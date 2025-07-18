Задержан "смотрящий" за югом Украины криминальный авторитет "Наума", связанный с российскими "ворами в законе". ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали криминального авторитета по прозвищу "Наум" (Игорь Науменко), который был ключевой фигурой в построении преступной вертикали на юге Украины (в Херсонской, Одесской и Николаевской областях). Он влиял как на уголовников областей, так и на места лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции.

В тюрьмах он назначал "смотрящих", контролировал "черную кассу", координировал оборот наркотиков и организовывал давление на заключенных и их родных.

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"Фигурант имел официальное признание среди российских "воров в законе" - в частности, таких как "Шакро Молодой", "Коба Руставский", "Гелани Седой" и другие. Под их кураторством Наум отчитывался о своей деятельности и передавал часть криминальных доходов в денежный фонд, который использовался для содержания преступной структуры и усиления ее влияния. Именно через эти связи он получил статус "положенца", то есть исключительное право влиять на уголовные процессы в исправительных учреждениях юга Украины", - говорится в сообщении.

В рамках расследования полицейские провели 50 санкционированных обысков в четырех регионах Украины. Самого "смотрящего" задержали.

Так, была зафиксирована попытка рейдерского захвата агропредприятия в Одесской области. Владельцу поставили требование: или 550 тыс. долларов, или передача бизнеса вместе с 60 грузовиками. Если тот откажется - угрожали "проблемами".

Также задокументировано вымогательство более 86 тыс. грн у мужчины, который не признал воровских "правил". Его запугивали, угрожали физическим насилием и изоляцией. Из-за давления и шантажа потерпевший вынужден был переводить средства. Деньги присылала его мать на счета, оформленные на подставных лиц, или же пополняла телефоны "смотрящих".

"Науму" сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей. Также сообщено о подозрении еще двум лицам - бывшему и действующему так называемым "смотрящим" за Николаевским следственным изолятором.

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Напомним, о связи Игоря Наменко с российскими "ворами в законе" в 2017 сообщал тогдашний начальник УСБУ в Николаевской области Алексей Лях. Тогда в Николаеве оперативники и спецназ СБУ "Альфа", а также полиция задержали Науменко и его сообщников за вымогательство 200 тысяч гривен от бизнесмена под предлогом несуществующего долга.

"У нас есть достоверные данные, что с российской стороны его деятельность курировалась и руководствовалась в ущерб государственной безопасности Украины. Также задержаны два его сообщника... Я подчеркиваю, Науменко имел статус "смотрящего" от криминального мира за Николаевским регионом. И этот статус "смотрящего" ему дали представители другой категории преступного мира, так называемые "воры в законе", которые руководили им, и на это уже есть доказательства, из Российской Федерации", - сказал тогда Лях.

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