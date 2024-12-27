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Українці під час війни придбали 13 елітних Rolls-Royce Spectre. Серед покупців нардеп Вацак, - ЗМІ. ВIДЕО

Елітний електромобіль Rolls-Royce Spectre вартістю понад пів мільйона євро придбали вже понад 10 осіб, зокрема народний депутат, ексдепутат та бізнесмени.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні УП.

Журналісти наприкінці 2023 року отримали інформацію, що понад 10 громадян України замовили новий електричний Rolls-Royce Spectre вартістю понад пів мільйона євро.

Це перший електромобіль компанії Rolls-Royce, який почали виробляти в 2023 році.

Автомобіль не можна просто купити у салоні. Громадянам, яким дуже треба було стати одними з перших у світі власників таких коштовних авто, потрібно було ставати в чергу й чекати

За даними джерел видання у правоохоронних органах, в Україні зареєстровано вже 13 Rolls-Royce Spectre.

Також читайте: Невідомі погрожують журналісту Ткачу після публікації розслідування "Непридатні"

Перший електромобіль Rolls-Royce Spectre привезли в Україну в жовтні 2023 року. За його кермом бачили водія, схожого на народного депутата Геннадія Вацака.

"З жовтня цього року авто перереєстровано на Калюш Тетяну Олександрівну 1994 р.н. з міста Рівне. За інформацією джерел у правоохоронних органах, Калюш працює у структурах народного депутата від групи "Довіра", секретаря Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Геннадія Вацака", - розповів Михайло Ткач.

Деякі з цих машин також вже помітили на вулицях Монако. В Україні ж електрокари бачили в Києві, Вінниці та Черкасах.

Серед власників та осіб, які користуються Rolls-Royce Spectre, журналіст називає ексдепутата Віталія Хомутинніка, бізнесменів Михайла Бакуненка, Єгора Маслєннікова, Олену Силенко, а також доньку підприємця Сергія Хановича, Юлію Карцигіну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столичний ресторатор Владіміров під час війни придбав Lamborghini та їздить відпочивати за кордон через систему "Шлях", - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

авто (6167) Rolls-Royce (19) Ткач Михайло (136) Вацак Геннадій (2)


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Топ коментарі
+42
Все гімно спливає! Не здивуюсь, що зелених тварин після війни будуть розпинати!
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27.12.2024 16:36
+32
Я прихильник суда Лінча в Україні! Прокурорам, мусорам, податківцям, суддям, дбровцям, та іншим антикорупційним та правоохоронним структурам- віри НЕМА, від слова взагалі! Можновлажці приймають закони, щоб їм жилось краще, і за це нічого не було, а не для народу!
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27.12.2024 16:51
+26
Родич Притули непогано живе зараз і користуються Rolls-Royce....А Притулі він задонатив на дрони?..
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27.12.2024 16:39
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Сторінка 2 з 2
А чого, їм весело, коли люди гинуть сотнями тисяч і залишаються без даху над головою, тому і купляють собі такі забаганки, але це крихти в морі які суми вони переводять для себе за кордон і головне не те що вони не платять податки , а те що 99,9% це кошти які вкрадені з ресурсів країни або з бюджету .
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27.12.2024 19:31 Відповісти
Не заздріть багачам, їх чекає дуже сумна вічність !
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27.12.2024 19:36 Відповісти
Всі все бачать всі все знають, а що тоді,.. тоді,.. тоді. ? Отож.!
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27.12.2024 20:10 Відповісти
Краще згадайте К/ф---- " І багаті тоже плачуть!"
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Ось. як урвемо оту ЗЕ--лену 1-тис.--- милостиню від нашого презона--іще НЕ те утнемо... Купимо пістона...і під швидко--іздного "Капона!!!" Ви навіть НЕ уявляєте. як вони ридати будуть...
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27.12.2024 20:21 Відповісти
І будинки купують, і яхти на пижжені в держави гроші.
Війна для бідних зараз.
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27.12.2024 20:33 Відповісти
Всі ми Є свідками реалізації людино-ненависницької. жлобо--споживацької філософії .закарбованої крилатим виразом:--КОЖНОМУ СВОЄ! (Цицерон; дубль-Ніцше) Цей пастулат"красувався" і на вході. до концлагеря -Бухенвальда...
Отож: для нас.злиденних пенсіонерів.--Це ДОНАТИТИ жалюгідну пенсію на ЗСУ. Щоб хоч якось загальмувати таран просування рашо--виродків. задля порятунку дітей .себе. держави.
І вони: ті ЗЕ--недоноски. які розікрали мільярди Світової гумдопомоги. для нащого спротиву кремлівському УНТЕР--ПРИШИБЕЙКІНУ!
В останніх( від обжорства)--глюніки : --Догонять! Відберуть! Відповідно--
нагальна потреба якнадійніше закопати поцуплене. і тікати...тікати якнайдальше...як найшвидше!!!Ё ( А для цього і потрібні надсуперові . оті ЗЕ-потужні АВТА !!!)
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27.12.2024 22:10 Відповісти
Хто заробив??? Які українці??? не смішіть залишки адекватних людей. На українцях заробили - це найлайтовіша фраза, яка може бути присутня в цьому фейлетоні про ролсройс і українця.
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27.12.2024 22:16 Відповісти
Що ви кожну сволоту, приписуєте до Українців????? Справжні Українці одні на передовій, інші волонтерять , треті із маленьких пенсій та зарплат - донатять.
А це .....тільки ЖЕРУТЬ, та розкрадають УКРАЇНУ.
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27.12.2024 22:40 Відповісти
Цікаво що в Європі то все бачать і звісно не розуміють: чому за виживання України мусять платити інші?
З іншого боку що ви хочете? Шахрайська партія прийшла до влади, то що вона буде робити?
Вірно. Шукати лохів і їхати на них.
На заході то все більше розуміють і тому допомоги буде все менше .
Доки не буде влади якій можна вірити, захід на вряд буде щось робити серйозне. Тому саме ця розмірковага допомога. Допомога в обмін на реформи, а так не зроблені домашні вправи - немає допомоги.
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27.12.2024 22:43 Відповісти
Так і уявляю собі - летить ролсік на даху кулемет стоїть - валить шахеди - хлопці з бару уіски достають - хрінак і прокинувся. Ніхріна сон.
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27.12.2024 22:44 Відповісти
Додам..... Виглядає так що то є оборонні споруди під Покровськом
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27.12.2024 22:52 Відповісти
Я в Европе таких машин не встречал. Украина бедная страна?
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28.12.2024 00:59 Відповісти
Браво! Тепер і перед сусідами буде не стидно по вулиці проїхати.....Агов зелена тварина, де відосік з побажаннями?
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28.12.2024 06:48 Відповісти
як казав вурдалак і маніяк сталін..жить стало лучше . жить стало вєсєлєє.. тому що в сєрєсєрі щоб придбати ваз 05 або ваз 06 треба було стояти в черзі 8років а тепер ролс-ройс останньоі моделі тобі привозять за 5місяців ---- а в хорватіі біля причалу стоіть яхта медведчука за 250 лімонів євро .ЦЯ ЯХТА ПАМ.ЯТНИК леоніду кучмі виродку який створив олігархат і той олігархат грабував народ який двічі вибирав оту тварюку кучму у якого і працював медведчук . Нічого в цьому світі не береться нізвідки . спочатку є причина а потім наслідки --- спочатку вибираємо кучмів ***** а потім пенсія 3850грн а у зятя кучми заводи . фабрики і яхти --- і пінчук це тільки один яскравий приклад ..сімейного бізнесу.. януковощ теж не виділявся ..любов.ю.. до свого народу перестріляв більше ста людей і здристнув до ***** --- у нас вже було три революціі після 91року і результати дуже сумні . як казав м.жванецкий ..виден свет в конце тоннеля . вот только тоннель ***** не кончается.. і мабуть не закінчиться ніколи бо пінчуки каломойські фірташі ахметови добровільно з народом у якого вони все ******** ніколи не поділяться
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28.12.2024 07:11 Відповісти
Як швидко можна створити негативну репутацію на зовні?
Є рішення -
Придбайте 13 найдорожчих авто у світі і на українських номерах покатухи в казіно по Європі робити.

Залишилось тільки на кордоні великими літерами написати - у нас війна допоможіть нам будь ласка (і цей автопарк на фоні, і усміхнені хлопці в смокінгах).
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28.12.2024 10:30 Відповісти
Що ти продав свого, щоб допомогти країні? Може квартиру, чи хоча б велосипед?
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28.12.2024 16:40 Відповісти
Autel evo 2 pro. Пульт vr1+ Кейс тримає механічні удари+ 4ри акумулятора (по 40 хвилин льоту десь зарядних циклів було по 30- 37 разів). Зарядний хаб.
Фільтри (від сонця) для підвісу камери.
Флешка під швидкий завис. Запасний захисний тримач камери коли він в упаковці. Десь вартість всього цього була в 7тис злотих.
А його наші збили за 30 хвилин, коли він повертався з розвіданими до оператора. Такий набір в україні тоді десь був в районі 135тис грн.
І все.
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28.12.2024 17:45 Відповісти
А ты то что продал и как помог?
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29.12.2024 11:13 Відповісти
а вас, лохов, судебные исполнители будут трахать за несуществующие долги по коммуналке
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28.12.2024 11:26 Відповісти
Бляха, які вони в сраку "українці" ?!!! Що за розумово відсталі заголовки пишуть?!!! Хіба що за паспортом.
Не "українці" - а "наволоч без роду-племені, честі і совісті, але з паспортом Украіни" - так і пишіть, писаки!!!
Вибачаюсь за емоції, вкурвило - скільки ж можна?
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28.12.2024 12:53 Відповісти
Пацак Вацак буде на Роллс-Ройсі вишивати, та ще й на електро! Круто! Цікаво, а на індексацію пенсій щось залишилось, чи всі кошти пішли пацаку Вацаку?
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28.12.2024 14:37 Відповісти
Скоро нова Коліївщина почнеться! Пацаків вацаків люди на вилах понесуть, терпіння не безмежне! І прикормлені менти із охорони не допоможуть...
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28.12.2024 14:41 Відповісти
Так дайте всім Українцям по Rolls-Royce!
Чи це дають лише тим, хто виконав (перевиконав) план по вуличній бусифікації?!
Скажіть, озвучте як можна накопичити на Rolls-Royce!!!
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28.12.2024 15:05 Відповісти
А в курсі, що після 01.01.2025 року публікція під VPN вже не буде можлива?
Блокуватимуть. Постанова КМУ!
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30.12.2024 07:47 Відповісти
Еге ж, заглядати в чужі кишені і заздрити, замість заробити самим - то таке наше національне хоббі. Тому наша економіка в глибокій жопі. Бо населення досі мріє не про заробити, а про відібрати і поділити.
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28.12.2024 16:38 Відповісти
То так. Один ефективний менеджер зеленського малиною торгував. Мільйонером став
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28.12.2024 18:08 Відповісти
І після його військового адміністрування в регіоні лише окупаційна влада залишилась без претензій
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28.12.2024 18:11 Відповісти
Пане, ви щось вигадуєте.
Люди можуть це заробити і краще жити, тільки в іншому правовому полі. А тут - лайтовий пакет оподаткування мародерів.
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28.12.2024 18:09 Відповісти
Еге ж. Не я нездьобний заробити. А влада погана. Дуже зручно )
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29.12.2024 19:48 Відповісти
--НЕперевершений цинізм ЗЕ-скомароха!
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Нещодавно заявив:-- Ми НЕ можемо підсилити ЗСУ додатковою мобілізацією... У нас . банально . НЕМАЄ коштів на купівлю стрілецької зброї... ( Тобто для ЗЕ-кишла відкрите зелене світло : і до розкрадання мільярдів гумдопомоги. і на відкати із закупівлею бракованих (селіконових ) мін-120...і .навздогін---витівки--бахвальство. хто більше урвав . купуючи найсуперовішу автівку... ) Натомість на придбання
вкрай необхідних .примітивних.-АКМ. для оборони--ніц! )Невже це лише мені видається за реальну ЗРАДУ ?! Оце і Є оте людино--вбивче ; " Кожному--своє! " Нам злиденним--1-тис.ЗЕ- милостині. та НЕ дай Боже-"похоронка" навздогін а їм.ЗЕ-приблудам---витівки з перегонами на свіженьких РОЛЬСАХ !!!
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28.12.2024 19:14 Відповісти
Опожопа продовжує жирувати.
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28.12.2024 20:51 Відповісти
🤯
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28.12.2024 22:20 Відповісти
Покидьки 73 відсотка,ви це зробили разом ублюдки
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29.12.2024 08:18 Відповісти
А ты за кого голосовал? Если вообще на выборы ходил, - в чем я сомневаюсь. Хотя, возможно, ты и ходил, и голосовал за другого ублюдка - поРОШЕН..
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29.12.2024 11:16 Відповісти
Кацап ти пащу свою не розкривай пі рам слова не давали
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29.12.2024 15:04 Відповісти
Такої активності у коментарях не було навіть тоді, коли подавали новину про страту кацапами українських полонених.
Про що це говорить?
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29.12.2024 09:59 Відповісти
Не преувеличивай
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29.12.2024 11:17 Відповісти
Про що?
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29.12.2024 14:50 Відповісти
Про те що "відібрати і поділити" й досі є мрією українців.
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29.12.2024 19:47 Відповісти
Чергова ганебна маніпуляція від Ткача. І хто саме там Українці? Рідню Каломойши у шале в Альпах він також називав "українці". Українці гинуть в окопах, поки інші жирують на війні. Але Українців можна безкарно поливати лайном. Соромно, пане заброньований українофобе.
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29.12.2024 10:40 Відповісти
100%там нема Українців а є типа громадяни україни що не одне і те
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29.12.2024 15:06 Відповісти
Значит, могем! И война нам нипочем, и кацапы нам не страшны. Электрокары у нас...
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29.12.2024 12:15 Відповісти
Ці автомобілі придбали не українці - їх придбали бандити які під час війни грабують Україну і українців!
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29.12.2024 14:32 Відповісти
Нічого ви не розумієте , бидло і є бидло , то вони на тисячу Зеленського прибарахлилися , бо розумні , а ви дурні , тому і витратили її на гівно.
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29.12.2024 15:30 Відповісти
Порох купив, чи друзі Єрмака?
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29.12.2024 17:20 Відповісти
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