Чотири високопосадовці СБУ разом з кримінальними "авторитетами" відсвяткували день народження власника букмекерської контори, - ЗМІ. ВIДЕО
Колишніх та чинних посадовців СБУ помітили на святкуванні дня народження в компанії, зокрема, кримінального авторитета.
Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.
Так, 1 березня 2025 року біля одного зі столичних ресторанів журналісти помітили багато авто.
"Одним із перших залишає святкування колишній керівник головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Артем Шило. Разом із адвокатом та бізнесменом Костянтином Мельником", - зазначив автор розслідування Михайло Ткач.
За даними ЗМІ, відбувалося святкування дня народження людини, пов'язаної із Pari Match.
Також там помітили генерала СБУ Іллю Вітюка, який раніше очолював Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки. Поряд із ним чоловік, схожий на Євгена Миколайчука, який працює в Департаменті кібербезпеки СБУ.
Журналісти зафіксували також чоловіка, схожого на адвоката Едуарда Клименка. Він був захисником викритого на співпраці з Росією Дмитра Козюри - керівника антитерористичного центру СБУ.
"Помічаємо також сина покійного мера Харкова Геннадія Кернеса - Данила Привалова, який має бізнес в IT-сфері. Та бізнес-партнера Привалова - Самвела Акобяна, який також займається IT. Приїжджає до ресторану і колишній перший заступник директора НАБУ Гізо Углава. На терасі за столом можна розгледіти відомого столичного бізнесмена Леоніда Ашкеназі", - зазначив Ткач.
Іменинником був Костянтин Коломієць - співвласник клубу єдиноборств "Динамо". Джерела видання повідомили, що він займається наданням приватної охорони. Зокрема він опікується питаннями охорони власника Pari Match Сергія Портнова, який наразі проживає на Кіпрі.
"Одним з останніх святкування залишає Сергій Олійник, відомий також у кримінальному світі за прізвиськом "Умка". У 2021 році його було внесено до списку "ворів в законі" та "кримінальних авторитетів" РНБО та накладено санкції.
Також було помічено на святкуванні посадовця СБУ - Анатолія Лойфа. Він очолив головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ минулого року. Тоді з посади звільнили Артема Шила.
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Справа в тому. що Малюк виконує дуже важливу задачу для ХілтоніЗєлі Оманського-забепечує безпеку міжнародного злочинця, Бєні Бородача, щоб убезпечити його від довгих рук ЦРУ і ФБР. Бєня Бородач надійно охороняється відомством Малюка в Лук'янівському Хілтоні ( Хілтоні без іронії-є в СБУ суперкомфортабельні номери в Лук'янівці) за рахунок держави Україна. Хто не знає: Бєня Бородач це, як говорили раніше, наставник для Зєлі Оманського, пахан, його хрещений батько, (чи як там у них-маланців), головний спонсор, можна сказати, Папа Карло, який з дерев'яного бруска вистругав цього Буратіно.
Мабуть відпочивали на ротації з передка...
чи, наше сбу, взагалі клало здоровенний болт на бидло, бо вони хазяєва жизні?
на, тобі, малюк, мєдальку і премію!