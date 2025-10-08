РУС
Мужчину, причастного к убийству 16-летней девушки, задержали в Светловодске на Кировоградщине, - полиция

16-летнюю девушку убил мужчина в Кировоградской области. Его задержали

Правоохранители задержали мужчину, причастного к убийству 16-летней девушки на Кировоградщине.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили ее родственники в съемной квартире в городе Светловодск 5 октября.

Впоследствии полиция установила причастность к совершению преступления местного жителя.

"Оперативники, следователи, сотрудники криминального анализа, кинологи, криминалисты и другие профильные подразделения полиции тщательно проводили поиски - просматривали видео с камер наблюдения, опрашивали вероятных свидетелей, чтобы разоблачить нападавшего", - говорится в сообщении.

Житель Светловодска был задержан и ему сообщено о подозрении.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

несовершеннолетние (95) Нацполиция (16814) убийство (6620) Кировоградская область (685) Александрийский район (5) Светловодск (3)
"Менти" не такі? Яка держава такі правоохоронці. Без таких як є стало б набагато гірше
08.10.2025 15:13 Ответить
Що це відбуваєтся вчора двох виродків заарештували за вбивство дівчат і ось знову ,не дивлячись на війну злочинці втратили страх ,тільки розстріл цих виродків не мають права ці істоти на життя.
08.10.2025 15:22 Ответить
 
 