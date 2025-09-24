УКР
1 477 29

Україна має дрони, які можуть пролетіти 2-3 тис. кілометрів, - Зеленський

Індустрія дронів

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про виробництво безпілотників, що допомагають у відбитті атак РФ, та експорт зброї.

Про це він сказав під час виступу на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ.

В України немає таких довгих і товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах, але в нас є дрони, які можуть пролетіти дві-три тисячі кілометрів. У нас просто не було іншого вибору, ми мали захищати своє життя. Ми вирішили відкрити експорт зброї. Це потужні системи, перевірені в реальних умовах, коли всі міжнародні інституції зазнали невдачі. Вам не потрібно починати з нуля — ми готові поділитися тим, що вже довело свою ефективність у реальній обороні", - заявив президент. 

Зеленський також наголосив на небезпечній доступності дронів-камікадзе і закликав до створення нових міжнародних правил, зокрема, щодо використання ШІ в озброєнні.

"Десять років тому ніхто не міг уявити, що з'являться дрони, які зможуть створювати мертві зони на десятки кілометрів завширшки, де нічого не рухається. Не так багато часу пройде, коли з'являться дрони, які будуть один одного збивати, нападати на критичну інфраструктуру абсолютно самостійно, без участі людини.

Ніхто, окрім нас самих, не може гарантувати нашу безпеку. Але лише за умови сильних альянсів, партнерів та зброї. Це століття майже не відрізняється від минулого: народ, що прагне миру, має працювати над озброєнням. Це ненормально, але така реальність — зброя вирішує, хто виживе", - додав Зеленський.

Топ коментарі
+25
А балаболістичні ракети зеленського взагалі, пів кулі обігнути..
показати весь коментар
24.09.2025 17:10 Відповісти
+16
Де "фламінго", триндичиха?
показати весь коментар
24.09.2025 17:10 Відповісти
+6
Щось це зелене лайно сьогодні багато говорить.
Ейфорія від того, що "поганий" Трамп і США більше не будуть заваджати мародерити і наживатися на життях українців?
показати весь коментар
24.09.2025 17:18 Відповісти
Коментувати
Де "фламінго", триндичиха?
показати весь коментар
24.09.2025 17:10 Відповісти
А хіба не знаєш? Фарба рожева в дефіциті! Тому і...
показати весь коментар
24.09.2025 17:27 Відповісти
Від Міндіча, громадянина Ізраілю
показати весь коментар
24.09.2025 18:05 Відповісти
А балаболістичні ракети зеленського взагалі, пів кулі обігнути..
показати весь коментар
24.09.2025 17:10 Відповісти
.................і побудована Зельона Зірка Смерті
показати весь коментар
24.09.2025 17:11 Відповісти
О, знову обіцянки і відверта брехня. Вже раділи "довгим Нептунам"(хоча він до них нічкого відношення не має), 3-х тисячам балістики, сотням "Фламінго"... Совість хоч грамочка є у Боневтіка-Позорно-Брехливого, а 73%???
показати весь коментар
24.09.2025 17:14 Відповісти
Для чого ця мова - відбитись не можем - сьогодні знову по навчальному центру прилетіло
показати весь коментар
24.09.2025 17:15 Відповісти
Щось це зелене лайно сьогодні багато говорить.
Ейфорія від того, що "поганий" Трамп і США більше не будуть заваджати мародерити і наживатися на життях українців?
показати весь коментар
24.09.2025 17:18 Відповісти
МІЛЬЯРДНИЙ ЛІС!
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.

"Кілєр" соснами петляв,
Що в Шефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.

Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.

То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.

Лєнка продає по вісім,
Літнім по смарфону звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.

Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022
Анатолій Березенський
показати весь коментар
24.09.2025 17:19 Відповісти
Європа та взагалі НАТО обісралися на дрони - квіточки без вибухівки витрачати мільйони а іншому вони 3 роки не вчилися й не мають засобів. От тепер це нова ФІШКА для Буратіно пишатися й піаритися па-Черчеллівськи!

А чи може почни відреагувати на те як тебе шпиняє під раку все світове ЗМІ , й не своїми даними а даними з Києва від твоїх же, зільоне , соратників..
Переобери нову коаліцію -опозицію й + С ЛУГИ вже є дозрілі... Сибігу з МЗС богодєльнєй Єрмака заміни на справжніх профі дипломатів -патріотів . Закрий усі справи проти генералів-офіцерів патріотів, вижени Татарова та Єрмака ... Й сядьсобі спокійно виконувати роль посажьоннго генерала поки правитимуть дорослі . Без виборів, без розриву суспільства ...Й розповідай про здобутки та прориви на вечірньому буратіно-шоу - "ПРЕЗИДЕНТ ЗВІТУЄ"
показати весь коментар
24.09.2025 17:20 Відповісти
А що там портніков на цю тему віщає?
показати весь коментар
24.09.2025 17:39 Відповісти
Так 2 чи 3, ми ж не базарі.
показати весь коментар
24.09.2025 17:20 Відповісти
Україна має дрони, які можуть пролетіти 2-3 тис. кілометрів, - Зеленський.

Пролетіти і не нанести жодної шкоди😆

Досить рекламувати своїх друзів з кіноіндустрії, які клепають для українців мультики і відосики з дронами і ракетами.
показати весь коментар
24.09.2025 17:20 Відповісти
ЙБТВМТЬ!
показати весь коментар
24.09.2025 17:25 Відповісти
Коли розповідаєш людям жарти, то хоч би червоний паралоновий ніс вдягнув🤡
показати весь коментар
24.09.2025 17:27 Відповісти
Ага, Рожеві Фрамінго також має. Вже як два місяці розповіли про це вундерваффе, а воно так і нікуди не полетіло.
показати весь коментар
24.09.2025 17:31 Відповісти
Піздьож ******* щоб щось *********...
показати весь коментар
24.09.2025 17:32 Відповісти
Піздьож чистої води)
показати весь коментар
24.09.2025 17:34 Відповісти
москальське ***** - піздюк
лука-вий тарган - піздюк
американський трампон - піздюк
квартальний Зєля - піздюк

''піздюки'' завойовують світ...
показати весь коментар
24.09.2025 17:34 Відповісти
До москви 700 км по прямій, слабо туда запустити 100 беспвлотники?
показати весь коментар
24.09.2025 17:36 Відповісти
Ви бажаєте знати секрети ГШ?
Підіть туди і попрацюйте.
Може через пару десятків місяців (після ретельної перевірки) таки вам щось і довірять.
показати весь коментар
24.09.2025 17:45 Відповісти
А ще ми маєм Зірку Смерті, тільки використовувати ми її не будемо, щоб ворог про це не знав. Власне, так само як і з Фламінго і цими супердронами.
показати весь коментар
24.09.2025 17:42 Відповісти
уявляю слину яка тече у угорських і словатських військовослужбовців)))
Там просто ріка слини тече.
Тут цього місяця америкоси гранату не змогли скинути на полігоні у ціль з дрона.
Ну щож- маєте те що маєте.
Угорцям дяка за накопичення військ на кордоні в лютому-березні 2022 року.
Словакам за іх "підтримку".
показати весь коментар
24.09.2025 17:43 Відповісти
Я их знаю, патаму чё их хламидия не делал. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.09.2025 18:26 Відповісти
"зепоцріот" не відкривав би рот, можливо б за серйозного політика прийняли , а після сказаного,світова спільнота зразу впізнала "зеленого брехливого квартальщика" з України
показати весь коментар
24.09.2025 18:40 Відповісти
Ще мало, і Зеля розкаже про атаку Камчатки дронами запущеними на Захід.
показати весь коментар
24.09.2025 18:43 Відповісти
 
 