Новости СБУ задержала Умку
СБУ проводит контрразведывательные меры в отношении "вора в законе" Умки, - СМИ. ДОКУМЕНТ

СБУ проводит мероприятия в отношении вора в законе Умки

СБУ проводит контрразведывательные меры в отношении "вора в законе" Сергея Олейника (Умки).

Об этом говорится в ответе Службы безопасности на запрос УП, передает Цензор.НЕТ.

В апреле 2025 года шестерым иностранцам из его круга аннулировали вид на жительство, отметили там.

СБУ проводит мероприятия в отношении вора в законе Умки

В СБУ пояснили, что комплекс контрразведывательных мер направлен на системное противодействие организованной преступности.

"В то же время Олейник остается фигурантом уголовных производств, которые расследует Нацполиция. Ему уже сообщено о подозрении по статьям 225-1 и 225-2 Уголовного кодекса Украины - установление преступного влияния и участие в преступном собрании", - пишет издание.

Также читайте: На авто задержанного вора в законе Умки были спецсигналы, их демонтировали, - СМИ. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Напомним, что журналисты-расследователи "УП" заметили на праздновании дня рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова несколько спецслужащих СБУ, среди которых руководитель главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности Анатолий Лойф.

Также на праздновании журналисты зафиксировали Сергея Олейника, известного в криминальном мире по прозвищу "Умка". В 2021 году Олейник попал под санкции СНБО, когда те вводились против 557 "воров в законе".

Впоследствии, как сообщалось, руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности.

10 мая сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка".

Читайте: Четыре высокопоставленных чиновника СБУ вместе с криминальными "авторитетами" отпраздновали день рождения владельца букмекерской конторы, - СМИ. ВИДЕО

+10
То виходить сбу-шники разом з букмекерами і злодієм в законі проводили спецоперацію в дорогому ресторані?
16.05.2025 13:43 Ответить
+10
Так в кабаке контрразведка гуляла???
16.05.2025 13:44 Ответить
+8
А з його собутильниками контрдиверсійні заходи проводять?
16.05.2025 13:52 Ответить
И как теперь быть , Умка на севере уже не будет или отберём север у кацапов и оправим туда Умку отбывать...
16.05.2025 13:40 Ответить
То виходить сбу-шники разом з букмекерами і злодієм в законі проводили спецоперацію в дорогому ресторані?
16.05.2025 13:43 Ответить
Знову в ресторані?
16.05.2025 13:44 Ответить
Так в кабаке контрразведка гуляла???
16.05.2025 13:44 Ответить
ну так, питають якою водярою ікру запивали.
16.05.2025 13:46 Ответить
А з його собутильниками контрдиверсійні заходи проводять?
16.05.2025 13:52 Ответить
Умка...
Мєдвєжонок, *****...
16.05.2025 13:53 Ответить
контррозвідувальні заходи "хто в Україні умкі спокійно жити та різні злочини робити заважає"
16.05.2025 13:54 Ответить
Та це ж роса - ну не можуть слуги сцяти у рота українцям - більшість їх обрала, мріяла про весну, посадки. Ну не може бути така кількість шізофреніков? Чи можуть?
16.05.2025 14:19 Ответить
Ищут патрон для тт что ли? И никак не найдут?
16.05.2025 14:51 Ответить
16.05.2025 22:16 Ответить
 
 