Україна має дрони, які можуть пролетіти 2-3 тис. кілометрів, - Зеленський.

Індустрія дронів

Президент України Володимир Зеленський розповів про виробництво безпілотників, що допомагають у відбитті атак РФ, та експорт зброї.

Про це він сказав під час виступу на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ.

В України немає таких довгих і товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах, але в нас є дрони, які можуть пролетіти дві-три тисячі кілометрів. У нас просто не було іншого вибору, ми мали захищати своє життя. Ми вирішили відкрити експорт зброї. Це потужні системи, перевірені в реальних умовах, коли всі міжнародні інституції зазнали невдачі. Вам не потрібно починати з нуля — ми готові поділитися тим, що вже довело свою ефективність у реальній обороні", - заявив президент.

Зеленський також наголосив на небезпечній доступності дронів-камікадзе і закликав до створення нових міжнародних правил, зокрема, щодо використання ШІ в озброєнні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський в ООН закликатиме європейських союзників посилити підтримку України

"Десять років тому ніхто не міг уявити, що з'являться дрони, які зможуть створювати мертві зони на десятки кілометрів завширшки, де нічого не рухається. Не так багато часу пройде, коли з'являться дрони, які будуть один одного збивати, нападати на критичну інфраструктуру абсолютно самостійно, без участі людини.

Ніхто, окрім нас самих, не може гарантувати нашу безпеку. Але лише за умови сильних альянсів, партнерів та зброї. Це століття майже не відрізняється від минулого: народ, що прагне миру, має працювати над озброєнням. Це ненормально, але така реальність — зброя вирішує, хто виживе", - додав Зеленський.

Також читайте: Сьогодні дрони завдають майже 80% втрат на фронті, треба шукати протидію, - Залужний