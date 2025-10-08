РУС
Убийство 15-летней девушки на Виннитчине: подозреваемый оказался военным, который ушел в СЗЧ

Фигуранту, причастному к убийству несовершеннолетней в Винницкой области, сообщили о подозрении

26-летний мужчина, который признался в убийстве 15-летней девушки в Винницкой области, получил подозрение. Оказалось, что он является военнослужащим в статусе СЗЧ.

Об этом сообщила Национальная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что 5 октября 15-летняя жертва должна была поехать на учебу в город Ильинцы, но на занятиях так и не появилась.

Полицейские установили, что к исчезновению девушки причастен 26-летний мужчина, с которым она познакомилась в соцсетях.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый оказался военным в статусе СЗЧ (самовольное оставление части - ред.).

Задержанный мужчина рассказал, что вступил в половые сношения с девочкой и, чтобы скрыть это, несколько раз ударил ее битой по голове в заброшенном доме своих родственников, а тело бросил в колодец и присыпал камнями.

Спасатели и правоохранители сутки работали над тем, чтобы с помощью специальной техники достать потерпевшую со дна колодца значительной глубины и шириной менее полуметра. 8 октября тело девушки направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти и других сведений.

Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил его под стражу без права внесения залога.

После проведения экспертиз также будут решать вопрос о дополнительной квалификации. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области полиция задержала 26-летнего мужчину, который, по предварительным данным, убил 15-летнюю девушку, пропавшую накануне.

+4
жах, вважається, не можна карати смертю, бо неможливо буде виправити суддівську помилку у вмпадку страти, але ж раніше маньяки боялися смерті, а тепер не бояться
08.10.2025 17:16 Ответить
+4
Каструвати, відрубати руки і ноги. і хай живе як знає.
08.10.2025 17:26 Ответить
+3
За це все справедлива була б смертна кара.
08.10.2025 17:36 Ответить
Якби не вбив, а просто відпустив, то про це згвалтування ніхто б і не дізнався. Чому чоловік вбиває жінку після статевого акту? Адже в живій природі серед тварин такого ніколи не спостерігалося, щоб самець вбив самку після статевого акту, бо секс тоді втрачає зміст. І тільки у людей є таке ганебне явище. Мабуть це теж природнє пристосування: таким чином гвалтівник унеможливлює народження таких самих нащадків-гвалтівників!
08.10.2025 17:15 Ответить
У тебе макітра геть пуста.Це відбуваться бо людина наділена розумом і здатна думати на відміну від тварин.
08.10.2025 17:56 Ответить
Це в тебе пуста не макітра, а кабак твій замість голови! Тому ти собі таку назву вибрало недолугу! Людині розум дано не для самознищення і гвалтування, а для кращого влаштування свого життя. І тільки через таких як ти "розумних" все ще людьми керують тваринні інстинкти, що приводять до кривавих війн!
08.10.2025 19:17 Ответить
Є тільки навпаки:

Тварини, які вбивають своїх статевих партнерів після статевого акту

Феномен, коли самка вбиває та/або з'їдає самця після спарювання, називається сексуальним каннібалізмом. Ця поведінка найбільш характерна для деяких безхребетних, але зустрічається і серед ссавців, де самець помирає від виснаження.

Частіше за все вбивство відбувається не заради агресії, а для отримання поживних речовин, необхідних самці для виношування здорового потомства.

1. Комахи

* Богомоли (Mantidae): Найвідоміший приклад. Самка часто відгризає самцю голову під час або одразу після спарювання. При цьому втрата голови не завжди зупиняє процес запліднення, оскільки нервовий вузол, що контролює рухи, знаходиться в черевці.

* Деякі види мух і комарів.

2. Павукоподібні та головоногі

Самки багатьох видів павуків більші за самців, що робить їх небезпечними хижаками для своїх партнерів.

* Чорна вдова (Latrodectus mactans): Цей павук отримав свою назву саме через те, що самка може з'їсти самця після спарювання.

* Каракурти (рід Latrodectus): Також відомі своїм каннібалізмом.

* Павук-червоноспинка (Latrodectus hasselti): Самці цього виду іноді навіть добровільно віддають себе самці на поїдання, щоб забезпечити триваліше спарювання та збільшити шанси на запліднення.

* Восьминоги: Деякі великі самки звичайного восьминога також можуть задушити та з'їсти самця після спарювання.

Тварини, що помирають від виснаження/стресу

У деяких видів самець помирає незабаром після шлюбного сезону не від нападу самки, а через величезний фізичний стрес і гормональні зміни, спричинені інтенсивним розмноженням.

* Тихоокеанські лососі (наприклад, Горбуша): Після нересту ці риби помирають, оскільки витрачають усі свої життєві сили на шлях до місця розмноження і сам акт нересту, а їхнє тіло зазнає незворотних змін.

* Сумчасті миші (рід Антехінус - Antechinus): Самці цих невеликих австралійських ссавців помирають незабаром після дуже короткого, але вкрай інтенсивного шлюбного сезону. Вважається, що причиною є різкий підйом рівня стресових гормонів (кортизолу), який руйнує їхню
імунну систему.
08.10.2025 18:03 Ответить
жах, вважається, не можна карати смертю, бо неможливо буде виправити суддівську помилку у вмпадку страти, але ж раніше маньяки боялися смерті, а тепер не бояться
08.10.2025 17:16 Ответить
можна й потр1бно!!
08.10.2025 17:39 Ответить
"раніше маньяки боялися смерті" - це коли раніше? чому вони не припиняли вбивати поки їх не піймають, якщо боялися смерті? ти взагалі розумієш яку херню написав?
08.10.2025 18:30 Ответить
Каструвати, відрубати руки і ноги. і хай живе як знає.
08.10.2025 17:26 Ответить
За це все справедлива була б смертна кара.
08.10.2025 17:36 Ответить
Повісити цю істоту, перед будинком де мешкає голова, щоб особи з місцевої влади бачили наслідки свого мовчання і бездіяльності щодо СЗЧ….
Або батьки дівчинки, самі йому вік вкоротять!!
08.10.2025 17:41 Ответить
Можливо тебе підвісити і плакат на спину прибить з написом заслужений диванний пердун
08.10.2025 18:04 Ответить
кретине, до чого тут голова відносно СЗЧ? як ти заїбав вже тут, під кожною новиною якийсь висер безглуздий! та ще й маєш наглість сидячі в Австрії давати поради як і що робити в Україні!
08.10.2025 18:33 Ответить
Добавились у толерантність з дезертирами. Постраждала невинна дитина. Цей персонаж нічим не відрізняється від кацапа. Для нього має бути персональна смертна кара.
08.10.2025 17:49 Ответить
До чого тут дезертир і толерантність?Може психічно хворий і тут вже питання до ВЛК та інших установ
08.10.2025 18:01 Ответить
Психбольные не способны планировать действия. Этот выродок заранее спланировал встречу,затем изнасиловал и чтобы скрыть преступление -убил и спрятал тело жертвы. Тут и без экспертизы видно что он полностью вменяемый. Должен получить пожизненное и такие условия чтобы сам повесился через месяц в тюрьме
08.10.2025 18:10 Ответить
З дивану видно хворий чи ні .Психічно хвора людина не означає,що дурак.Маньяки майже завжди мають проблеми з психікою,а хитрючі,що *******.
08.10.2025 18:18 Ответить
Не сзч а дизертир тобто зрадник кара смерть а за дівчинку порвать на шмаття родичів падлюки
08.10.2025 18:32 Ответить
Якщо йому не інкримінують згвалтування, то не зрозуміло мотиви вбивства
08.10.2025 18:58 Ответить
А навіщо загострювати на формулюванні "СЗЧ"? Влада намагається створити думку суспільства що в СЗЧ всі гвалтівники і вбивці ?
08.10.2025 19:16 Ответить
Ні, просто констатація факта. Чи як треба було подати новину?
08.10.2025 19:23 Ответить
 
 