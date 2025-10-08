Убийство 15-летней девушки на Виннитчине: подозреваемый оказался военным, который ушел в СЗЧ
26-летний мужчина, который признался в убийстве 15-летней девушки в Винницкой области, получил подозрение. Оказалось, что он является военнослужащим в статусе СЗЧ.
Об этом сообщила Национальная полиция, информирует Цензор.НЕТ.
Там напомнили, что 5 октября 15-летняя жертва должна была поехать на учебу в город Ильинцы, но на занятиях так и не появилась.
Полицейские установили, что к исчезновению девушки причастен 26-летний мужчина, с которым она познакомилась в соцсетях.
Как выяснили правоохранители, подозреваемый оказался военным в статусе СЗЧ (самовольное оставление части - ред.).
Задержанный мужчина рассказал, что вступил в половые сношения с девочкой и, чтобы скрыть это, несколько раз ударил ее битой по голове в заброшенном доме своих родственников, а тело бросил в колодец и присыпал камнями.
Спасатели и правоохранители сутки работали над тем, чтобы с помощью специальной техники достать потерпевшую со дна колодца значительной глубины и шириной менее полуметра. 8 октября тело девушки направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти и других сведений.
Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил его под стражу без права внесения залога.
После проведения экспертиз также будут решать вопрос о дополнительной квалификации. Расследование продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области полиция задержала 26-летнего мужчину, который, по предварительным данным, убил 15-летнюю девушку, пропавшую накануне.
Тварини, які вбивають своїх статевих партнерів після статевого акту
Феномен, коли самка вбиває та/або з'їдає самця після спарювання, називається сексуальним каннібалізмом. Ця поведінка найбільш характерна для деяких безхребетних, але зустрічається і серед ссавців, де самець помирає від виснаження.
Частіше за все вбивство відбувається не заради агресії, а для отримання поживних речовин, необхідних самці для виношування здорового потомства.
1. Комахи
* Богомоли (Mantidae): Найвідоміший приклад. Самка часто відгризає самцю голову під час або одразу після спарювання. При цьому втрата голови не завжди зупиняє процес запліднення, оскільки нервовий вузол, що контролює рухи, знаходиться в черевці.
* Деякі види мух і комарів.
2. Павукоподібні та головоногі
Самки багатьох видів павуків більші за самців, що робить їх небезпечними хижаками для своїх партнерів.
* Чорна вдова (Latrodectus mactans): Цей павук отримав свою назву саме через те, що самка може з'їсти самця після спарювання.
* Каракурти (рід Latrodectus): Також відомі своїм каннібалізмом.
* Павук-червоноспинка (Latrodectus hasselti): Самці цього виду іноді навіть добровільно віддають себе самці на поїдання, щоб забезпечити триваліше спарювання та збільшити шанси на запліднення.
* Восьминоги: Деякі великі самки звичайного восьминога також можуть задушити та з'їсти самця після спарювання.
Тварини, що помирають від виснаження/стресу
У деяких видів самець помирає незабаром після шлюбного сезону не від нападу самки, а через величезний фізичний стрес і гормональні зміни, спричинені інтенсивним розмноженням.
* Тихоокеанські лососі (наприклад, Горбуша): Після нересту ці риби помирають, оскільки витрачають усі свої життєві сили на шлях до місця розмноження і сам акт нересту, а їхнє тіло зазнає незворотних змін.
* Сумчасті миші (рід Антехінус - Antechinus): Самці цих невеликих австралійських ссавців помирають незабаром після дуже короткого, але вкрай інтенсивного шлюбного сезону. Вважається, що причиною є різкий підйом рівня стресових гормонів (кортизолу), який руйнує їхню
імунну систему.
