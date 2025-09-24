Зеленський в ООН закликатиме європейських союзників посилити підтримку України

Президент Володимир Зеленський під час виступу на другий день щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку 24 вересня закликатиме міжнародну спільноту до посилення підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Під час свого виступу президент України також має намір закликати США продовжувати тиск на Росію, щоб та зупинила війну проти України.

Український лідер візьме участь у загальних дебатах Генасамблеї ООН о 9:15 ранку за місцевим часом (близько 16:15 за київським часом).

Опісля виступу він матиме низку зустрічей, зокрема із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та з членами Сенату США і членами Палати представників США.

