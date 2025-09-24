УКР
Новини Генеральна Асамблея ООН
297 4

Зеленський в ООН закликатиме європейських союзників посилити підтримку України

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час виступу на другий день щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку 24 вересня закликатиме міжнародну спільноту до посилення підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Під час свого виступу президент України також має намір закликати США продовжувати тиск на Росію, щоб та зупинила війну проти України.

Український лідер візьме участь у загальних дебатах Генасамблеї ООН о 9:15 ранку за місцевим часом (близько 16:15 за київським часом).

Опісля виступу він матиме низку зустрічей, зокрема із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та з членами Сенату США і членами Палати представників США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський виступить на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку о 16:15, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (25578) ООН (3449) допомога і підтримка (1196)
В ООН буде гавкати на наших сусідів партнерів. Все його уявлення про спілкування з союзниками, це виступи зі сцени. Ніякої дипломатії.
показати весь коментар
24.09.2025 16:09 Відповісти
А що розмінували Чонгарі,що сприяло повномасштабному вторгненню Росії,що закрили ракетну програму напередодні цього вторгнення,то не розповів.
Втім,всі присутні досить добре поінформовані на рахунок таких дій його команди.
показати весь коментар
24.09.2025 16:12 Відповісти
Хоть би, хоть якось, дав наголос на захист шиферів-нестрельонних!!!
Попередій виступ в ООН, був у зеленського саме про них!… Має ж бути тягливість, «найвеличного» про міру-мір, шиферів-недострєльонних..?? Ну, десь так??!
показати весь коментар
24.09.2025 16:17 Відповісти
Краще Вова мовчи і не виступай!
З твоїми ораторськими здібностями🤦‍♂️, або союзників поменшає, або скоротять ту допомогу, що вже надають.
показати весь коментар
24.09.2025 16:20 Відповісти
 
 