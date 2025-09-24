У Украины есть дроны, которые могут пролететь 2-3 тыс. километров, - Зеленский
Индустрия дронов
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о производстве беспилотников, помогающих в отражении атак РФ, и экспорте оружия.
Об этом он сказал во время выступления на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ.
У Украины нет таких длинных и толстых ракет, которыми диктаторы любят щеголять на парадах, но у нас есть дроны, которые могут пролететь две-три тысячи километров. У нас просто не было другого выбора, мы должны были защищать свою жизнь. Мы решили открыть экспорт оружия. Это мощные системы, проверенные в реальных условиях, когда все международные институты потерпели неудачу. Вам не нужно начинать с нуля - мы готовы поделиться тем, что уже доказало свою эффективность в реальной обороне", - заявил президент.
Зеленский также отметил опасную доступность дронов-камикадзе и призвал к созданию новых международных правил, в частности, по использованию ИИ в вооружении.
"Десять лет назад никто не мог представить, что появятся дроны, которые смогут создавать мертвые зоны на десятки километров в ширину, где ничего не движется. Не так много времени пройдет, когда появятся дроны, которые будут друг друга сбивать, нападать на критическую инфраструктуру абсолютно самостоятельно, без участия человека.
Никто, кроме нас самих, не может гарантировать нашу безопасность. Но только при условии сильных альянсов, партнеров и оружия. Этот век почти не отличается от прошлого: народ, стремящийся к миру, должен работать над вооружением. Это ненормально, но такова реальность - оружие решает, кто выживет", - добавил Зеленский.
Ейфорія від того, що "поганий" Трамп і США більше не будуть заваджати мародерити і наживатися на життях українців?
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.
"Кілєр" соснами петляв,
Що в Шефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.
Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.
То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.
Лєнка продає по вісім,
Літнім по смарфону звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.
Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022
Анатолій Березенський
А чи може почни відреагувати на те як тебе шпиняє під раку все світове ЗМІ , й не своїми даними а даними з Києва від твоїх же, зільоне , соратників..
Переобери нову коаліцію -опозицію й + С ЛУГИ вже є дозрілі... Сибігу з МЗС богодєльнєй Єрмака заміни на справжніх профі дипломатів -патріотів . Закрий усі справи проти генералів-офіцерів патріотів, вижени Татарова та Єрмака ... Й сядьсобі спокійно виконувати роль посажьоннго генерала поки правитимуть дорослі . Без виборів, без розриву суспільства ...Й розповідай про здобутки та прориви на вечірньому буратіно-шоу - "ПРЕЗИДЕНТ ЗВІТУЄ"
Пролетіти і не нанести жодної шкоди😆
Досить рекламувати своїх друзів з кіноіндустрії, які клепають для українців мультики і відосики з дронами і ракетами.
лука-вий тарган - піздюк
американський трампон - піздюк
квартальний Зєля - піздюк
''піздюки'' завойовують світ...
Підіть туди і попрацюйте.
Може через пару десятків місяців (після ретельної перевірки) таки вам щось і довірять.
Там просто ріка слини тече.
Тут цього місяця америкоси гранату не змогли скинути на полігоні у ціль з дрона.
Ну щож- маєте те що маєте.
Угорцям дяка за накопичення військ на кордоні в лютому-березні 2022 року.
Словакам за іх "підтримку".