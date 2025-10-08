Мужчину, причастного к убийству 16-летней девушки, задержали в Светловодске на Кировоградщине, - полиция
Правоохранители задержали мужчину, причастного к убийству 16-летней девушки на Кировоградщине.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили ее родственники в съемной квартире в городе Светловодск 5 октября.
Впоследствии полиция установила причастность к совершению преступления местного жителя.
"Оперативники, следователи, сотрудники криминального анализа, кинологи, криминалисты и другие профильные подразделения полиции тщательно проводили поиски - просматривали видео с камер наблюдения, опрашивали вероятных свидетелей, чтобы разоблачить нападавшего", - говорится в сообщении.
Житель Светловодска был задержан и ему сообщено о подозрении.
Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).
Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль