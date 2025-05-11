На авто затриманого вора в законі Умки були спецсигнали, їх демонтували, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
На автомобілі затриманого Службою безпеки України вора в законі Сергія Олійника на прізвисько Умка були встановлені спецсигнали, хоч жодних дозволів від українських правоохоронців на їхнє використання не було.
Про це пресслужба СБУ та джерела у відомстві розповіли виданню "УП", інформує Цензор.НЕТ.
"СБУ доволі аргументовано пояснила злодію в законі "Умці" і його приватним охоронцям, що вони почувати себе вільно в Україні не будуть. Заодно хлопці зі Служби демонтували незаконні спецсигнали на авто. Вони були встановлені на броньований автомобіль "Умки" заводом-виробником, без отримання жодних дозволів на їх використання від українських правоохоронців", - сказало джерело у коментарі виданню.
"Служба безпеки України постійно проводить комплекс контррозвідувальних заходів, спрямованих на системну протидію організованій злочинності. Будь-яка діяльність, що шкодить національній безпеці держави буде і надалі отримувати жорстку реакцію від СБУ. Про результати таких заходів будемо інформувати окремо", - цитує видання пресслужбу СБУ.
Що передувало?
Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі "УП" помітили на святкуванні дня народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова кілька спецслужбовців СБУ, серед яких керівник головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Анатолій Лойф.
Також на святкуванні журналісти зафіксували Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом "Умка". У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 "злодіїв у законі".
Згодом, як повідомлялося, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади.
10 травня повідомлялося, що Служба безпеки України затримала "злодія в законі" Сергія Олійника на прізвисько "Умка".
- а джерело не пояснило - куди стільки років дивилось купа спецслужб по Києву ...?
Матраси жорсткі - непорядок !
И это "убийство" "вдруг стало расследовать" СБУ. А Беня разнообразит свою "отсидку" регулярным посещением 2-х закрытых от лохов кабаков в Киеве...
А.и Б. Стругацкие. Понедельник начинается в фсубботу"
Законослухняні громадяни?
Вибіркове правосуддя.
Кое кто просто закрывал глаза ?
Тепер почекаємо рішення суду про заборону називати Сергія Олійника злодієм та "умкою" Нє, ну а шо...
Бандиту, що під санкціями і повинен сидіти в тюрмі "хлопці із СБУ напомнили, що почуватися хорошо, вони не будуть" і демонтували спецсигнали
борщо*************** набору, а при цьому- це був коаліційний уряд із однією зміюкою, що завжди зрадить та незамінним рукзакяном.
На відміну від сонцесяйного із абсолютною вадою, подарованою 73% клінічних ідіотів-какіїв в разніцу.
Можна ще про шашликі перед вторгенням, як вся камарілья кинулася капітулювати у Стамбулі. І тільки розуміння, що в Україні їх на палю після цього посадать, не дозволило це зробити
Але враховуючи що після цього в 2023му по Залужному зарядили ракетою по командному пункті 47ої бригади пчерез декілька секунд після завершення абсолютно беззмістовної розмови з топ-менеджером Зеленського... після чого Залужний два тижні відходив від операції.... Може ще й на підвищення пішли.
Нагадайте будь ласка.
2. Його охорона мала військові квитки ? Чи там вже "комісовані ветерани" ?
А вот к ворам в законе в Украине вопросы имеются - скоро они будут с ментовскими корочками и в мусорской форме не дело? На машину уже мусорскую сирену ставят - разбегайся мусор в воровском законе едет.
*****, дожили - везде КВартал 95, куды ни плюнь... А мусора скоро будут звезды на руках колоть, как перстни. И профиль Зеленского на левой груди...