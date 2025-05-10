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Новости СБУ задержала Умку
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СБУ задержала "вора в законе" "Умку", которого заметили на праздновании со спецслужащим, - СМИ

СБУ задержала Умку

В субботу, 10 мая, Служба безопасности Украины задержала "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка".

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на источники в спецслужбах, информирует Цензор.НЕТ.

По информации СМИ, "вора в законе" уже доставили в СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке.

Что предшествовало?

Напомним, что журналисты-расследователи "УП" заметили на праздновании дня рождения Константина Коломийца, занимающегося охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова несколько спецслужащих СБУ, среди которых руководитель главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности Анатолий Лойф.

Также на праздновании журналисты зафиксировали Сергея Олейника, известного в криминальном мире по прозвищу "Умка". В 2021 году Олейник попал под санкции СНБО, когда те вводились против 557 "воров в законе".

Впоследствии, как сообщалось, руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности.

Читайте также: Малюк уволил с должности спецслужащего СБУ Лойфа после журналистского расследования, - СМИ

Автор: 

криминалитет (603) СБУ (19942)


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Топ комментарии
+14
Цікаво, за що його затримали? Бухати з СБУшниками законом наче ще не забороняється.
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10.05.2025 19:39
+4
Не може бути! І хто би міг подумати...А, хто підвів - горяче серце,чисті руки чи холодна голова??
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10.05.2025 19:34
+4
Не оновив дані в тецека.
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10.05.2025 19:43
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10.05.2025 19:32 Ответить
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10.05.2025 19:42 Ответить
... іщєт друзєй ? Схоже - цей вже знайшов
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10.05.2025 19:51 Ответить
Не може бути! І хто би міг подумати...А, хто підвів - горяче серце,чисті руки чи холодна голова??
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10.05.2025 19:34 Ответить
Гаряче серце,чисті руки та холодна голова то у чекістів, а у наших це западло
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10.05.2025 19:59 Ответить
Цікаво, за що його затримали? Бухати з СБУшниками законом наче ще не забороняється.
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10.05.2025 19:39 Ответить
Не оновив дані в тецека.
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10.05.2025 19:43 Ответить
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10.05.2025 19:58 Ответить
Засвітили агента?
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10.05.2025 19:43 Ответить
пох... за що
головне що ніхто з високопосадовців не затримали
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10.05.2025 19:49 Ответить
Весь сходнят крутився навколо букмекерської контори Портнова Паріматч, зрозуміло, що тему кришує кримінал і СБУ.
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10.05.2025 19:53 Ответить
то там начебто не було сбушників а кібер, та економічна беспека.
може тому сбушники і накрили умку.
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10.05.2025 20:10 Ответить
Ніхто з високопосадовців не постраждав.
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10.05.2025 20:01 Ответить
Конфлікт бізнес інтересів))
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10.05.2025 20:00 Ответить
стаття 255(ч.1, ч.2) КК України
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10.05.2025 20:12 Ответить
Це все ІПСО, то тільки в диких москалів ФСБ може з "ворамі в законє" разом бухати, в Україні ж таке неможливе.

Взагалі по яскравості життя зараз дві контори з трилітерними абревіатурами змагаються. Правда у тої другої контори на Цензорі багато фанатів, а в СБУ якось нема служби підтримки.
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10.05.2025 19:42 Ответить
Це щоб сбушникам не було до кого ходити просити гроші? Хитрий хід СБУ.
В нашій правовій державі тільки так.
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10.05.2025 19:42 Ответить
Не допили, треба на пасашок
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10.05.2025 19:44 Ответить
сбу би не потужничяти там особливо,
а то щє сама на себе вийде, а то вже харам!
що радує це те, що в любому разі недостачі послів в країни 3го світу
при зелених в України ніколи не буде.
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10.05.2025 19:44 Ответить
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10.05.2025 19:45 Ответить
Чим небезпечний "злодій у законі" для громадян:

1. Керує організованою злочинністю

Контролює рекет, наркоторгівлю, зброю, проституцію, крадіжки з держ.бюджету - все це загрожує безпеці на вулицях.

2. Тисне на бізнес

Вимагає «данину» з підприємців, змушує платити за «кришування», інакше - погрози або насильство.

3. Має зв'язки з силовиками та посадовцями

Через корупцію отримує захист і вплив - закон стає «гнучким» для обраних.

4. Руйнує довіру до держави

Люди звертаються до "смотрящих", а не до поліції - знецінюється правова система.

5. Популяризує кримінальну культуру

Молодь копіює поведінку "авторитетів", поширюються тюремні поняття.

6. Контролює тюрми та СІЗО

Впливає на інших ув'язнених, підкорюючи їх "злодійським законам" - це заважає виправленню.

7. Може фінансувати війну та тероризм

Кримінальні гроші йдуть на зброю, ЧВК, дестабілізацію - зростає небезпека в регіонах.

8. Залякує свідків та постраждалих

Люди бояться свідчити проти злочинців - справи розвалюються.

9. Має транснаціональні зв'язки

Часто координує наркоторгівлю та контрабанду через кордони - шкода суспільству зростає.

10. Дестабілізує регіони

У зонах з ослабленою владою (наприклад, прифронтових) швидко захоплює вплив.
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10.05.2025 19:48 Ответить
Поміняйте "злодій у законі" на ОП, СБУ, прокуратуру, чиновника .... а все нижче залиште.
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10.05.2025 19:52 Ответить
Показуха.
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10.05.2025 19:50 Ответить
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10.05.2025 19:52 Ответить
не того затримали. Затримувати потрібно 90% СБУ, яке, як в Криму, готове перебігти до кацапів
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10.05.2025 19:53 Ответить
А чому хтось дивується ?
Хіба , з часів Якименка , СБУ підлягало люстрації ...? Там й досі служать ті ж самі персонажі
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10.05.2025 19:57 Ответить
И собрались недоумки в гости к умке. Так и пошло с тех пор---умки и недоумки в Аскольдовом переулке! И живётся им как оказалось очень вкусно и давно так. Вот это и есть обратная сторона медали нашей. На 4 году войны. Это когда у 4 миллионов пенсов на сегодня пенсуха от 2361г до аж 3 000 гр. После мартовской индексации 25 г. И ещё у 3 миллионов до 5 тыс гр---счастливчики эти! Ох и далеко нам до победы---да хоть над кем.
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10.05.2025 19:53 Ответить
Цікава ж кадрова політика в СБУ! Потім розкажуть, що іх співробітники працювали під прикриттям, а журналісти зірвали спецоперацію!
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10.05.2025 19:54 Ответить
Відпустять сьогодні , або завтра ...
Складу злочину нема , а поняття "злодій в законі" не є правовим в Україні
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10.05.2025 19:55 Ответить
ВР - вАРы в законе.
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10.05.2025 20:04 Ответить
Розстреляти його ***** що не зайобував людей і ЗМІ під час війни!
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10.05.2025 19:55 Ответить
Боже, яке лайно ллють на голови українців. Країна-пиз...ць. Щей люди ось за це гинуть не фронті.
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10.05.2025 19:59 Ответить
Срібну ложечку вкрав в ресторані?
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10.05.2025 20:01 Ответить
Шапіто продовжується...
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10.05.2025 20:01 Ответить
СВаБОДУ, Юрию ДЕТОЧКИНУ, узнику совести! УМКА - умный, мАладой, красивый, Абаятельный!
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10.05.2025 20:03 Ответить
Айяйяй! Кто ж это сделал? Наканец этот Умка попался! Жрал в лучших и дорогих ресторанах, ездил на Мерсе с номером "Умка". И вот наконец прокололся...)))
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10.05.2025 20:06 Ответить
зараз скажуть що умка=наш патріот він підривав злочинність з середини
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10.05.2025 20:08 Ответить
Раз затримали - значить є за що. Питання - а СБУ не в курсі, де він 4 роки був? Сумніваюсь дуже. То чому чекали?
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10.05.2025 20:08 Ответить
В 2005 , після перемоги Ющенка, нова влада почала "наводити порядок" в МВС. Ю.Луценко, міністр , прислав в Донецьк генерала, який всіх очільників районних відділів призначив заступниками в сусідні райони міста, а заступників призначив очільниками. Нічого не змінилось і сьогодні, навіть під час страшної війни.Система корумпована зверху- донизу, 100%. Після такого відео, при адекватному президенту, повинні були б звільнені всі помічені посадовці СБУ ,разом з Малюком та куратором з офісу, позбавлені офіцерських(генеральських) звань і відправлені на передову, перевірено їх майновий стан, все що не відповідає доходам - конфісковано в бюджет. Все інше - знущання над здоровим глуздом, плювок в обличчя тим ,хто віддає життя на фронті.
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10.05.2025 20:12 Ответить
Пару тижнів так для форми посидить в камері підвищеного комфорту і, як стихнуть волнєнія, знову вийде на волю.
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10.05.2025 20:12 Ответить
цирк! навіть важко уявити наскільки йому на все це насрати! у будь-якому СІЗО чи зоні, матиме більше впливу ніж начальник (не тільки серед ЗК, а і у персоналу)
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10.05.2025 20:14 Ответить
Лойф ше не в Австрії?
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10.05.2025 20:15 Ответить
 
 