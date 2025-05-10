СБУ задержала "вора в законе" "Умку", которого заметили на праздновании со спецслужащим, - СМИ
В субботу, 10 мая, Служба безопасности Украины задержала "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка".
Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на источники в спецслужбах, информирует Цензор.НЕТ.
По информации СМИ, "вора в законе" уже доставили в СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке.
Что предшествовало?
Напомним, что журналисты-расследователи "УП" заметили на праздновании дня рождения Константина Коломийца, занимающегося охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова несколько спецслужащих СБУ, среди которых руководитель главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности Анатолий Лойф.
Также на праздновании журналисты зафиксировали Сергея Олейника, известного в криминальном мире по прозвищу "Умка". В 2021 году Олейник попал под санкции СНБО, когда те вводились против 557 "воров в законе".
Впоследствии, как сообщалось, руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности.
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головне що ніхто з високопосадовців не затримали
може тому сбушники і накрили умку.
Взагалі по яскравості життя зараз дві контори з трилітерними абревіатурами змагаються. Правда у тої другої контори на Цензорі багато фанатів, а в СБУ якось нема служби підтримки.
В нашій правовій державі тільки так.
а то щє сама на себе вийде, а то вже харам!
що радує це те, що в любому разі недостачі послів в країни 3го світу
при зелених в України ніколи не буде.
1. Керує організованою злочинністю
Контролює рекет, наркоторгівлю, зброю, проституцію, крадіжки з держ.бюджету - все це загрожує безпеці на вулицях.
2. Тисне на бізнес
Вимагає «данину» з підприємців, змушує платити за «кришування», інакше - погрози або насильство.
3. Має зв'язки з силовиками та посадовцями
Через корупцію отримує захист і вплив - закон стає «гнучким» для обраних.
4. Руйнує довіру до держави
Люди звертаються до "смотрящих", а не до поліції - знецінюється правова система.
5. Популяризує кримінальну культуру
Молодь копіює поведінку "авторитетів", поширюються тюремні поняття.
6. Контролює тюрми та СІЗО
Впливає на інших ув'язнених, підкорюючи їх "злодійським законам" - це заважає виправленню.
7. Може фінансувати війну та тероризм
Кримінальні гроші йдуть на зброю, ЧВК, дестабілізацію - зростає небезпека в регіонах.
8. Залякує свідків та постраждалих
Люди бояться свідчити проти злочинців - справи розвалюються.
9. Має транснаціональні зв'язки
Часто координує наркоторгівлю та контрабанду через кордони - шкода суспільству зростає.
10. Дестабілізує регіони
У зонах з ослабленою владою (наприклад, прифронтових) швидко захоплює вплив.
Хіба , з часів Якименка , СБУ підлягало люстрації ...? Там й досі служать ті ж самі персонажі
Складу злочину нема , а поняття "злодій в законі" не є правовим в Україні