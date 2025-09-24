Україна має дрони, які можуть пролетіти 2-3 тис. кілометрів, - Зеленський
Індустрія дронів
Президент України Володимир Зеленський розповів про виробництво безпілотників, що допомагають у відбитті атак РФ, та експорт зброї.
Про це він сказав під час виступу на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ.
В України немає таких довгих і товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах, але в нас є дрони, які можуть пролетіти дві-три тисячі кілометрів. У нас просто не було іншого вибору, ми мали захищати своє життя. Ми вирішили відкрити експорт зброї. Це потужні системи, перевірені в реальних умовах, коли всі міжнародні інституції зазнали невдачі. Вам не потрібно починати з нуля — ми готові поділитися тим, що вже довело свою ефективність у реальній обороні", - заявив президент.
Зеленський також наголосив на небезпечній доступності дронів-камікадзе і закликав до створення нових міжнародних правил, зокрема, щодо використання ШІ в озброєнні.
"Десять років тому ніхто не міг уявити, що з'являться дрони, які зможуть створювати мертві зони на десятки кілометрів завширшки, де нічого не рухається. Не так багато часу пройде, коли з'являться дрони, які будуть один одного збивати, нападати на критичну інфраструктуру абсолютно самостійно, без участі людини.
Ніхто, окрім нас самих, не може гарантувати нашу безпеку. Але лише за умови сильних альянсів, партнерів та зброї. Це століття майже не відрізняється від минулого: народ, що прагне миру, має працювати над озброєнням. Це ненормально, але така реальність — зброя вирішує, хто виживе", - додав Зеленський.
Ейфорія від того, що "поганий" Трамп і США більше не будуть заваджати мародерити і наживатися на життях українців?
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.
"Кілєр" соснами петляв,
Що в Шефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.
Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.
То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.
Лєнка продає по вісім,
Літнім по смарфону звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.
Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022
Анатолій Березенський
А чи може почни відреагувати на те як тебе шпиняє під раку все світове ЗМІ , й не своїми даними а даними з Києва від твоїх же, зільоне , соратників..
Переобери нову коаліцію -опозицію й + С ЛУГИ вже є дозрілі... Сибігу з МЗС богодєльнєй Єрмака заміни на справжніх профі дипломатів -патріотів . Закрий усі справи проти генералів-офіцерів патріотів, вижени Татарова та Єрмака ... Й сядьсобі спокійно виконувати роль посажьоннго генерала поки правитимуть дорослі . Без виборів, без розриву суспільства ...Й розповідай про здобутки та прориви на вечірньому буратіно-шоу - "ПРЕЗИДЕНТ ЗВІТУЄ"
Пролетіти і не нанести жодної шкоди😆
Досить рекламувати своїх друзів з кіноіндустрії, які клепають для українців мультики і відосики з дронами і ракетами.
лука-вий тарган - піздюк
американський трампон - піздюк
квартальний Зєля - піздюк
''піздюки'' завойовують світ...
Підіть туди і попрацюйте.
Може через пару десятків місяців (після ретельної перевірки) таки вам щось і довірять.
Там просто ріка слини тече.
Тут цього місяця америкоси гранату не змогли скинути на полігоні у ціль з дрона.
Ну щож- маєте те що маєте.
Угорцям дяка за накопичення військ на кордоні в лютому-березні 2022 року.
Словакам за іх "підтримку".