СБУ проводить контррозвідувальні заходи щодо "вора в законі" Умки, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

СБУ проводить контррозвідувальні заходи щодо "злодія в законі" Сергія Олійника (Умки).

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки на запит УП, передає Цензор.НЕТ.

У квітні 2025 року шістьом іноземцям з його кола анулювали посвідки на проживання, зазначили там.

У СБУ пояснили, що комплекс контррозвідувальних заходів спрямований на системну протидію організованій злочинності.

"Водночас Олійник залишається фігурантом кримінальних проваджень, які розслідує Нацполіція. Йому вже повідомлено про підозру за статтями 225-1 та 225-2 Кримінального кодексу України – встановлення злочинного впливу та участь у злочинному зібранні", - пише видання.

Що передувало?

Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі "УП" помітили на святкуванні дня народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова кілька спецслужбовців СБУ, серед яких керівник головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Анатолій Лойф.

Також на святкуванні журналісти зафіксували Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом Умка. У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 "злодіїв у законі".

Згодом, як повідомлялося, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади.

10 травня повідомлялося, що Служба безпеки України затримала "вора в законі" Сергія Олійника на прізвисько Умка.

