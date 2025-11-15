Заманил в ловушку под видом продажи авто и застрелил: задержан убийца военнослужащего, - Небытов. ФОТО

За сутки оперативниками уголовного розыска Кировоградской и Черкасской областей установлен и задержан подозреваемый в жестоком убийстве военнослужащего.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Андрей Небытов, сообщает Цензор.НЕТ.

Тело воина нашли в лесу с огнестрельным ранением

Как отмечается, в полицию обратилась мать воина, который поехал покупать старенький ВАЗ и бесследно исчез. К сожалению, через некоторое время его тело нашли в лесу на границе Кировоградской и Черкасской областей с огнестрельным ранением.

"Защитника, который выжил на фронте, заманил в ловушку под видом продажи авто и хладнокровно застрелил ради денег ранее судимый 50-летний мужчина из Кировоградской области. В 2017 году его уже привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия (носил пистолет "для самозащиты и отражения гипотетического нападения"). В итоге, на него никто так и не напал, но он уже использовал оружие для разбойного нападения и убийства", - пишет Небытов.

"Есть общественный резонанс или нет - в любом случае сотрудники уголовного розыска молча, упорно и старательно приближают ответственность для каждого, кто посягает на жизнь человека", - резюмирует он.

