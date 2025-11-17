В Україні з’явились 370 нових зразків боєприпасів, 250 з них – для безпілотників, - Міноборони

Індустрія дронів

В Україні з’явились 370 нових зразків боєприпасів, зокрема, 250 з них - для безпілотників.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зазначається, що такими є результати чергового етапу реалізації Міністерством оборони експериментального проєкту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів.

Читайте також: Україна має дрони, які можуть пролетіти 2-3 тис. кілометрів, - Зеленський

Деталі проєкту

У межах проєкту, дія якого була поширена на всі види боєприпасів, вдалося досягти значного прогресу у нарощуванні спроможностей вітчизняних виробників.

Зокрема, до Реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів включено 76 нових суб'єктів господарювання, які вперше набули статусу виробників. Це посилило конкуренцію та розширило номенклатуру продукції.

Завдяки спрощенню процедур, тривалість дозвільних процесів скоротилася до кількох днів.

У Міноборони зазначили, що це дозволило прискорити розробку та постачання: кодифіковано 370 нових зразків боєприпасів, допущених до експлуатації у ЗСУ, з яких 250 призначені для безпілотних систем.

Читайте також: У жовтні Міноборони допустило до експлуатації понад 100 зразків українського озброєння зброї

Найважливіші результати - на полі бою

"Найважливіші результати — це ті, що бачимо на полі бою. На 50% зросла частка мінометних та артилерійських пострілів у повній комплектації, які виготовляються в Україні. Це свідчить про успішне налагодження замкнених циклів виробництва",- сказав очільник Міноборони Денис Шмигаль.

Читайте також: Пільгове кредитування виробників зброї: Підприємства ОПК отримали позик лише на 5 мільярдів за рік