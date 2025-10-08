Убийство 15-летней девушки на Виннитчине: подозреваемый оказался военным, который ушел в СЗЧ

26-летний мужчина, который признался в убийстве 15-летней девушки в Винницкой области, получил подозрение. Оказалось, что он является военнослужащим в статусе СЗЧ.

Об этом сообщила Национальная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что 5 октября 15-летняя жертва должна была поехать на учебу в город Ильинцы, но на занятиях так и не появилась.

Полицейские установили, что к исчезновению девушки причастен 26-летний мужчина, с которым она познакомилась в соцсетях.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый оказался военным в статусе СЗЧ (самовольное оставление части - ред.).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчину, причастного к убийству 16-летней девушки, задержали в Светловодске на Кировоградщине, - полиция

Задержанный мужчина рассказал, что вступил в половые сношения с девочкой и, чтобы скрыть это, несколько раз ударил ее битой по голове в заброшенном доме своих родственников, а тело бросил в колодец и присыпал камнями.

Спасатели и правоохранители сутки работали над тем, чтобы с помощью специальной техники достать потерпевшую со дна колодца значительной глубины и шириной менее полуметра. 8 октября тело девушки направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти и других сведений.

Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил его под стражу без права внесения залога.

После проведения экспертиз также будут решать вопрос о дополнительной квалификации. Расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина убил жену, 9-летнюю дочь и домашних животных на Житомирщине: его задержали. ФОТО

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области полиция задержала 26-летнего мужчину, который, по предварительным данным, убил 15-летнюю девушку, пропавшую накануне.