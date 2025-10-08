УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8620 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство дітей Затримання за вбивство
2 706 18

Вбивство 15-річної дівчини на Вінниччині: підозрюваний виявився військовим, який пішов у СЗЧ

Фігуранту, причетному до вбивства неповнолітньої на Вінниччині, повідомили про підозру

26-річний чоловік, який зізнався у вбивстві 15-річної дівчини у Вінницькій області, отримав підозру. Виявилося, що він є військовослужбовцем у статусі СЗЧ.

Про це повідомила Національна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що 5 жовтня 15-річна жертва мала поїхати на навчання у місто Іллінці, однак на заняттях так і не з’явилась.

Поліціянти встановили, що до зникнення дівчини причетний 26-річний чоловік, з яким вона познайомилась у соцмережах. 

Як зʼясували правоохоронці, підозрюваний виявився військовим у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини. - ред.).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловіка, причетного до вбивства 16-річної дівчини, затримали у Світловодську на Кіровоградщині, - поліція

Затриманий чоловік розповів, що вступив у статеві зносини з дівчинкою та, щоб приховати це, декілька разів вдарив її битою по голові у закинутому будинку своїх родичів, а тіло кинув у криницю й присипав камінням.

Рятувальники та правоохоронці добу працювали над тим, щоб за допомогою спеціальної техніки дістати потерпілу з дна колодязя, значної глибини й завширшки менше, ніж пів метра. 8 жовтня тіло дівчини направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті та інших відомостей.

Підозрюваному інкримінують ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України. Суд відправив його під варту без права внесення застави.

Після проведення експертиз також розвʼязуватимуть питання щодо додаткової кваліфікації. Розслідування триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік вбив дружину, 9-річну доньку та домашніх тварин на Житомирщині: його затримали. ФОТО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області поліція затримала 26-річного чоловіка, який, за попередніми даними, убив 15-річну дівчину, що зникла напередодні.

Автор: 

Вінницька область (1101) неповнолітні (82) Нацполіція (15544) вбивство (3225) підозра (877) СЗЧ (106)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
жах, вважається, не можна карати смертю, бо неможливо буде виправити суддівську помилку у вмпадку страти, але ж раніше маньяки боялися смерті, а тепер не бояться
показати весь коментар
08.10.2025 17:16 Відповісти
+4
Каструвати, відрубати руки і ноги. і хай живе як знає.
показати весь коментар
08.10.2025 17:26 Відповісти
+3
За це все справедлива була б смертна кара.
показати весь коментар
08.10.2025 17:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якби не вбив, а просто відпустив, то про це згвалтування ніхто б і не дізнався. Чому чоловік вбиває жінку після статевого акту? Адже в живій природі серед тварин такого ніколи не спостерігалося, щоб самець вбив самку після статевого акту, бо секс тоді втрачає зміст. І тільки у людей є таке ганебне явище. Мабуть це теж природнє пристосування: таким чином гвалтівник унеможливлює народження таких самих нащадків-гвалтівників!
показати весь коментар
08.10.2025 17:15 Відповісти
У тебе макітра геть пуста.Це відбуваться бо людина наділена розумом і здатна думати на відміну від тварин.
показати весь коментар
08.10.2025 17:56 Відповісти
Є тільки навпаки:

Тварини, які вбивають своїх статевих партнерів після статевого акту

Феномен, коли самка вбиває та/або з'їдає самця після спарювання, називається сексуальним каннібалізмом. Ця поведінка найбільш характерна для деяких безхребетних, але зустрічається і серед ссавців, де самець помирає від виснаження.

Частіше за все вбивство відбувається не заради агресії, а для отримання поживних речовин, необхідних самці для виношування здорового потомства.

1. Комахи

* Богомоли (Mantidae): Найвідоміший приклад. Самка часто відгризає самцю голову під час або одразу після спарювання. При цьому втрата голови не завжди зупиняє процес запліднення, оскільки нервовий вузол, що контролює рухи, знаходиться в черевці.

* Деякі види мух і комарів.

2. Павукоподібні та головоногі

Самки багатьох видів павуків більші за самців, що робить їх небезпечними хижаками для своїх партнерів.

* Чорна вдова (Latrodectus mactans): Цей павук отримав свою назву саме через те, що самка може з'їсти самця після спарювання.

* Каракурти (рід Latrodectus): Також відомі своїм каннібалізмом.

* Павук-червоноспинка (Latrodectus hasselti): Самці цього виду іноді навіть добровільно віддають себе самці на поїдання, щоб забезпечити триваліше спарювання та збільшити шанси на запліднення.

* Восьминоги: Деякі великі самки звичайного восьминога також можуть задушити та з'їсти самця після спарювання.

Тварини, що помирають від виснаження/стресу

У деяких видів самець помирає незабаром після шлюбного сезону не від нападу самки, а через величезний фізичний стрес і гормональні зміни, спричинені інтенсивним розмноженням.

* Тихоокеанські лососі (наприклад, Горбуша): Після нересту ці риби помирають, оскільки витрачають усі свої життєві сили на шлях до місця розмноження і сам акт нересту, а їхнє тіло зазнає незворотних змін.

* Сумчасті миші (рід Антехінус - Antechinus): Самці цих невеликих австралійських ссавців помирають незабаром після дуже короткого, але вкрай інтенсивного шлюбного сезону. Вважається, що причиною є різкий підйом рівня стресових гормонів (кортизолу), який руйнує їхню
імунну систему.
показати весь коментар
08.10.2025 18:03 Відповісти
жах, вважається, не можна карати смертю, бо неможливо буде виправити суддівську помилку у вмпадку страти, але ж раніше маньяки боялися смерті, а тепер не бояться
показати весь коментар
08.10.2025 17:16 Відповісти
можна й потр1бно!!
показати весь коментар
08.10.2025 17:39 Відповісти
"раніше маньяки боялися смерті" - це коли раніше? чому вони не припиняли вбивати поки їх не піймають, якщо боялися смерті? ти взагалі розумієш яку херню написав?
показати весь коментар
08.10.2025 18:30 Відповісти
Каструвати, відрубати руки і ноги. і хай живе як знає.
показати весь коментар
08.10.2025 17:26 Відповісти
За це все справедлива була б смертна кара.
показати весь коментар
08.10.2025 17:36 Відповісти
Повісити цю істоту, перед будинком де мешкає голова, щоб особи з місцевої влади бачили наслідки свого мовчання і бездіяльності щодо СЗЧ….
Або батьки дівчинки, самі йому вік вкоротять!!
показати весь коментар
08.10.2025 17:41 Відповісти
Можливо тебе підвісити і плакат на спину прибить з написом заслужений диванний пердун
показати весь коментар
08.10.2025 18:04 Відповісти
кретине, до чого тут голова відносно СЗЧ? як ти заїбав вже тут, під кожною новиною якийсь висер безглуздий! та ще й маєш наглість сидячі в Австрії давати поради як і що робити в Україні!
показати весь коментар
08.10.2025 18:33 Відповісти
Добавились у толерантність з дезертирами. Постраждала невинна дитина. Цей персонаж нічим не відрізняється від кацапа. Для нього має бути персональна смертна кара.
показати весь коментар
08.10.2025 17:49 Відповісти
До чого тут дезертир і толерантність?Може психічно хворий і тут вже питання до ВЛК та інших установ
показати весь коментар
08.10.2025 18:01 Відповісти
Психбольные не способны планировать действия. Этот выродок заранее спланировал встречу,затем изнасиловал и чтобы скрыть преступление -убил и спрятал тело жертвы. Тут и без экспертизы видно что он полностью вменяемый. Должен получить пожизненное и такие условия чтобы сам повесился через месяц в тюрьме
показати весь коментар
08.10.2025 18:10 Відповісти
З дивану видно хворий чи ні .Психічно хвора людина не означає,що дурак.Маньяки майже завжди мають проблеми з психікою,а хитрючі,що *******.
показати весь коментар
08.10.2025 18:18 Відповісти
дезертири ВІЛЬНО шукають дівчаток у соціальних мережах(!)! а ЧИМ займається військова поліція???????
показати весь коментар
08.10.2025 18:22 Відповісти
Не сзч а дизертир тобто зрадник кара смерть а за дівчинку порвать на шмаття родичів падлюки
показати весь коментар
08.10.2025 18:32 Відповісти
 
 