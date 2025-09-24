УКР
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку о 16:15, - ЗМІ

зеленський

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 24 вересня о 9:15 за місцевим часом (16:15 за Києвом).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Після виступу Зеленський зустрінеться з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, генеральним секретарем Організації Американських Держав Альбертом Рамдіном, президентом Анголи Жуаном Лоренсу та президентом Панами Хосе Муліно.

Крім того, глава української держави матиме переговори з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем та візьме участь у П’ятому саміті Міжнародної Кримської платформи. Заплановані також зустрічі із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, членами Сенату та Палати представників США.

Також Зеленський поспілкується з президентом Сирії Ахмадом аль-Шараа, королем Швеції Карлом XVI Густавом, представниками єврейських організацій США, керівництвом провідних американських компаній і представниками української громади у Сполучених Штатах.

