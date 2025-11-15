РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13013 посетителей онлайн
Новости Фото Задержание за убийство
9 925 14

Заманил в ловушку под видом продажи авто и застрелил: задержан убийца военнослужащего, - Небытов. ФОТО

За сутки оперативниками уголовного розыска Кировоградской и Черкасской областей установлен и задержан подозреваемый в жестоком убийстве военнослужащего.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Андрей Небытов, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

убийца военного

Тело воина нашли в лесу с огнестрельным ранением

Как отмечается, в полицию обратилась мать воина, который поехал покупать старенький ВАЗ и бесследно исчез. К сожалению, через некоторое время его тело нашли в лесу на границе Кировоградской и Черкасской областей с огнестрельным ранением.

Читайте также: Убийство 15-летней девушки в Винницкой области: подозреваемый оказался военным, ушедшим в СЗЧ

"Защитника, который выжил на фронте, заманил в ловушку под видом продажи авто и хладнокровно застрелил ради денег ранее судимый 50-летний мужчина из Кировоградской области. В 2017 году его уже привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия (носил пистолет "для самозащиты и отражения гипотетического нападения"). В итоге, на него никто так и не напал, но он уже использовал оружие для разбойного нападения и убийства", - пишет Небытов.

"Есть общественный резонанс или нет - в любом случае сотрудники уголовного розыска молча, упорно и старательно приближают ответственность для каждого, кто посягает на жизнь человека", - резюмирует он.

Читайте также: Мужчина убил жену, 9-летнюю дочь и домашних животных в Житомирской области: его задержали. ФОТО

Автор: 

убийство (6514) военнослужащие (6483) Небытов Андрей (176)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Потрібно було вбити при затриманні під час спротиву правоохоронцям.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:45 Ответить
+14
Якщо є справедливість цього покидька на зоні вб'ють. Така потвора не може залишатися живою.
показать весь комментарий
15.11.2025 14:14 Ответить
+13
треба була при затриманні отрехтувати цю потвору так,щоб отвалились печінка та яйця
показать весь комментарий
15.11.2025 14:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
..............
показать весь комментарий
15.11.2025 14:02 Ответить
Потрібно було вбити при затриманні під час спротиву правоохоронцям.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:45 Ответить
ні просто прострелити 2 колінних чашки та показати це по телебаченню.... ось що буває з такими виродками . Живий та просто не зможе ходити після тюрми ...
показать весь комментарий
15.11.2025 19:00 Ответить
І що далі? Годувати цю тварину до кінця життя за держкошт?
показать весь комментарий
15.11.2025 14:02 Ответить
правоохоронець справа хоче відмудохати затриманого на раз-два
показать весь комментарий
15.11.2025 14:05 Ответить
треба була при затриманні отрехтувати цю потвору так,щоб отвалились печінка та яйця
показать весь комментарий
15.11.2025 14:09 Ответить
Якщо є справедливість цього покидька на зоні вб'ють. Така потвора не може залишатися живою.
показать весь комментарий
15.11.2025 14:14 Ответить
Тобто повірити що цей тіп наглухо тупий ,і так підставив сам себе ?
показать весь комментарий
15.11.2025 14:20 Ответить
Вот таких тварей вообще не жалко, просто четвертовать его нахрен - и всё..
показать весь комментарий
15.11.2025 14:21 Ответить
Похожий на казбека.
показать весь комментарий
15.11.2025 14:28 Ответить
... нелюд .
показать весь комментарий
15.11.2025 14:35 Ответить
Раз уж заманивал ради денег за машину, то почему обещал старенький ВАЗ а не новый Мерседес? Какой ужас.
показать весь комментарий
15.11.2025 14:54 Ответить
Тварюка двунога
показать весь комментарий
15.11.2025 15:20 Ответить
Якийсь треш: хабарники, зрадники, вбивці отримують 5-6 років. Хлопчина вкрав 2 літри віскаря - отримав те саме.
показать весь комментарий
15.11.2025 19:12 Ответить
 
 