Українці під час війни придбали 13 елітних Rolls-Royce Spectre. Серед покупців нардеп Вацак, - ЗМІ. ВIДЕО

Елітний електромобіль Rolls-Royce Spectre вартістю понад пів мільйона євро придбали вже понад 10 осіб, зокрема народний депутат, ексдепутат та бізнесмени.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні УП.

Журналісти наприкінці 2023 року отримали інформацію, що понад 10 громадян України замовили новий електричний Rolls-Royce Spectre вартістю понад пів мільйона євро.

Це перший електромобіль компанії Rolls-Royce, який почали виробляти в 2023 році.

Автомобіль не можна просто купити у салоні. Громадянам, яким дуже треба було стати одними з перших у світі власників таких коштовних авто, потрібно було ставати в чергу й чекати

За даними джерел видання у правоохоронних органах, в Україні зареєстровано вже 13 Rolls-Royce Spectre.

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Перший електромобіль Rolls-Royce Spectre привезли в Україну в жовтні 2023 року. За його кермом бачили водія, схожого на народного депутата Геннадія Вацака.

"З жовтня цього року авто перереєстровано на Калюш Тетяну Олександрівну 1994 р.н. з міста Рівне. За інформацією джерел у правоохоронних органах, Калюш працює у структурах народного депутата від групи "Довіра", секретаря Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Геннадія Вацака", - розповів Михайло Ткач.

Деякі з цих машин також вже помітили на вулицях Монако. В Україні ж електрокари бачили в Києві, Вінниці та Черкасах.

Серед власників та осіб, які користуються Rolls-Royce Spectre, журналіст називає ексдепутата Віталія Хомутинніка, бізнесменів Михайла Бакуненка, Єгора Маслєннікова, Олену Силенко, а також доньку підприємця Сергія Хановича, Юлію Карцигіну.

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