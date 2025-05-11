На автомобиле задержанного вора в законе Умки были спецсигналы, их демонтировали, - СМИ. ФОТОрепортаж

На автомобиле задержанного Службой безопасности Украины вора в законе Сергея Олейника по прозвищу Умка были установлены спецсигналы, хотя никаких разрешений от украинских правоохранителей на их использование не было.

Об этом пресс-служба СБУ и источники в ведомстве рассказали изданию "УП", информирует Цензор.НЕТ.

"СБУ довольно аргументированно объяснила вору в законе "Умке" и его частным охранникам, что они чувствовать себя свободно в Украине не будут. Заодно хлопцы из Службы демонтировали незаконные спецсигналы на авто. Они были установлены на бронированный автомобиль "Умки" заводом-производителем, без получения никаких разрешений на их использование от украинских правоохранителей", - сказал источник в комментарии изданию.

"Служба безопасности Украины постоянно проводит комплекс контрразведывательных мероприятий, направленных на системное противодействие организованной преступности. Любая деятельность, вредящая национальной безопасности государства будет и в дальнейшем получать жесткую реакцию от СБУ. О результатах таких мероприятий будем информировать отдельно", - цитирует издание пресс-службу СБУ.

Что предшествовало?

Напомним, что журналисты-расследователи "УП" заметили на праздновании дня рождения Константина Коломийца, занимающегося охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова, несколько спецслужащих СБУ, среди которых был руководитель главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности Анатолий Лойф.

Также на праздновании журналисты зафиксировали Сергея Олейника, известного в криминальном мире по прозвищу "Умка". В 2021 году Олейник попал под санкции СНБО, когда те вводились против 557 "воров в законе".

Впоследствии, как сообщалось, руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности.

10 мая сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка".

