97 228 95

На авто затриманого вора в законі Умки були спецсигнали, їх демонтували, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

На автомобілі затриманого Службою безпеки України вора в законі Сергія Олійника на прізвисько Умка були встановлені спецсигнали, хоч жодних дозволів від українських правоохоронців на їхнє використання не було.

Про це пресслужба СБУ та джерела у відомстві розповіли виданню "УП", інформує Цензор.НЕТ.

затримання Умки

"СБУ доволі аргументовано пояснила злодію в законі "Умці" і його приватним охоронцям, що вони почувати себе вільно в Україні не будуть. Заодно хлопці зі Служби демонтували незаконні спецсигнали на авто. Вони були встановлені на броньований автомобіль "Умки" заводом-виробником, без отримання жодних дозволів на їх використання від українських правоохоронців", - сказало джерело у коментарі виданню. 

затримання Умки

"Служба безпеки України постійно проводить комплекс контррозвідувальних заходів, спрямованих на системну протидію організованій злочинності. Будь-яка діяльність, що шкодить національній безпеці держави буде і надалі отримувати жорстку реакцію від СБУ. Про результати таких заходів будемо інформувати окремо", - цитує видання пресслужбу СБУ.

затримання Умки

затримання Умки

Читайте також: Малюк звільнив з посади спецслужбовця СБУ Лойфа після журналістського розслідування, - ЗМІ

Що передувало?

Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі "УП" помітили на святкуванні дня народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова кілька спецслужбовців СБУ, серед яких керівник головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Анатолій Лойф.

Також на святкуванні журналісти зафіксували Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом "Умка". У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 "злодіїв у законі".

Згодом, як повідомлялося, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади.

10 травня повідомлялося, що Служба безпеки України затримала "злодія в законі" Сергія Олійника на прізвисько "Умка".

Читайте також: СБУ затримала вора в законі Умку, якого помітили на святкуванні зі спецслужбовцем, - ЗМІ

Топ коментарі
+56
я так розумію, що у вітчизняної "правоохоронної системи" до вора в законі немає жодних інших претензій, крім незаконних спецсигналів?
показати весь коментар
11.05.2025 01:23 Відповісти
+42
тобто СБУ вийшло саме на себе ? )))
показати весь коментар
11.05.2025 01:23 Відповісти
+34
...сказало джерело у коментарі виданню. Джерело: https://censor.net/ua/p3551556
- а джерело не пояснило - куди стільки років дивилось купа спецслужб по Києву ...?
показати весь коментар
11.05.2025 01:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...сказало джерело у коментарі виданню. Джерело: https://censor.net/ua/p3551556
- а джерело не пояснило - куди стільки років дивилось купа спецслужб по Києву ...?
показати весь коментар
11.05.2025 01:21 Відповісти
Як це куди - у землю. Коли віддавали поклони проїжджаючому авторитету
показати весь коментар
11.05.2025 02:12 Відповісти
а коли вже вора в фрикції слуг - "манкі" заарештують? як зі своєї акації за бананами спуститься? )))
показати весь коментар
11.05.2025 01:22 Відповісти
Надо сперва подготовить ВИП-камеры рядом с Беней, чтобы их поглубже заныкать.
показати весь коментар
11.05.2025 08:28 Відповісти
Для лохов Бенина "камера" выглядит так. На самом деле отель 7* + доставка из кабака.
показати весь коментар
11.05.2025 08:32 Відповісти
Вікно велике - красота !
Матраси жорсткі - непорядок !
показати весь коментар
11.05.2025 11:06 Відповісти
вони будуть сидіти тільки в платних камєрах! ось-ось почнуть для них їх обормляти. залишилось тільки шоб верховна зрада ухвалила манкіну постанову, про виділення міліарного фінансування на побудову спецтюрьми, де й будуть ці камєри, поряд з новєйшим харчблоком, біогосподарством, рохважальним центром,...... держава за все заплатить ))
показати весь коментар
11.05.2025 09:11 Відповісти
В следственном изоляторе СБУ такие камеры были готовы ещё до малюськиной "идеи". Просто 3 из них в прошлом году них соединили в общую блатхату и сделали там ВИП для Бени. Цель ясна- "обвинять" (лет 10-15) Беню по статье "убийство" и не выдавать Штатам по другим статьям, в т.ч. за мойку грязных парашных денег на сотни миллиардов $ через кипрский Приват.
И это "убийство" "вдруг стало расследовать" СБУ. А Беня разнообразит свою "отсидку" регулярным посещением 2-х закрытых от лохов кабаков в Киеве...
показати весь коментар
11.05.2025 10:58 Відповісти
"Около Кощея Бессмертного я задержался. Великий негодяй обитал в комфортабельной отдельной клетке с коврами, кондиционированием и стеллажами для книг... Содержался он в бесконечном предварительном заключении, пока велось бесконечное следствие по делу о бесконечных его преступлениях."
А.и Б. Стругацкие. Понедельник начинается в фсубботу"
показати весь коментар
11.05.2025 13:31 Відповісти
Якщо б бородата бабця справді сиділа, то його імперія Г+Г об.ирала б віслюка з ранку й до вечора.
показати весь коментар
11.05.2025 14:11 Відповісти
Он там действительно БЫВАЕТ.
показати весь коментар
11.05.2025 16:31 Відповісти
А решта гостей?
Законослухняні громадяни?

Вибіркове правосуддя.
показати весь коментар
11.05.2025 01:22 Відповісти
тобто СБУ вийшло саме на себе ? )))
показати весь коментар
11.05.2025 01:23 Відповісти
Схоже на святкуванні "Умка перепив" і щось не поділив з СБУ


Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі "УП" помітили на святкуванні дня народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова кілька спецслужбовців СБУ, серед яких керівник головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Анатолій Лойф. Джерело: https://censor.net/ua/p3551556

Також на святкуванні журналісти зафіксували Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом "Умка". У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 "злодіїв у законі". Джерело: https://censor.net/ua/p3551556
показати весь коментар
11.05.2025 01:24 Відповісти
Ще там був Ілля Козлюк. Ой, вибачте, Вітюк. Цілий генерал. Той самий, що прикормленими тцк-шниками журналіста цькував. Чому отаке лайно вільно продовжує псувати повітря серед людей?
показати весь коментар
11.05.2025 08:58 Відповісти
Бо лайно в системі. Працює ,не покладаючи рук , на фінансове благополуччя єлдака і трішки себе любімого
показати весь коментар
11.05.2025 17:28 Відповісти
Скоріше всього хтось звільняв місце для себе, або для отримання посади, або місце у кормушки
показати весь коментар
11.05.2025 06:12 Відповісти
я так розумію, що у вітчизняної "правоохоронної системи" до вора в законі немає жодних інших претензій, крім незаконних спецсигналів?
показати весь коментар
11.05.2025 01:23 Відповісти
нема, просто йому нарешті повістку вручили.
показати весь коментар
11.05.2025 03:57 Відповісти
До лав ЗСУ? Ад'ютантом Сирського?
показати весь коментар
11.05.2025 11:08 Відповісти
От те саме питання. Дивне поводження від СБУ. Це якась рашистська модель про силовиків і бандитів, яку було відтворено у рабсіянській версії «пацан к успєху шол» у серіалі про сашу бєлого. Гидота.
показати весь коментар
11.05.2025 15:17 Відповісти
т.е. работу которые должны выполнять правоохранительные органы - выполнили журналисты ?
Кое кто просто закрывал глаза ?
показати весь коментар
11.05.2025 01:26 Відповісти
йому героя України дали ..так закривати очі ще вміти треба
показати весь коментар
11.05.2025 01:27 Відповісти
Мабуть, саме за це Василь Малюк і отримав на днях орден. За блискучу співпрацю з бандюками.
показати весь коментар
11.05.2025 09:02 Відповісти
І не тільки. Лідор і єлдак задоволені його роботою.
показати весь коментар
11.05.2025 17:30 Відповісти
СБУ у всіх (зе)злочинців спецсігнали зібралися демонтувати? Якщо так, то за таке і «партбілет можна на стіл покласти».
показати весь коментар
11.05.2025 01:33 Відповісти
файний демонтаж, переживаю чи не прийдеться державі компенсувати вартість броньованої решітки?

показати весь коментар
11.05.2025 09:07 Відповісти
А моральна шкода ? Всьо, він тепер на цій автівці їздити не зможе, потрібна нова.
показати весь коментар
11.05.2025 11:09 Відповісти
ще й номер не заквадратили, загадка чому б?
показати весь коментар
11.05.2025 14:13 Відповісти
Може номер прикриття? В базі якийсь ланос, чи гольф значиться?
показати весь коментар
11.05.2025 17:32 Відповісти
Суд признал "не соответствующими действительности" и "унижающими деловую репутацию" сведения о том, что бизнесмен из Днепра Александр Петровский известен в криминальных кругах как Нарик, "руководитель организованной преступной группировки" или "криминальный авторитет". https://www.unian.net/society/10432464-sud-zapretil-nazyvat-narikom-aleksandra-petrovskogo-zasvetivshegosya-s-tomosom-smi.html
Тепер почекаємо рішення суду про заборону називати Сергія Олійника злодієм та "умкою" Нє, ну а шо...
показати весь коментар
11.05.2025 02:11 Відповісти
Журналістам треба тікати до США та проситись до програм захисту свідків - таку хрінь розпалили сбу+крімінал.
показати весь коментар
11.05.2025 02:38 Відповісти
Ага, тразитом черрез ICE в катівні Сальвадору. В США фашистський режим, забудьте за них.
показати весь коментар
11.05.2025 08:54 Відповісти
Дешеве шапіто.
показати весь коментар
11.05.2025 05:54 Відповісти
Яке жорстоке і нелюдське покарання ! Лампочку викрутили. Не кожен здатен таке пережити. )))
показати весь коментар
11.05.2025 05:54 Відповісти
Интересно, а за демонтаж спецсигналов "величайший" дал Героя Украины. За "умку", ведь дал.
показати весь коментар
11.05.2025 18:27 Відповісти
Потім вимили авто, поставили нові сигнали і з повагою повернули авто хозяїну.
показати весь коментар
11.05.2025 06:06 Відповісти
Це " патужній" крок у відповідь від Зеланьського-Татарова,
Бандиту, що під санкціями і повинен сидіти в тюрмі "хлопці із СБУ напомнили, що почуватися хорошо, вони не будуть" і демонтували спецсигнали
показати весь коментар
11.05.2025 06:15 Відповісти
може тобі нагадати ОРДЕН "Наріку" від...ПРЕЗИДЕНТА????
показати весь коментар
11.05.2025 07:02 Відповісти
а давай я тобі нагадаю, що попередник був винен у всьому за 30-ть років, включно із приморозками чи збільшенням ціни борщо*************** набору, а при цьому- це був коаліційний уряд із однією зміюкою, що завжди зрадить та незамінним рукзакяном.
На відміну від сонцесяйного із абсолютною вадою, подарованою 73% клінічних ідіотів-какіїв в разніцу.
показати весь коментар
11.05.2025 09:14 Відповісти
зебіле, а клепки вистачить?
показати весь коментар
12.05.2025 08:21 Відповісти
Можна. Нагадай і про "я в сваєй галавє вайну закончіл", "рубати будємо каррапціонєров, а нє карпатьскі ліси". "Какая разніца, как асвєщена вуліца, єслі ана асвєщена", "мі можєм увелічіть армію, но мі нє сможєм тагда красть на дарогах".
Можна ще про шашликі перед вторгенням, як вся камарілья кинулася капітулювати у Стамбулі. І тільки розуміння, що в Україні їх на палю після цього посадать, не дозволило це зробити
показати весь коментар
11.05.2025 13:25 Відповісти
Хто їх на палю посадить? Фріки-клоуни Тягнибок, Білецький, Карась, Корчинський?
показати весь коментар
11.05.2025 16:27 Відповісти
якщо ти хочеш міряти "обіцянки", то від багатотомного списку "обіцянь" одного олігарха, який став президентом, не вистачить місця на форумі!
показати весь коментар
11.05.2025 17:42 Відповісти
замах на рубль, удар на копейку.
показати весь коментар
11.05.2025 06:46 Відповісти
На автомобілі вора в законі Сергія Олійника на прізвисько Умка були встановлені спецсигнали, хоч жодних дозволів на їхнє використання не було. Вірю-вірю ! У нас цих спецсигналів скрізь валом, ціла гуталінова фабрика. А менти просто не звертали уваги на сіреньке непомітне авто.
показати весь коментар
11.05.2025 06:46 Відповісти
ЯКОСЬ ОТУ "СПЕЦОПЕРАЦІЮ" ПОТРІБНО БУЛО ПРОВЕСТИ, ЗАДІЯТИ КУПУ ЛЮДЕЙ...І "ВО ЧТО ЕТО ВИЛИЛОСЬ?"
показати весь коментар
11.05.2025 07:21 Відповісти
В те саме що й затримання Залужного в 2023му, поки той був з НАТОвськими генералами і їхньою військовою спецурою. Це ж хтось додумався таки скоїти і продовжити існування.

Але враховуючи що після цього в 2023му по Залужному зарядили ракетою по командному пункті 47ої бригади пчерез декілька секунд після завершення абсолютно беззмістовної розмови з топ-менеджером Зеленського... після чого Залужний два тижні відходив від операції.... Може ще й на підвищення пішли.
показати весь коментар
11.05.2025 09:00 Відповісти
Отличное шоу для лохов,сняли лампочки с мерса криминального ушлепка и еще проинформировали его вооруженную до зубов охрану,что вильно себя чувствовать они не будут,пофоткались и поехали в ресторан гулять.
показати весь коментар
11.05.2025 07:34 Відповісти
А співробітників ІПСО викликали? Ну, треба ж перевірити: чи оновив він дані, чи пройшов ВЛК 😁😁😁 Чи воно якось стрьомно? 😆😆😆
показати весь коментар
11.05.2025 07:36 Відповісти
🤡🤡🤡
показати весь коментар
11.05.2025 08:08 Відповісти
Спецсигнали - то херня. Мені от цікаво, "нашим" спецслужбам собак - поводирів на роботі видають, чи вони їх самі купують?
показати весь коментар
11.05.2025 08:08 Відповісти
"собачок" також в лапки треба було взяти.
показати весь коментар
11.05.2025 09:18 Відповісти
Показуха ахахах... через тиждень СБУ в сауні проситимуть в Умки пробачення
показати весь коментар
11.05.2025 08:18 Відповісти
Саме так. В позі "рачки"
показати весь коментар
11.05.2025 10:15 Відповісти
до всіх "обурених" "бездіяльністю" влади - а ця урка 5-10-15 років тому їздила на велосипеді "Орлёнок"???
показати весь коментар
11.05.2025 08:24 Відповісти
Видатні досягнення в боротьбі з організованою злочинністю. ФБР по нелегальним каналам намагаються здобути хоча б якусь інфрмацію про цю нову передову методику.
показати весь коментар
11.05.2025 08:27 Відповісти
А що це міняє? Мова про корумповане сбу, незалежно від персонажів на виборних посадах.
показати весь коментар
11.05.2025 17:39 Відповісти
Его даже не штрафанули,выездная бригада по фотосессии с маскишоувцами,по какому телефону можно их заказать?
показати весь коментар
11.05.2025 08:50 Відповісти
Клован вован продолжает представление для своего лохтората....циничные ублюдки...
показати весь коментар
11.05.2025 08:56 Відповісти
Це вже вкотре цього Умку затримують?
Нагадайте будь ласка.
показати весь коментар
11.05.2025 09:13 Відповісти
На кого это шапито рассчитано? Все кто с сбу сталкивался знают как они работают. Маски шоу видосик для нарида и как все уляжется дальше мутить схемки. Клоунада
показати весь коментар
11.05.2025 09:27 Відповісти
Розпочалась бурхлива діяльність СБУ щоб якось відмити свої рила від лайна в яке їх вмокнув журналість проблема тільки в тому що їхнє гниле нутро змінити не можливо!
показати весь коментар
11.05.2025 09:27 Відповісти
Це серйозний успіх мужніх і кришталево чистих чекістів СБУ!! Оце так удар нанесли по організованій злочинності....Пропоную почепити Дзержинському-Малюку 2-гу зірку Героя!!
показати весь коментар
11.05.2025 09:30 Відповісти
Я сподіваюся у охоронців Умки нема і ніколи не було проблем з ТЦК?
показати весь коментар
11.05.2025 09:40 Відповісти
А там усі охоронці--інваліди 1-ї групи.
показати весь коментар
11.05.2025 11:27 Відповісти
Якщо (умовно) відомо про дві тисячі негідників, які руйнують державу, а затримують двох-трьох (але з великою помпою і розголосом) - ФАКТИЧНО НЕ ЗМІНИЛОСЬ НІЧОГО. Але перед виборами ПЛЮС! Дивись, ми боремось із злочинцями.
показати весь коментар
11.05.2025 09:45 Відповісти
Тут злодій на злодії. Ці саджають, інші випускають. Паралельно війна і гине цвіт нації. В реаліях війни тут потрібен лише розстріл, зрадник - розстріл. В кожному місті є свій умка. Потрібно прибрати їх всіх. Тільки так ми збережемо країну і проженемо цю мразоту.
показати весь коментар
11.05.2025 10:21 Відповісти
Ще на стерненка не вийдіть з часом
показати весь коментар
11.05.2025 10:33 Відповісти
В період з 1991 по 2025 на нашій землі будувалася не держава Україна для українців, а під вивіскою "УКРАЙІНА" злочинцями, захопившими з 1991 р. владу і в підсумку привівшими в 2022 р. країну до стану ослабленого обєкту для захоплення, було збудоване кримінально-мафійозне утворення з метою максимального пограбунку українського народу.
показати весь коментар
11.05.2025 10:56 Відповісти
Повністю згодна ! В світі мабуть немає країни більш корумпованої, в перемішку з совєцькопотворною владою
показати весь коментар
11.05.2025 11:39 Відповісти
ka0193ox А цей номерний знак чому ви срані СБУшники служба божа украни не кажете що це номери прикриття . ***********. Паскуди задрипки запроданці одні тільки блаблабла.Яка паскуда йому нацепила це уйобище прикриття. І ви ще будете коментуати на 3 з половиною рік війни про свою роботу
показати весь коментар
11.05.2025 11:11 Відповісти
Будуть. 60% заходить на ура. Тому цюрили, цюрять і будуть цюрити мудрому народу в очі.
показати весь коментар
11.05.2025 17:44 Відповісти
1. Штраф йому виписали за незаконне встановлення сигналів ?
2. Його охорона мала військові квитки ? Чи там вже "комісовані ветерани" ?
показати весь коментар
11.05.2025 11:14 Відповісти
Малюка до відповідальності. 111-державна зрада.
показати весь коментар
11.05.2025 11:24 Відповісти
СБУ бросилось зачищать свои косяки - кто попался то Малюк не виноват! Должны ответить за испачканные памперсы Малюка перед журналистами на коленях (не убудет).
А вот к ворам в законе в Украине вопросы имеются - скоро они будут с ментовскими корочками и в мусорской форме не дело? На машину уже мусорскую сирену ставят - разбегайся мусор в воровском законе едет.
*****, дожили - везде КВартал 95, куды ни плюнь... А мусора скоро будут звезды на руках колоть, как перстни. И профиль Зеленского на левой груди...
показати весь коментар
11.05.2025 12:12 Відповісти
Журналісти займаються роботою СБУ, але громадяни України платять податки на зарплату працівникам СБУ??????? Якось не по фен-шую, щось не так. А питання чи тільки СБУ (нездарам) громадяни сплачують податки на утримання інших державним органам-...-...-...-?
показати весь коментар
11.05.2025 12:20 Відповісти
Дожились, СБУ займається відловом "жуліков" та шахраїв. Набіса ви тоді ліквідовували Убоз? А, ну так, бо Убоз реально знищував цю нечисть, а не імітував.
показати весь коментар
11.05.2025 12:50 Відповісти
СБУ не займається їх відловом, бо вони такі ж самі жулікі. І УБОЗ теж був нічим не кращий.
показати весь коментар
11.05.2025 13:04 Відповісти
І ше згадав трохи - А Малюк відзвітував у ВРУ хто наказав слідкувати за Бігусом? Його туди викликали до речі після розслідування Бігуса.
показати весь коментар
11.05.2025 13:03 Відповісти
Ні один злодій не підніметься і не почуватиме себе вільно без дозволу ментів будьто прокурор мвс сбу злодії шістки ментівські
показати весь коментар
11.05.2025 13:22 Відповісти
Генерали вимагали долю і немалую, їх послали, от і затримали кришу.
показати весь коментар
11.05.2025 18:20 Відповісти
Гада лохам кінуть хотькакуюто кость
показати весь коментар
12.05.2025 23:42 Відповісти
Як ви думаєте хто виконує грязну роботу за ментів1 хто через 6 передає інфу і т д .Менти сбу прокурори мають нормально від діяльності дах ментів завжди був над криміналітетом Революція гідності в дніпрі нач гувс роздає біти і інструктує урок кого треба пресовать ще питання є
показати весь коментар
16.05.2025 14:05 Відповісти
 
 