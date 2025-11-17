В Украине появились 370 новых образцов боеприпасов, 250 из них – для беспилотников, - Минобороны
Индустрия дронов
В Украине появились 370 новых образцов боеприпасов, в частности, 250 из них - для беспилотников.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что таковы результаты очередного этапа реализации Министерством обороны экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов.
Детали проекта
В рамках проекта, действие которого было распространено на все виды боеприпасов, удалось достичь значительного прогресса в наращивании потенциала отечественных производителей.
В частности, в Реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов включены 76 новых субъектов хозяйствования, которые впервые получили статус производителей. Это усилило конкуренцию и расширило номенклатуру продукции.
Благодаря упрощению процедур, продолжительность разрешительных процессов сократилась до нескольких дней.
В Минобороны отметили, что это позволило ускорить разработку и поставку: кодифицировано 370 новых образцов боеприпасов, допущенных к эксплуатации в ВСУ, из которых 250 предназначены для беспилотных систем.
Важнейшие результаты — на поле боя
"Важнейшие результаты — это те, которые мы видим на поле боя. На 50% выросла доля минометных и артиллерийских выстрелов в полной комплектации, которые производятся в Украине. Это свидетельствует об успешном налаживании замкнутых циклов производства", — сказал глава Минобороны Денис Шмыгаль.
