На автомобиле задержанного вора в законе Умки были спецсигналы, их демонтировали, - СМИ. ФОТОрепортаж
На автомобиле задержанного Службой безопасности Украины вора в законе Сергея Олейника по прозвищу Умка были установлены спецсигналы, хотя никаких разрешений от украинских правоохранителей на их использование не было.
Об этом пресс-служба СБУ и источники в ведомстве рассказали изданию "УП", информирует Цензор.НЕТ.
"СБУ довольно аргументированно объяснила вору в законе "Умке" и его частным охранникам, что они чувствовать себя свободно в Украине не будут. Заодно хлопцы из Службы демонтировали незаконные спецсигналы на авто. Они были установлены на бронированный автомобиль "Умки" заводом-производителем, без получения никаких разрешений на их использование от украинских правоохранителей", - сказал источник в комментарии изданию.
"Служба безопасности Украины постоянно проводит комплекс контрразведывательных мероприятий, направленных на системное противодействие организованной преступности. Любая деятельность, вредящая национальной безопасности государства будет и в дальнейшем получать жесткую реакцию от СБУ. О результатах таких мероприятий будем информировать отдельно", - цитирует издание пресс-службу СБУ.
Что предшествовало?
Напомним, что журналисты-расследователи "УП" заметили на праздновании дня рождения Константина Коломийца, занимающегося охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова, несколько спецслужащих СБУ, среди которых был руководитель главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности Анатолий Лойф.
Также на праздновании журналисты зафиксировали Сергея Олейника, известного в криминальном мире по прозвищу "Умка". В 2021 году Олейник попал под санкции СНБО, когда те вводились против 557 "воров в законе".
Впоследствии, как сообщалось, руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности.
10 мая сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка".
- а джерело не пояснило - куди стільки років дивилось купа спецслужб по Києву ...?
Матраси жорсткі - непорядок !
И это "убийство" "вдруг стало расследовать" СБУ. А Беня разнообразит свою "отсидку" регулярным посещением 2-х закрытых от лохов кабаков в Киеве...
А.и Б. Стругацкие. Понедельник начинается в фсубботу"
Законослухняні громадяни?
Вибіркове правосуддя.
Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі "УП" помітили на святкуванні дня народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова кілька спецслужбовців СБУ, серед яких керівник головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Анатолій Лойф. Джерело: https://censor.net/ua/p3551556
Також на святкуванні журналісти зафіксували Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом "Умка". У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 "злодіїв у законі". Джерело: https://censor.net/ua/p3551556
Кое кто просто закрывал глаза ?
Тепер почекаємо рішення суду про заборону називати Сергія Олійника злодієм та "умкою" Нє, ну а шо...
Бандиту, що під санкціями і повинен сидіти в тюрмі "хлопці із СБУ напомнили, що почуватися хорошо, вони не будуть" і демонтували спецсигнали
борщо*************** набору, а при цьому- це був коаліційний уряд із однією зміюкою, що завжди зрадить та незамінним рукзакяном.
На відміну від сонцесяйного із абсолютною вадою, подарованою 73% клінічних ідіотів-какіїв в разніцу.
Можна ще про шашликі перед вторгенням, як вся камарілья кинулася капітулювати у Стамбулі. І тільки розуміння, що в Україні їх на палю після цього посадать, не дозволило це зробити
Але враховуючи що після цього в 2023му по Залужному зарядили ракетою по командному пункті 47ої бригади пчерез декілька секунд після завершення абсолютно беззмістовної розмови з топ-менеджером Зеленського... після чого Залужний два тижні відходив від операції.... Може ще й на підвищення пішли.
Нагадайте будь ласка.
2. Його охорона мала військові квитки ? Чи там вже "комісовані ветерани" ?
А вот к ворам в законе в Украине вопросы имеются - скоро они будут с ментовскими корочками и в мусорской форме не дело? На машину уже мусорскую сирену ставят - разбегайся мусор в воровском законе едет.
*****, дожили - везде КВартал 95, куды ни плюнь... А мусора скоро будут звезды на руках колоть, как перстни. И профиль Зеленского на левой груди...