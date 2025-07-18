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Задержан "смотрящий" за югом Украины криминальный авторитет "Наума", связанный с российскими "ворами в законе". ФОТОрепортаж

Задержан смотрящий за югом Украины Наум

Правоохранители задержали криминального авторитета по прозвищу "Наум" (Игорь Науменко), который был ключевой фигурой в построении преступной вертикали на юге Украины (в Херсонской, Одесской и Николаевской областях). Он влиял как на уголовников областей, так и на места лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции.

В тюрьмах он назначал "смотрящих", контролировал "черную кассу", координировал оборот наркотиков и организовывал давление на заключенных и их родных.

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"Фигурант имел официальное признание среди российских "воров в законе" - в частности, таких как "Шакро Молодой", "Коба Руставский", "Гелани Седой" и другие. Под их кураторством Наум отчитывался о своей деятельности и передавал часть криминальных доходов в денежный фонд, который использовался для содержания преступной структуры и усиления ее влияния. Именно через эти связи он получил статус "положенца", то есть исключительное право влиять на уголовные процессы в исправительных учреждениях юга Украины", - говорится в сообщении.

В рамках расследования полицейские провели 50 санкционированных обысков в четырех регионах Украины. Самого "смотрящего" задержали.

Так, была зафиксирована попытка рейдерского захвата агропредприятия в Одесской области. Владельцу поставили требование: или 550 тыс. долларов, или передача бизнеса вместе с 60 грузовиками. Если тот откажется - угрожали "проблемами".

Также задокументировано вымогательство более 86 тыс. грн у мужчины, который не признал воровских "правил". Его запугивали, угрожали физическим насилием и изоляцией. Из-за давления и шантажа потерпевший вынужден был переводить средства. Деньги присылала его мать на счета, оформленные на подставных лиц, или же пополняла телефоны "смотрящих".

"Науму" сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей. Также сообщено о подозрении еще двум лицам - бывшему и действующему так называемым "смотрящим" за Николаевским следственным изолятором.

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Напомним, о связи Игоря Наменко с российскими "ворами в законе" в 2017 сообщал тогдашний начальник УСБУ в Николаевской области Алексей Лях. Тогда в Николаеве оперативники и спецназ СБУ "Альфа", а также полиция задержали Науменко и его сообщников за вымогательство 200 тысяч гривен от бизнесмена под предлогом несуществующего долга.

"У нас есть достоверные данные, что с российской стороны его деятельность курировалась и руководствовалась в ущерб государственной безопасности Украины. Также задержаны два его сообщника... Я подчеркиваю, Науменко имел статус "смотрящего" от криминального мира за Николаевским регионом. И этот статус "смотрящего" ему дали представители другой категории преступного мира, так называемые "воры в законе", которые руководили им, и на это уже есть доказательства, из Российской Федерации", - сказал тогда Лях.

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Задержан смотрящий за югом Украины Наум
Задержан смотрящий за югом Украины Наум
Задержан смотрящий за югом Украины Наум
Задержан смотрящий за югом Украины Наум
Задержан смотрящий за югом Украины Наум
Задержан смотрящий за югом Украины Наум
Задержан смотрящий за югом Украины Наум
Задержан смотрящий за югом Украины Наум
Задержан смотрящий за югом Украины Наум
Задержан смотрящий за югом Украины Наум
Задержан смотрящий за югом Украины Наум
Задержан смотрящий за югом Украины Наум
Задержан смотрящий за югом Украины Наум
Задержан смотрящий за югом Украины Наум
Задержан смотрящий за югом Украины Наум

Автор: 

вор в законе (314) задержание (6697) криминалитет (607) Нацполиция (16640)


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Топ комментарии
+5
А під шумок можна цих гниж ліквідувати під час транспортування до в'язниці?
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18.07.2025 15:31 Ответить
+2
Потрібно за статус "смотрящих, вора в законе, та прочих мурчикiв" саджати на 25 рочкiв з конфiскациэю.
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18.07.2025 15:37 Ответить
+1
Гарні фотки. А коли випустять цього бандюка?
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18.07.2025 15:46 Ответить
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А під шумок можна цих гниж ліквідувати під час транспортування до в'язниці?
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18.07.2025 15:31 Ответить
Оце добра справа!
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18.07.2025 15:32 Ответить
Потрібно за статус "смотрящих, вора в законе, та прочих мурчикiв" саджати на 25 рочкiв з конфiскациэю.
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18.07.2025 15:37 Ответить
На розмінування!
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18.07.2025 15:55 Ответить
"Шакро Молодой", "Коба Руставський", "Гелані Сєдой"

аааа.....
кацапські вори в законі.....
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18.07.2025 15:40 Ответить
Отлично но есть одно!При всём этом кто кого поимеееееееееет??????????в Денижном Эквиваленте??????????
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18.07.2025 15:42 Ответить
Гарні фотки. А коли випустять цього бандюка?
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18.07.2025 15:46 Ответить
Когда ему на булках звёзды статуируют!и черта с лопатой в очело!закидующего!
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18.07.2025 15:55 Ответить
переливають із пустого в порожнє: затримали-відпустили, затримали-відпустили... Тільки Міхо зміг поломати в Грузії цю систему, за що кацапи рукми іванішвілі цого і доганяють. У нас такого ніколи не буде,-занадто все пронизано корупцією...
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18.07.2025 15:48 Ответить
так цеж
татарівська інвєст-няня..
за тиждень буде на свободі
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18.07.2025 15:55 Ответить
 
 