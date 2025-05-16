СБУ проводить контррозвідувальні заходи щодо "вора в законі" Умки, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

УКР
Новини СБУ затримала Умку
СБУ проводить контррозвідувальні заходи щодо "злодія в законі" Сергія Олійника (Умки).

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки на запит УП, передає Цензор.НЕТ.

У квітні 2025 року шістьом іноземцям з його кола анулювали посвідки на проживання, зазначили там.

У СБУ пояснили, що комплекс контррозвідувальних заходів спрямований на системну протидію організованій злочинності.

"Водночас Олійник залишається фігурантом кримінальних проваджень, які розслідує Нацполіція. Йому вже повідомлено про підозру за статтями 225-1 та 225-2 Кримінального кодексу України – встановлення злочинного впливу та участь у злочинному зібранні", - пише видання.

Що передувало?

Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі "УП" помітили на святкуванні дня народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова кілька спецслужбовців СБУ, серед яких керівник головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Анатолій Лойф.

Також на святкуванні журналісти зафіксували Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом Умка. У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 "злодіїв у законі".

Згодом, як повідомлялося, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади.

10 травня повідомлялося, що Служба безпеки України затримала "вора в законі" Сергія Олійника на прізвисько Умка.

+10
То виходить сбу-шники разом з букмекерами і злодієм в законі проводили спецоперацію в дорогому ресторані?
16.05.2025 13:43 Відповісти
+10
Так в кабаке контрразведка гуляла???
16.05.2025 13:44 Відповісти
+8
А з його собутильниками контрдиверсійні заходи проводять?
16.05.2025 13:52 Відповісти
И как теперь быть , Умка на севере уже не будет или отберём север у кацапов и оправим туда Умку отбывать...
16.05.2025 13:40 Відповісти
То виходить сбу-шники разом з букмекерами і злодієм в законі проводили спецоперацію в дорогому ресторані?
16.05.2025 13:43 Відповісти
Знову в ресторані?
16.05.2025 13:44 Відповісти
Так в кабаке контрразведка гуляла???
16.05.2025 13:44 Відповісти
ну так, питають якою водярою ікру запивали.
16.05.2025 13:46 Відповісти
А з його собутильниками контрдиверсійні заходи проводять?
16.05.2025 13:52 Відповісти
Умка...
Мєдвєжонок, *****...
16.05.2025 13:53 Відповісти
контррозвідувальні заходи "хто в Україні умкі спокійно жити та різні злочини робити заважає"
16.05.2025 13:54 Відповісти
Та це ж роса - ну не можуть слуги сцяти у рота українцям - більшість їх обрала, мріяла про весну, посадки. Ну не може бути така кількість шізофреніков? Чи можуть?
16.05.2025 14:19 Відповісти
Ищут патрон для тт что ли? И никак не найдут?
16.05.2025 14:51 Відповісти
16.05.2025 22:16 Відповісти
 
 