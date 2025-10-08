Вбивство 15-річної дівчини на Вінниччині: підозрюваний виявився військовим, який пішов у СЗЧ
26-річний чоловік, який зізнався у вбивстві 15-річної дівчини у Вінницькій області, отримав підозру. Виявилося, що він є військовослужбовцем у статусі СЗЧ.
Про це повідомила Національна поліція, інформує Цензор.НЕТ.
Там нагадали, що 5 жовтня 15-річна жертва мала поїхати на навчання у місто Іллінці, однак на заняттях так і не з’явилась.
Поліціянти встановили, що до зникнення дівчини причетний 26-річний чоловік, з яким вона познайомилась у соцмережах.
Як зʼясували правоохоронці, підозрюваний виявився військовим у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини. - ред.).
Затриманий чоловік розповів, що вступив у статеві зносини з дівчинкою та, щоб приховати це, декілька разів вдарив її битою по голові у закинутому будинку своїх родичів, а тіло кинув у криницю й присипав камінням.
Рятувальники та правоохоронці добу працювали над тим, щоб за допомогою спеціальної техніки дістати потерпілу з дна колодязя, значної глибини й завширшки менше, ніж пів метра. 8 жовтня тіло дівчини направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті та інших відомостей.
Підозрюваному інкримінують ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України. Суд відправив його під варту без права внесення застави.
Після проведення експертиз також розвʼязуватимуть питання щодо додаткової кваліфікації. Розслідування триває.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області поліція затримала 26-річного чоловіка, який, за попередніми даними, убив 15-річну дівчину, що зникла напередодні.
Або батьки дівчинки, самі йому вік вкоротять!!