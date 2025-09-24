Зеленський в ООН закликатиме європейських союзників посилити підтримку України
Президент Володимир Зеленський під час виступу на другий день щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку 24 вересня закликатиме міжнародну спільноту до посилення підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Під час свого виступу президент України також має намір закликати США продовжувати тиск на Росію, щоб та зупинила війну проти України.
Український лідер візьме участь у загальних дебатах Генасамблеї ООН о 9:15 ранку за місцевим часом (близько 16:15 за київським часом).
Опісля виступу він матиме низку зустрічей, зокрема із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та з членами Сенату США і членами Палати представників США.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Втім,всі присутні досить добре поінформовані на рахунок таких дій його команди.
Попередій виступ в ООН, був у зеленського саме про них!… Має ж бути тягливість, «найвеличного» про міру-мір, шиферів-недострєльонних..?? Ну, десь так??!
З твоїми ораторськими здібностями🤦♂️, або союзників поменшає, або скоротять ту допомогу, що вже надають.