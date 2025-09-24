У Украины есть дроны, которые могут пролететь 2-3 тыс. километров, - Зеленский

Индустрия дронов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о производстве беспилотников, помогающих в отражении атак РФ, и экспорте оружия.

Об этом он сказал во время выступления на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ.

У Украины нет таких длинных и толстых ракет, которыми диктаторы любят щеголять на парадах, но у нас есть дроны, которые могут пролететь две-три тысячи километров. У нас просто не было другого выбора, мы должны были защищать свою жизнь. Мы решили открыть экспорт оружия. Это мощные системы, проверенные в реальных условиях, когда все международные институты потерпели неудачу. Вам не нужно начинать с нуля - мы готовы поделиться тем, что уже доказало свою эффективность в реальной обороне", - заявил президент.

Зеленский также отметил опасную доступность дронов-камикадзе и призвал к созданию новых международных правил, в частности, по использованию ИИ в вооружении.

"Десять лет назад никто не мог представить, что появятся дроны, которые смогут создавать мертвые зоны на десятки километров в ширину, где ничего не движется. Не так много времени пройдет, когда появятся дроны, которые будут друг друга сбивать, нападать на критическую инфраструктуру абсолютно самостоятельно, без участия человека.

Никто, кроме нас самих, не может гарантировать нашу безопасность. Но только при условии сильных альянсов, партнеров и оружия. Этот век почти не отличается от прошлого: народ, стремящийся к миру, должен работать над вооружением. Это ненормально, но такова реальность - оружие решает, кто выживет", - добавил Зеленский.

