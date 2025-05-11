На авто затриманого вора в законі Умки були спецсигнали, їх демонтували, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

На автомобілі затриманого Службою безпеки України вора в законі Сергія Олійника на прізвисько Умка були встановлені спецсигнали, хоч жодних дозволів від українських правоохоронців на їхнє використання не було.

Про це пресслужба СБУ та джерела у відомстві розповіли виданню "УП", інформує Цензор.НЕТ.

"СБУ доволі аргументовано пояснила злодію в законі "Умці" і його приватним охоронцям, що вони почувати себе вільно в Україні не будуть. Заодно хлопці зі Служби демонтували незаконні спецсигнали на авто. Вони були встановлені на броньований автомобіль "Умки" заводом-виробником, без отримання жодних дозволів на їх використання від українських правоохоронців", - сказало джерело у коментарі виданню.

"Служба безпеки України постійно проводить комплекс контррозвідувальних заходів, спрямованих на системну протидію організованій злочинності. Будь-яка діяльність, що шкодить національній безпеці держави буде і надалі отримувати жорстку реакцію від СБУ. Про результати таких заходів будемо інформувати окремо", - цитує видання пресслужбу СБУ.

Що передувало?

Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі "УП" помітили на святкуванні дня народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова кілька спецслужбовців СБУ, серед яких керівник головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Анатолій Лойф.

Також на святкуванні журналісти зафіксували Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом "Умка". У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 "злодіїв у законі".

Згодом, як повідомлялося, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади.

10 травня повідомлялося, що Служба безпеки України затримала "злодія в законі" Сергія Олійника на прізвисько "Умка".

