Чоловіка, причетного до вбивства 16-річної дівчини, затримали у Світловодську на Кіровоградщині, - поліція

Правоохоронці затримали чоловіка, причетного до вбивства 16-річної дівчини на Кіровоградщині.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Тіло дівчини із ножовими пораненнями виявили її родичі в орендованій квартирі у місті Світловодськ 5 жовтня.

Згодом поліція встановила причетність до вчинення злочину місцевого жителя.

Читайте: 15 років ув’язнення отримав зрадник, який на замовлення РФ шпигував за базуванням Сил оборони та намагався встановити GPS-маячок на спецтранспорт ЗСУ, - СБУ

"Оперативники, слідчі, співробітники кримінального аналізу, кінологи, криміналісти та інші профільні підрозділи поліції ретельно проводили пошуки – переглядали відео з камер спостереження, опитували ймовірних свідків, аби викрити нападника", - йдеться в повідомленні.

Жителя Світловодська було затримано та повідомлено йому про підозру.

Наразі триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі