Стефанішина про зустріч Зеленського з Трампом: "Оптимістично стримані очікування"

Стефанішина: Київ обговорить розміщення військ союзників

Посол України в США Ольга Стефанішина позитивно оцінила зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Про це вона сказала в інтерв’ю для телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що має "оптимістично стримані очікування". "Публічна комунікація президента Трампа саме за результати цієї зустрічі і підготовки до неї дає надію сподіватися, що всі його меседжі будуть реалізовані. Ми вже з сьогоднішнього дня починаємо працювати над цим", - зазначила Стефанішина.

Зеленський та Трамп провели зустріч на полях Генасамблеї ООН в США

Вона додала, що позиція Трампа може змінитися, але Україна не має ілюзій і готова використовувати наявні можливості.

Посол наголосила, що комунікація між українською та американською сторонами триватиме, а різні питання будуть опрацьовуватися під час зустрічей у Нью-Йорку та Вашингтоні найближчими тижнями. Вона також повідомила про координацію з європейськими колегами.

"Не всі питання, які стосуються завершення війни, пов’язані з діалогом з агресором. Тому я маю стримано оптимістичні очікування. Точно можу сказати, що все, що від нас залежить, буде зроблено. Я думаю, ми нащупали той формат спілкування, який найбільше сприятиме результату", - підкреслила Стефанішина.

Зеленський й Трамп зустрінуться завтра, 23 вересня, - Білий дім

Зеленський Володимир (25578) Трамп Дональд (7223) Стефанішина Ольга спецуповноважена (394)
