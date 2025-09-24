РУС
1 536 29

У Украины есть дроны, которые могут пролететь 2-3 тыс. километров, - Зеленский

Индустрия дронов

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о производстве беспилотников, помогающих в отражении атак РФ, и экспорте оружия.

Об этом он сказал во время выступления на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ.

У Украины нет таких длинных и толстых ракет, которыми диктаторы любят щеголять на парадах, но у нас есть дроны, которые могут пролететь две-три тысячи километров. У нас просто не было другого выбора, мы должны были защищать свою жизнь. Мы решили открыть экспорт оружия. Это мощные системы, проверенные в реальных условиях, когда все международные институты потерпели неудачу. Вам не нужно начинать с нуля - мы готовы поделиться тем, что уже доказало свою эффективность в реальной обороне", - заявил президент.

Зеленский также отметил опасную доступность дронов-камикадзе и призвал к созданию новых международных правил, в частности, по использованию ИИ в вооружении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в ООН будет призывать европейских союзников усилить поддержку Украины

"Десять лет назад никто не мог представить, что появятся дроны, которые смогут создавать мертвые зоны на десятки километров в ширину, где ничего не движется. Не так много времени пройдет, когда появятся дроны, которые будут друг друга сбивать, нападать на критическую инфраструктуру абсолютно самостоятельно, без участия человека.

Никто, кроме нас самих, не может гарантировать нашу безопасность. Но только при условии сильных альянсов, партнеров и оружия. Этот век почти не отличается от прошлого: народ, стремящийся к миру, должен работать над вооружением. Это ненормально, но такова реальность - оружие решает, кто выживет", - добавил Зеленский.

Также читайте: Сегодня дроны наносят почти 80% потерь на фронте, надо искать противодействие, - Залужный

 

Зеленский Владимир (22025) оружие (10439) дроны (4789) война в Украине (6271)
+27
А балаболістичні ракети зеленського взагалі, пів кулі обігнути..
24.09.2025 17:10 Ответить
24.09.2025 17:10 Ответить
+17
Де "фламінго", триндичиха?
24.09.2025 17:10 Ответить
24.09.2025 17:10 Ответить
+7
Щось це зелене лайно сьогодні багато говорить.
Ейфорія від того, що "поганий" Трамп і США більше не будуть заваджати мародерити і наживатися на життях українців?
24.09.2025 17:18 Ответить
24.09.2025 17:18 Ответить
Де "фламінго", триндичиха?
24.09.2025 17:10 Ответить
24.09.2025 17:10 Ответить
А хіба не знаєш? Фарба рожева в дефіциті! Тому і...
24.09.2025 17:27 Ответить
24.09.2025 17:27 Ответить
Від Міндіча, громадянина Ізраілю
24.09.2025 18:05 Ответить
24.09.2025 18:05 Ответить
А балаболістичні ракети зеленського взагалі, пів кулі обігнути..
24.09.2025 17:10 Ответить
24.09.2025 17:10 Ответить
.................і побудована Зельона Зірка Смерті
24.09.2025 17:11 Ответить
24.09.2025 17:11 Ответить
О, знову обіцянки і відверта брехня. Вже раділи "довгим Нептунам"(хоча він до них нічкого відношення не має), 3-х тисячам балістики, сотням "Фламінго"... Совість хоч грамочка є у Боневтіка-Позорно-Брехливого, а 73%???
24.09.2025 17:14 Ответить
24.09.2025 17:14 Ответить
Для чого ця мова - відбитись не можем - сьогодні знову по навчальному центру прилетіло
показать весь комментарий
24.09.2025 17:15 Ответить
Щось це зелене лайно сьогодні багато говорить.
Ейфорія від того, що "поганий" Трамп і США більше не будуть заваджати мародерити і наживатися на життях українців?
24.09.2025 17:18 Ответить
24.09.2025 17:18 Ответить
МІЛЬЯРДНИЙ ЛІС!
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.

"Кілєр" соснами петляв,
Що в Шефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.

Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.

То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.

Лєнка продає по вісім,
Літнім по смарфону звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.

Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022
Анатолій Березенський
показать весь комментарий
24.09.2025 17:19 Ответить
Європа та взагалі НАТО обісралися на дрони - квіточки без вибухівки витрачати мільйони а іншому вони 3 роки не вчилися й не мають засобів. От тепер це нова ФІШКА для Буратіно пишатися й піаритися па-Черчеллівськи!

А чи може почни відреагувати на те як тебе шпиняє під раку все світове ЗМІ , й не своїми даними а даними з Києва від твоїх же, зільоне , соратників..
Переобери нову коаліцію -опозицію й + С ЛУГИ вже є дозрілі... Сибігу з МЗС богодєльнєй Єрмака заміни на справжніх профі дипломатів -патріотів . Закрий усі справи проти генералів-офіцерів патріотів, вижени Татарова та Єрмака ... Й сядьсобі спокійно виконувати роль посажьоннго генерала поки правитимуть дорослі . Без виборів, без розриву суспільства ...Й розповідай про здобутки та прориви на вечірньому буратіно-шоу - "ПРЕЗИДЕНТ ЗВІТУЄ"
24.09.2025 17:20 Ответить
24.09.2025 17:20 Ответить
А що там портніков на цю тему віщає?
24.09.2025 17:39 Ответить
24.09.2025 17:39 Ответить
Так 2 чи 3, ми ж не базарі.
24.09.2025 17:20 Ответить
24.09.2025 17:20 Ответить
Україна має дрони, які можуть пролетіти 2-3 тис. кілометрів, - Зеленський.

Пролетіти і не нанести жодної шкоди😆

Досить рекламувати своїх друзів з кіноіндустрії, які клепають для українців мультики і відосики з дронами і ракетами.
24.09.2025 17:20 Ответить
24.09.2025 17:20 Ответить
ЙБТВМТЬ!
24.09.2025 17:25 Ответить
24.09.2025 17:25 Ответить
Коли розповідаєш людям жарти, то хоч би червоний паралоновий ніс вдягнув🤡
24.09.2025 17:27 Ответить
24.09.2025 17:27 Ответить
Ага, Рожеві Фрамінго також має. Вже як два місяці розповіли про це вундерваффе, а воно так і нікуди не полетіло.
24.09.2025 17:31 Ответить
24.09.2025 17:31 Ответить
Піздьож ******* щоб щось *********...
24.09.2025 17:32 Ответить
24.09.2025 17:32 Ответить
Піздьож чистої води)
24.09.2025 17:34 Ответить
24.09.2025 17:34 Ответить
москальське ***** - піздюк
лука-вий тарган - піздюк
американський трампон - піздюк
квартальний Зєля - піздюк

''піздюки'' завойовують світ...
24.09.2025 17:34 Ответить
24.09.2025 17:34 Ответить
До москви 700 км по прямій, слабо туда запустити 100 беспвлотники?
24.09.2025 17:36 Ответить
24.09.2025 17:36 Ответить
Ви бажаєте знати секрети ГШ?
Підіть туди і попрацюйте.
Може через пару десятків місяців (після ретельної перевірки) таки вам щось і довірять.
24.09.2025 17:45 Ответить
24.09.2025 17:45 Ответить
А ще ми маєм Зірку Смерті, тільки використовувати ми її не будемо, щоб ворог про це не знав. Власне, так само як і з Фламінго і цими супердронами.
24.09.2025 17:42 Ответить
24.09.2025 17:42 Ответить
уявляю слину яка тече у угорських і словатських військовослужбовців)))
Там просто ріка слини тече.
Тут цього місяця америкоси гранату не змогли скинути на полігоні у ціль з дрона.
Ну щож- маєте те що маєте.
Угорцям дяка за накопичення військ на кордоні в лютому-березні 2022 року.
Словакам за іх "підтримку".
24.09.2025 17:43 Ответить
24.09.2025 17:43 Ответить
Я их знаю, патаму чё их хламидия не делал. 🤣🤣🤣
24.09.2025 18:26 Ответить
24.09.2025 18:26 Ответить
"зепоцріот" не відкривав би рот, можливо б за серйозного політика прийняли , а після сказаного,світова спільнота зразу впізнала "зеленого брехливого квартальщика" з України
24.09.2025 18:40 Ответить
24.09.2025 18:40 Ответить
Ще мало, і Зеля розкаже про атаку Камчатки дронами запущеними на Захід.
24.09.2025 18:43 Ответить
24.09.2025 18:43 Ответить
 
 