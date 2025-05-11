РУС
На автомобиле задержанного вора в законе Умки были спецсигналы, их демонтировали, - СМИ. ФОТОрепортаж

На автомобиле задержанного Службой безопасности Украины вора в законе Сергея Олейника по прозвищу Умка были установлены спецсигналы, хотя никаких разрешений от украинских правоохранителей на их использование не было.

Об этом пресс-служба СБУ и источники в ведомстве рассказали изданию "УП", информирует Цензор.НЕТ.

"СБУ довольно аргументированно объяснила вору в законе "Умке" и его частным охранникам, что они чувствовать себя свободно в Украине не будут. Заодно хлопцы из Службы демонтировали незаконные спецсигналы на авто. Они были установлены на бронированный автомобиль "Умки" заводом-производителем, без получения никаких разрешений на их использование от украинских правоохранителей", - сказал источник в комментарии изданию.

"Служба безопасности Украины постоянно проводит комплекс контрразведывательных мероприятий, направленных на системное противодействие организованной преступности. Любая деятельность, вредящая национальной безопасности государства будет и в дальнейшем получать жесткую реакцию от СБУ. О результатах таких мероприятий будем информировать отдельно", - цитирует издание пресс-службу СБУ.

Что предшествовало?

Напомним, что журналисты-расследователи "УП" заметили на праздновании дня рождения Константина Коломийца, занимающегося охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова, несколько спецслужащих СБУ, среди которых был руководитель главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности Анатолий Лойф.

Также на праздновании журналисты зафиксировали Сергея Олейника, известного в криминальном мире по прозвищу "Умка". В 2021 году Олейник попал под санкции СНБО, когда те вводились против 557 "воров в законе".

Впоследствии, как сообщалось, руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности.

10 мая сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка".

+56
я так розумію, що у вітчизняної "правоохоронної системи" до вора в законі немає жодних інших претензій, крім незаконних спецсигналів?
11.05.2025 01:23 Ответить
+42
тобто СБУ вийшло саме на себе ? )))
11.05.2025 01:23 Ответить
+34
...сказало джерело у коментарі виданню. Джерело: https://censor.net/ua/p3551556
- а джерело не пояснило - куди стільки років дивилось купа спецслужб по Києву ...?
11.05.2025 01:21 Ответить
...сказало джерело у коментарі виданню. Джерело: https://censor.net/ua/p3551556
- а джерело не пояснило - куди стільки років дивилось купа спецслужб по Києву ...?
11.05.2025 01:21 Ответить
Як це куди - у землю. Коли віддавали поклони проїжджаючому авторитету
11.05.2025 02:12 Ответить
а коли вже вора в фрикції слуг - "манкі" заарештують? як зі своєї акації за бананами спуститься? )))
11.05.2025 01:22 Ответить
Надо сперва подготовить ВИП-камеры рядом с Беней, чтобы их поглубже заныкать.
11.05.2025 08:28 Ответить
Для лохов Бенина "камера" выглядит так. На самом деле отель 7* + доставка из кабака.
11.05.2025 08:32 Ответить
Вікно велике - красота !
Матраси жорсткі - непорядок !
11.05.2025 11:06 Ответить
вони будуть сидіти тільки в платних камєрах! ось-ось почнуть для них їх обормляти. залишилось тільки шоб верховна зрада ухвалила манкіну постанову, про виділення міліарного фінансування на побудову спецтюрьми, де й будуть ці камєри, поряд з новєйшим харчблоком, біогосподарством, рохважальним центром,...... держава за все заплатить ))
11.05.2025 09:11 Ответить
В следственном изоляторе СБУ такие камеры были готовы ещё до малюськиной "идеи". Просто 3 из них в прошлом году них соединили в общую блатхату и сделали там ВИП для Бени. Цель ясна- "обвинять" (лет 10-15) Беню по статье "убийство" и не выдавать Штатам по другим статьям, в т.ч. за мойку грязных парашных денег на сотни миллиардов $ через кипрский Приват.
И это "убийство" "вдруг стало расследовать" СБУ. А Беня разнообразит свою "отсидку" регулярным посещением 2-х закрытых от лохов кабаков в Киеве...
11.05.2025 10:58 Ответить
"Около Кощея Бессмертного я задержался. Великий негодяй обитал в комфортабельной отдельной клетке с коврами, кондиционированием и стеллажами для книг... Содержался он в бесконечном предварительном заключении, пока велось бесконечное следствие по делу о бесконечных его преступлениях."
А.и Б. Стругацкие. Понедельник начинается в фсубботу"
11.05.2025 13:31 Ответить
Якщо б бородата бабця справді сиділа, то його імперія Г+Г об.ирала б віслюка з ранку й до вечора.
11.05.2025 14:11 Ответить
Он там действительно БЫВАЕТ.
11.05.2025 16:31 Ответить
А решта гостей?
Законослухняні громадяни?

Вибіркове правосуддя.
11.05.2025 01:22 Ответить
тобто СБУ вийшло саме на себе ? )))
11.05.2025 01:23 Ответить
Схоже на святкуванні "Умка перепив" і щось не поділив з СБУ


Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі "УП" помітили на святкуванні дня народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова кілька спецслужбовців СБУ, серед яких керівник головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Анатолій Лойф. Джерело: https://censor.net/ua/p3551556

Також на святкуванні журналісти зафіксували Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом "Умка". У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 "злодіїв у законі". Джерело: https://censor.net/ua/p3551556
11.05.2025 01:24 Ответить
Ще там був Ілля Козлюк. Ой, вибачте, Вітюк. Цілий генерал. Той самий, що прикормленими тцк-шниками журналіста цькував. Чому отаке лайно вільно продовжує псувати повітря серед людей?
11.05.2025 08:58 Ответить
Бо лайно в системі. Працює ,не покладаючи рук , на фінансове благополуччя єлдака і трішки себе любімого
11.05.2025 17:28 Ответить
Скоріше всього хтось звільняв місце для себе, або для отримання посади, або місце у кормушки
11.05.2025 06:12 Ответить
я так розумію, що у вітчизняної "правоохоронної системи" до вора в законі немає жодних інших претензій, крім незаконних спецсигналів?
11.05.2025 01:23 Ответить
нема, просто йому нарешті повістку вручили.
11.05.2025 03:57 Ответить
До лав ЗСУ? Ад'ютантом Сирського?
11.05.2025 11:08 Ответить
От те саме питання. Дивне поводження від СБУ. Це якась рашистська модель про силовиків і бандитів, яку було відтворено у рабсіянській версії «пацан к успєху шол» у серіалі про сашу бєлого. Гидота.
11.05.2025 15:17 Ответить
т.е. работу которые должны выполнять правоохранительные органы - выполнили журналисты ?
Кое кто просто закрывал глаза ?
11.05.2025 01:26 Ответить
йому героя України дали ..так закривати очі ще вміти треба
11.05.2025 01:27 Ответить
Мабуть, саме за це Василь Малюк і отримав на днях орден. За блискучу співпрацю з бандюками.
11.05.2025 09:02 Ответить
І не тільки. Лідор і єлдак задоволені його роботою.
11.05.2025 17:30 Ответить
СБУ у всіх (зе)злочинців спецсігнали зібралися демонтувати? Якщо так, то за таке і «партбілет можна на стіл покласти».
11.05.2025 01:33 Ответить
файний демонтаж, переживаю чи не прийдеться державі компенсувати вартість броньованої решітки?

11.05.2025 09:07 Ответить
А моральна шкода ? Всьо, він тепер на цій автівці їздити не зможе, потрібна нова.
11.05.2025 11:09 Ответить
ще й номер не заквадратили, загадка чому б?
11.05.2025 14:13 Ответить
Може номер прикриття? В базі якийсь ланос, чи гольф значиться?
11.05.2025 17:32 Ответить
Суд признал "не соответствующими действительности" и "унижающими деловую репутацию" сведения о том, что бизнесмен из Днепра Александр Петровский известен в криминальных кругах как Нарик, "руководитель организованной преступной группировки" или "криминальный авторитет". https://www.unian.net/society/10432464-sud-zapretil-nazyvat-narikom-aleksandra-petrovskogo-zasvetivshegosya-s-tomosom-smi.html
Тепер почекаємо рішення суду про заборону називати Сергія Олійника злодієм та "умкою" Нє, ну а шо...
11.05.2025 02:11 Ответить
Журналістам треба тікати до США та проситись до програм захисту свідків - таку хрінь розпалили сбу+крімінал.
11.05.2025 02:38 Ответить
Ага, тразитом черрез ICE в катівні Сальвадору. В США фашистський режим, забудьте за них.
11.05.2025 08:54 Ответить
Дешеве шапіто.
11.05.2025 05:54 Ответить
Яке жорстоке і нелюдське покарання ! Лампочку викрутили. Не кожен здатен таке пережити. )))
11.05.2025 05:54 Ответить
Интересно, а за демонтаж спецсигналов "величайший" дал Героя Украины. За "умку", ведь дал.
11.05.2025 18:27 Ответить
Потім вимили авто, поставили нові сигнали і з повагою повернули авто хозяїну.
11.05.2025 06:06 Ответить
Це " патужній" крок у відповідь від Зеланьського-Татарова,
Бандиту, що під санкціями і повинен сидіти в тюрмі "хлопці із СБУ напомнили, що почуватися хорошо, вони не будуть" і демонтували спецсигнали
11.05.2025 06:15 Ответить
може тобі нагадати ОРДЕН "Наріку" від...ПРЕЗИДЕНТА????
11.05.2025 07:02 Ответить
а давай я тобі нагадаю, що попередник був винен у всьому за 30-ть років, включно із приморозками чи збільшенням ціни борщо*************** набору, а при цьому- це був коаліційний уряд із однією зміюкою, що завжди зрадить та незамінним рукзакяном.
На відміну від сонцесяйного із абсолютною вадою, подарованою 73% клінічних ідіотів-какіїв в разніцу.
11.05.2025 09:14 Ответить
зебіле, а клепки вистачить?
12.05.2025 08:21 Ответить
Можна. Нагадай і про "я в сваєй галавє вайну закончіл", "рубати будємо каррапціонєров, а нє карпатьскі ліси". "Какая разніца, как асвєщена вуліца, єслі ана асвєщена", "мі можєм увелічіть армію, но мі нє сможєм тагда красть на дарогах".
Можна ще про шашликі перед вторгенням, як вся камарілья кинулася капітулювати у Стамбулі. І тільки розуміння, що в Україні їх на палю після цього посадать, не дозволило це зробити
11.05.2025 13:25 Ответить
Хто їх на палю посадить? Фріки-клоуни Тягнибок, Білецький, Карась, Корчинський?
11.05.2025 16:27 Ответить
якщо ти хочеш міряти "обіцянки", то від багатотомного списку "обіцянь" одного олігарха, який став президентом, не вистачить місця на форумі!
11.05.2025 17:42 Ответить
замах на рубль, удар на копейку.
11.05.2025 06:46 Ответить
На автомобілі вора в законі Сергія Олійника на прізвисько Умка були встановлені спецсигнали, хоч жодних дозволів на їхнє використання не було. Вірю-вірю ! У нас цих спецсигналів скрізь валом, ціла гуталінова фабрика. А менти просто не звертали уваги на сіреньке непомітне авто.
11.05.2025 06:46 Ответить
ЯКОСЬ ОТУ "СПЕЦОПЕРАЦІЮ" ПОТРІБНО БУЛО ПРОВЕСТИ, ЗАДІЯТИ КУПУ ЛЮДЕЙ...І "ВО ЧТО ЕТО ВИЛИЛОСЬ?"
11.05.2025 07:21 Ответить
В те саме що й затримання Залужного в 2023му, поки той був з НАТОвськими генералами і їхньою військовою спецурою. Це ж хтось додумався таки скоїти і продовжити існування.

Але враховуючи що після цього в 2023му по Залужному зарядили ракетою по командному пункті 47ої бригади пчерез декілька секунд після завершення абсолютно беззмістовної розмови з топ-менеджером Зеленського... після чого Залужний два тижні відходив від операції.... Може ще й на підвищення пішли.
11.05.2025 09:00 Ответить
Отличное шоу для лохов,сняли лампочки с мерса криминального ушлепка и еще проинформировали его вооруженную до зубов охрану,что вильно себя чувствовать они не будут,пофоткались и поехали в ресторан гулять.
11.05.2025 07:34 Ответить
А співробітників ІПСО викликали? Ну, треба ж перевірити: чи оновив він дані, чи пройшов ВЛК 😁😁😁 Чи воно якось стрьомно? 😆😆😆
11.05.2025 07:36 Ответить
🤡🤡🤡
11.05.2025 08:08 Ответить
Спецсигнали - то херня. Мені от цікаво, "нашим" спецслужбам собак - поводирів на роботі видають, чи вони їх самі купують?
11.05.2025 08:08 Ответить
"собачок" також в лапки треба було взяти.
11.05.2025 09:18 Ответить
Показуха ахахах... через тиждень СБУ в сауні проситимуть в Умки пробачення
11.05.2025 08:18 Ответить
Саме так. В позі "рачки"
11.05.2025 10:15 Ответить
до всіх "обурених" "бездіяльністю" влади - а ця урка 5-10-15 років тому їздила на велосипеді "Орлёнок"???
11.05.2025 08:24 Ответить
Видатні досягнення в боротьбі з організованою злочинністю. ФБР по нелегальним каналам намагаються здобути хоча б якусь інфрмацію про цю нову передову методику.
11.05.2025 08:27 Ответить
А що це міняє? Мова про корумповане сбу, незалежно від персонажів на виборних посадах.
11.05.2025 17:39 Ответить
Его даже не штрафанули,выездная бригада по фотосессии с маскишоувцами,по какому телефону можно их заказать?
11.05.2025 08:50 Ответить
Клован вован продолжает представление для своего лохтората....циничные ублюдки...
11.05.2025 08:56 Ответить
Це вже вкотре цього Умку затримують?
Нагадайте будь ласка.
11.05.2025 09:13 Ответить
На кого это шапито рассчитано? Все кто с сбу сталкивался знают как они работают. Маски шоу видосик для нарида и как все уляжется дальше мутить схемки. Клоунада
11.05.2025 09:27 Ответить
Розпочалась бурхлива діяльність СБУ щоб якось відмити свої рила від лайна в яке їх вмокнув журналість проблема тільки в тому що їхнє гниле нутро змінити не можливо!
11.05.2025 09:27 Ответить
Це серйозний успіх мужніх і кришталево чистих чекістів СБУ!! Оце так удар нанесли по організованій злочинності....Пропоную почепити Дзержинському-Малюку 2-гу зірку Героя!!
11.05.2025 09:30 Ответить
Я сподіваюся у охоронців Умки нема і ніколи не було проблем з ТЦК?
11.05.2025 09:40 Ответить
А там усі охоронці--інваліди 1-ї групи.
11.05.2025 11:27 Ответить
Якщо (умовно) відомо про дві тисячі негідників, які руйнують державу, а затримують двох-трьох (але з великою помпою і розголосом) - ФАКТИЧНО НЕ ЗМІНИЛОСЬ НІЧОГО. Але перед виборами ПЛЮС! Дивись, ми боремось із злочинцями.
11.05.2025 09:45 Ответить
Тут злодій на злодії. Ці саджають, інші випускають. Паралельно війна і гине цвіт нації. В реаліях війни тут потрібен лише розстріл, зрадник - розстріл. В кожному місті є свій умка. Потрібно прибрати їх всіх. Тільки так ми збережемо країну і проженемо цю мразоту.
11.05.2025 10:21 Ответить
Ще на стерненка не вийдіть з часом
11.05.2025 10:33 Ответить
В період з 1991 по 2025 на нашій землі будувалася не держава Україна для українців, а під вивіскою "УКРАЙІНА" злочинцями, захопившими з 1991 р. владу і в підсумку привівшими в 2022 р. країну до стану ослабленого обєкту для захоплення, було збудоване кримінально-мафійозне утворення з метою максимального пограбунку українського народу.
11.05.2025 10:56 Ответить
Повністю згодна ! В світі мабуть немає країни більш корумпованої, в перемішку з совєцькопотворною владою
11.05.2025 11:39 Ответить
ka0193ox А цей номерний знак чому ви срані СБУшники служба божа украни не кажете що це номери прикриття . ***********. Паскуди задрипки запроданці одні тільки блаблабла.Яка паскуда йому нацепила це уйобище прикриття. І ви ще будете коментуати на 3 з половиною рік війни про свою роботу
11.05.2025 11:11 Ответить
Будуть. 60% заходить на ура. Тому цюрили, цюрять і будуть цюрити мудрому народу в очі.
11.05.2025 17:44 Ответить
1. Штраф йому виписали за незаконне встановлення сигналів ?
2. Його охорона мала військові квитки ? Чи там вже "комісовані ветерани" ?
11.05.2025 11:14 Ответить
Малюка до відповідальності. 111-державна зрада.
11.05.2025 11:24 Ответить
СБУ бросилось зачищать свои косяки - кто попался то Малюк не виноват! Должны ответить за испачканные памперсы Малюка перед журналистами на коленях (не убудет).
А вот к ворам в законе в Украине вопросы имеются - скоро они будут с ментовскими корочками и в мусорской форме не дело? На машину уже мусорскую сирену ставят - разбегайся мусор в воровском законе едет.
*****, дожили - везде КВартал 95, куды ни плюнь... А мусора скоро будут звезды на руках колоть, как перстни. И профиль Зеленского на левой груди...
11.05.2025 12:12 Ответить
Журналісти займаються роботою СБУ, але громадяни України платять податки на зарплату працівникам СБУ??????? Якось не по фен-шую, щось не так. А питання чи тільки СБУ (нездарам) громадяни сплачують податки на утримання інших державним органам-...-...-...-?
11.05.2025 12:20 Ответить
Дожились, СБУ займається відловом "жуліков" та шахраїв. Набіса ви тоді ліквідовували Убоз? А, ну так, бо Убоз реально знищував цю нечисть, а не імітував.
11.05.2025 12:50 Ответить
СБУ не займається їх відловом, бо вони такі ж самі жулікі. І УБОЗ теж був нічим не кращий.
11.05.2025 13:04 Ответить
І ше згадав трохи - А Малюк відзвітував у ВРУ хто наказав слідкувати за Бігусом? Його туди викликали до речі після розслідування Бігуса.
11.05.2025 13:03 Ответить
Ні один злодій не підніметься і не почуватиме себе вільно без дозволу ментів будьто прокурор мвс сбу злодії шістки ментівські
11.05.2025 13:22 Ответить
Генерали вимагали долю і немалую, їх послали, от і затримали кришу.
11.05.2025 18:20 Ответить
Гада лохам кінуть хотькакуюто кость
12.05.2025 23:42 Ответить
Як ви думаєте хто виконує грязну роботу за ментів1 хто через 6 передає інфу і т д .Менти сбу прокурори мають нормально від діяльності дах ментів завжди був над криміналітетом Революція гідності в дніпрі нач гувс роздає біти і інструктує урок кого треба пресовать ще питання є
16.05.2025 14:05 Ответить
 
 