СБУ задержала "вора в законе" "Умку", которого заметили на праздновании со спецслужащим, - СМИ

В субботу, 10 мая, Служба безопасности Украины задержала "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка".

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на источники в спецслужбах, информирует Цензор.НЕТ.

По информации СМИ, "вора в законе" уже доставили в СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке.

Что предшествовало?

Напомним, что журналисты-расследователи "УП" заметили на праздновании дня рождения Константина Коломийца, занимающегося охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова несколько спецслужащих СБУ, среди которых руководитель главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности Анатолий Лойф.

Также на праздновании журналисты зафиксировали Сергея Олейника, известного в криминальном мире по прозвищу "Умка". В 2021 году Олейник попал под санкции СНБО, когда те вводились против 557 "воров в законе".

Впоследствии, как сообщалось, руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности.

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