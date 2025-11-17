РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10238 посетителей онлайн
Новости Производство оружия Индустрия дронов
302 6

В Украине появились 370 новых образцов боеприпасов, 250 из них – для беспилотников, - Минобороны

Индустрия дронов

В Украине появились 370 новых типов боеприпасов для Сил обороны

В Украине появились 370 новых образцов боеприпасов, в частности, 250 из них - для беспилотников.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что таковы результаты очередного этапа реализации Министерством обороны экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов.

Читайте также: У Украины есть дроны, которые могут пролететь 2-3 тыс. километров, - Зеленский

Детали проекта

В рамках проекта, действие которого было распространено на все виды боеприпасов, удалось достичь значительного прогресса в наращивании потенциала отечественных производителей.

В частности, в Реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов включены 76 новых субъектов хозяйствования, которые впервые получили статус производителей. Это усилило конкуренцию и расширило номенклатуру продукции.

Благодаря упрощению процедур, продолжительность разрешительных процессов сократилась до нескольких дней.

В Минобороны отметили, что это позволило ускорить разработку и поставку: кодифицировано 370 новых образцов боеприпасов, допущенных к эксплуатации в ВСУ, из которых 250 предназначены для беспилотных систем.

Читайте также: В октябре Минобороны допустило к эксплуатации более 100 образцов украинского вооружения

Важнейшие результаты — на поле боя

"Важнейшие результаты — это те, которые мы видим на поле боя. На 50% выросла доля минометных и артиллерийских выстрелов в полной комплектации, которые производятся в Украине. Это свидетельствует об успешном налаживании замкнутых циклов производства", — сказал глава Минобороны Денис Шмыгаль.

Читайте также: Льготное кредитование производителей оружия: Предприятия ОПК получили кредитов только на 5 миллиардов за год

Автор: 

беспилотник (4543) боеприпасы (2434) Минобороны (9650) Шмыгаль Денис (2901)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одиничні екземпляри. Як завжди у Зельоних до конвеєра не доходить.
показать весь комментарий
17.11.2025 16:56 Ответить
А військові на фронті про це вже знають? Може їм хоч на фото це показали?
показать весь комментарий
17.11.2025 16:59 Ответить
Чи взагалі, були польові випробування, які відгуки? Чи були враховані.
показать весь комментарий
17.11.2025 17:40 Ответить
влада зараз намагається засрати ефір zельоною потужністю після міндічгейта
показать весь комментарий
17.11.2025 16:59 Ответить
То усе не те; владу міняти потрібно.
показать весь комментарий
17.11.2025 17:04 Ответить
А міни тепер долітають?
показать весь комментарий
17.11.2025 17:09 Ответить
 
 