати державу ніколи,бізнес понад усе,нехай захищають смерди
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09.05.2025 15:09 Відповісти
Колишній Грицак там 100% був.
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09.05.2025 15:09 Відповісти
Нажаль, це і є Україна.
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09.05.2025 15:09 Відповісти
Чому вони й досі не отримали героя? На їх плечах держиться вся безпека України. Ну подумаєш в перші дні нападу , вони всі втікли на заход і за бугор , але зараз же тільки вони рятують Україну. Героя їм присвоїти сьогодні ж!!!!!!
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09.05.2025 15:10 Відповісти
Вангую відсутність в цій темі гарячих борцунів з мерзенними сцикунами. Або таку ледь-ледь присутність, не надто гарячу)
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09.05.2025 15:12 Відповісти
Порохобандерівець на "буханці" зі зброєю вже виїхав
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09.05.2025 15:19 Відповісти
Тих ботів нема під такими новинами
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09.05.2025 15:26 Відповісти
А шо, хлопчики просто славно відтягнулись в свойому кодлі.
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09.05.2025 15:12 Відповісти
то свої котики,навіть котяри
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09.05.2025 15:15 Відповісти
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09.05.2025 15:26 Відповісти
Ну все ведь знают что Зеленский не приделах .
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09.05.2025 15:15 Відповісти
Ну звичайно не при ділах. Шо він кукурікав про шашлики в травні?
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09.05.2025 15:27 Відповісти
мені досі не зрозуміло чому міша досі живий здоровий заброньований? за які гранти він нишпорить по монакам?
чи, наше сбу, взагалі клало здоровенний болт на бидло, бо вони хазяєва жизні?
на, тобі, малюк, мєдальку і премію!
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09.05.2025 15:18 Відповісти
здоровые сытые морды и все в тылу. А потом кричат где же солдаты. ось они , сажай всех в бус и в окопы.
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09.05.2025 15:20 Відповісти
А Вітюк вже на пенсії мабуть. Генеральській. Життя вдалося.
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09.05.2025 15:25 Відповісти
Зе влада святкує перемогу над українцями
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09.05.2025 15:29 Відповісти
Углава, Лойф, Ашкеназі і Акобян.
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09.05.2025 15:29 Відповісти
Другий, мабуть, на "вечірці" співав пісню "Іц май лойф", а четвертий -- показував фокуси.
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09.05.2025 15:38 Відповісти
А хіба колись було інакше?
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09.05.2025 15:36 Відповісти
ну хоть не с фсб)
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09.05.2025 15:45 Відповісти
триндець...
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09.05.2025 15:46 Відповісти
Злиття КДБ та криміналу відбулося 1995 року і ця традиція нікуди не поділася, хоч перейменуйся на СБУ та букмекерів зі спортклубів.
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09.05.2025 15:48 Відповісти
Прийшли пожерти на халяву, мабуть ще на подарунок розраховують. Це має назву що вони з бізнесом та криміналом на ти
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09.05.2025 15:49 Відповісти
Малюка поставили тому, що він несколько туповат.
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09.05.2025 16:01 Відповісти
Героя им присвоить!
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09.05.2025 16:05 Відповісти
 
 