СБУ затримала "злодія в законі" "Умку", якого помітили на святкуванні зі спецслужбовцем, - ЗМІ

У суботу, 10 травня, Служба безпеки України затримала "злодія в законі" Сергія Олійника на прізвисько "Умка".

Про це повідомляє видання ZN.UA із посиланням на джерела в спецслужбах, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією ЗМІ, "злодія в законі" вже доставили до СІЗО СБУ на Аскольдовому провулку.

Що передувало?

Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі "УП" помітили на святкуванні дня народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова кілька спецслужбовців СБУ, серед яких керівник головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Анатолій Лойф.

Також на святкуванні журналісти зафіксували Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом "Умка". У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 "злодіїв у законі".

Згодом, як повідомлялося, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади.

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