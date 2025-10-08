Чоловіка, причетного до вбивства 16-річної дівчини, затримали у Світловодську на Кіровоградщині, - поліція
Правоохоронці затримали чоловіка, причетного до вбивства 16-річної дівчини на Кіровоградщині.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Тіло дівчини із ножовими пораненнями виявили її родичі в орендованій квартирі у місті Світловодськ 5 жовтня.
Згодом поліція встановила причетність до вчинення злочину місцевого жителя.
"Оперативники, слідчі, співробітники кримінального аналізу, кінологи, криміналісти та інші профільні підрозділи поліції ретельно проводили пошуки – переглядали відео з камер спостереження, опитували ймовірних свідків, аби викрити нападника", - йдеться в повідомленні.
Жителя Світловодська було затримано та повідомлено йому про підозру.
Наразі триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).
Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
