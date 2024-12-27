Українці під час війни придбали 13 елітних Rolls-Royce Spectre. Серед покупців нардеп Вацак, - ЗМІ. ВIДЕО
Елітний електромобіль Rolls-Royce Spectre вартістю понад пів мільйона євро придбали вже понад 10 осіб, зокрема народний депутат, ексдепутат та бізнесмени.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні УП.
Журналісти наприкінці 2023 року отримали інформацію, що понад 10 громадян України замовили новий електричний Rolls-Royce Spectre вартістю понад пів мільйона євро.
Це перший електромобіль компанії Rolls-Royce, який почали виробляти в 2023 році.
Автомобіль не можна просто купити у салоні. Громадянам, яким дуже треба було стати одними з перших у світі власників таких коштовних авто, потрібно було ставати в чергу й чекати
За даними джерел видання у правоохоронних органах, в Україні зареєстровано вже 13 Rolls-Royce Spectre.
Перший електромобіль Rolls-Royce Spectre привезли в Україну в жовтні 2023 року. За його кермом бачили водія, схожого на народного депутата Геннадія Вацака.
"З жовтня цього року авто перереєстровано на Калюш Тетяну Олександрівну 1994 р.н. з міста Рівне. За інформацією джерел у правоохоронних органах, Калюш працює у структурах народного депутата від групи "Довіра", секретаря Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Геннадія Вацака", - розповів Михайло Ткач.
Деякі з цих машин також вже помітили на вулицях Монако. В Україні ж електрокари бачили в Києві, Вінниці та Черкасах.
Серед власників та осіб, які користуються Rolls-Royce Spectre, журналіст називає ексдепутата Віталія Хомутинніка, бізнесменів Михайла Бакуненка, Єгора Маслєннікова, Олену Силенко, а також доньку підприємця Сергія Хановича, Юлію Карцигіну.
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Ось. як урвемо оту ЗЕ--лену 1-тис.--- милостиню від нашого презона--іще НЕ те утнемо... Купимо пістона...і під швидко--іздного "Капона!!!" Ви навіть НЕ уявляєте. як вони ридати будуть...
Війна для бідних зараз.
Отож: для нас.злиденних пенсіонерів.--Це ДОНАТИТИ жалюгідну пенсію на ЗСУ. Щоб хоч якось загальмувати таран просування рашо--виродків. задля порятунку дітей .себе. держави.
І вони: ті ЗЕ--недоноски. які розікрали мільярди Світової гумдопомоги. для нащого спротиву кремлівському УНТЕР--ПРИШИБЕЙКІНУ!
В останніх( від обжорства)--глюніки : --Догонять! Відберуть! Відповідно--
нагальна потреба якнадійніше закопати поцуплене. і тікати...тікати якнайдальше...як найшвидше!!!Ё ( А для цього і потрібні надсуперові . оті ЗЕ-потужні АВТА !!!)
А це .....тільки ЖЕРУТЬ, та розкрадають УКРАЇНУ.
З іншого боку що ви хочете? Шахрайська партія прийшла до влади, то що вона буде робити?
Вірно. Шукати лохів і їхати на них.
На заході то все більше розуміють і тому допомоги буде все менше .
Доки не буде влади якій можна вірити, захід на вряд буде щось робити серйозне. Тому саме ця розмірковага допомога. Допомога в обмін на реформи, а так не зроблені домашні вправи - немає допомоги.
Є рішення -
Придбайте 13 найдорожчих авто у світі і на українських номерах покатухи в казіно по Європі робити.
Залишилось тільки на кордоні великими літерами написати - у нас війна допоможіть нам будь ласка (і цей автопарк на фоні, і усміхнені хлопці в смокінгах).
Фільтри (від сонця) для підвісу камери.
Флешка під швидкий завис. Запасний захисний тримач камери коли він в упаковці. Десь вартість всього цього була в 7тис злотих.
А його наші збили за 30 хвилин, коли він повертався з розвіданими до оператора. Такий набір в україні тоді десь був в районі 135тис грн.
І все.
Не "українці" - а "наволоч без роду-племені, честі і совісті, але з паспортом Украіни" - так і пишіть, писаки!!!
Вибачаюсь за емоції, вкурвило - скільки ж можна?
Чи це дають лише тим, хто виконав (перевиконав) план по вуличній бусифікації?!
Скажіть, озвучте як можна накопичити на Rolls-Royce!!!
Блокуватимуть. Постанова КМУ!
Люди можуть це заробити і краще жити, тільки в іншому правовому полі. А тут - лайтовий пакет оподаткування мародерів.
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Нещодавно заявив:-- Ми НЕ можемо підсилити ЗСУ додатковою мобілізацією... У нас . банально . НЕМАЄ коштів на купівлю стрілецької зброї... ( Тобто для ЗЕ-кишла відкрите зелене світло : і до розкрадання мільярдів гумдопомоги. і на відкати із закупівлею бракованих (селіконових ) мін-120...і .навздогін---витівки--бахвальство. хто більше урвав . купуючи найсуперовішу автівку... ) Натомість на придбання
вкрай необхідних .примітивних.-АКМ. для оборони--ніц! )Невже це лише мені видається за реальну ЗРАДУ ?! Оце і Є оте людино--вбивче ; " Кожному--своє! " Нам злиденним--1-тис.ЗЕ- милостині. та НЕ дай Боже-"похоронка" навздогін а їм.ЗЕ-приблудам---витівки з перегонами на свіженьких РОЛЬСАХ !!!
Про що це говорить?