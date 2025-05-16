СБУ проводит контрразведывательные меры в отношении "вора в законе" Умки, - СМИ. ДОКУМЕНТ
СБУ проводит контрразведывательные меры в отношении "вора в законе" Сергея Олейника (Умки).
Об этом говорится в ответе Службы безопасности на запрос УП, передает Цензор.НЕТ.
В апреле 2025 года шестерым иностранцам из его круга аннулировали вид на жительство, отметили там.
В СБУ пояснили, что комплекс контрразведывательных мер направлен на системное противодействие организованной преступности.
"В то же время Олейник остается фигурантом уголовных производств, которые расследует Нацполиция. Ему уже сообщено о подозрении по статьям 225-1 и 225-2 Уголовного кодекса Украины - установление преступного влияния и участие в преступном собрании", - пишет издание.
Что предшествовало?
Напомним, что журналисты-расследователи "УП" заметили на праздновании дня рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова несколько спецслужащих СБУ, среди которых руководитель главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности Анатолий Лойф.
Также на праздновании журналисты зафиксировали Сергея Олейника, известного в криминальном мире по прозвищу "Умка". В 2021 году Олейник попал под санкции СНБО, когда те вводились против 557 "воров в законе".
Впоследствии, как сообщалось, руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности.
10 мая сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка".
