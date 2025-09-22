Зеленський й Трамп зустрінуться завтра, 23 вересня, - Білий дім

У вівторок, 23 вересня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами ще десяти країн на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, у Нью-Йорку Трамп проведе низку зустрічей. Він виступить з "важливою промовою" перед світовою організацією про "відновлення американської сили у всьому світі" під його керівництвом.

Зокрема, Трамп зустрінеться з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, президентом України Володимиром Зеленським, президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм та лідерами ЄС.

Пізніше Трамп проведе багатосторонню зустріч з лідерами Катару, Саудівської Аравії, Індонезії, Туреччини, Пакистану, Єгипту, ОАЕ та Йорданії.

