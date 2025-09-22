Зеленський й Трамп зустрінуться завтра, 23 вересня, - Білий дім
У вівторок, 23 вересня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами ще десяти країн на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, у Нью-Йорку Трамп проведе низку зустрічей. Він виступить з "важливою промовою" перед світовою організацією про "відновлення американської сили у всьому світі" під його керівництвом.
Зокрема, Трамп зустрінеться з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, президентом України Володимиром Зеленським, президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм та лідерами ЄС.
Пізніше Трамп проведе багатосторонню зустріч з лідерами Катару, Саудівської Аравії, Індонезії, Туреччини, Пакистану, Єгипту, ОАЕ та Йорданії.
Керівника проєкту Bihus.Info Дениса Бігуса мобілізували. Про це він повідомив у відеозверненні.
За його словами, Вінницьке ТЦК зробило йому пропозицію, від якої важко відмовитися. Бігус додав, що проєкт Bihus.Info продовжить працювати і без його участі.
Заступник директора аналітичного центру Політика. Голова інституту економічних досліджень та політичних консультацій...
Стратегічний експерт компанії соната...
Директор центру стратегії та комунікацій...
Центр вивчення американізму, трансформації північної Євразії,
Головний аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Головний політолог центру об'єднана Україна.
Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень! Потім якийсь чувак, навіть не написали.
Голова експертної ради українського аналітичного центру. В черговому центрі-перецентрі вже ціла експертна рада!
Центр аналізу та стратегій.
Центр глобалістики та стратегій
Центр дослідження політичних цінностей
А тут вже цілий інститут - центральноєвропейсь кої стратегії! Що це таке?
Центр вивчення окупації.
Партнер національної антикризової групи. От що за звір?
А ось Мусієнко начепив форму. Пишуть, експерт. Експерти вже в штаті ЗСУ чи що?
Експерт бюро аналізу і політики
Директор агенства моделювання ситуацій..
Це далеко не всі. Несуть якусь маячню. Їх вже реально сотні, не вистачає назв, тупо переставляють слова. Якась чергова годівниця і місця для бронювання.
Цілі Зеленського не змінилися - він продовжує знищувати НАБУ та САП, - Шабунін
А що коїться з мобілізацією, он на правді була стаття про ДВРЗ, це жах, якась катівня! Що вони коять? При тому, що силовиків з відставниками ніїто й не думає мобілізувати.
заїхали, та повно здорових чоловіків, але не можна .....
С Украины уехал ещё один соратник Владимира Зеленского. На этот раз страну покинул Тимур Миндич - совладелец студии «Квартал 95», одним из основателей которой является Зеленский. Рассказываем, что известно о нём и его побеге с Украины.
«Кошелёк» Зеленского сбежал за границу
О побеге Миндича с Украины сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.
Читайте на Ridus.ru:
https://www.ridus.ru/iz-ukrainy-sbezhal-soratnik-zelenskogo-mindich-chto-o-nem-izvestno-647136.html
Тобто таке бажання здійсниться не в цій реальності, на жаль...
один нищить україну, інший демократичний світоустрій!
Тому в мене питання: а наше найвеличніше поїхало самЕ чи взяло з собою президента?
Якщо взяло, то провал гарантований - дєрьмака там не сприймають. А якщо не взяло, то хто ж поїхав наглядачем, щоб воно не ляпнуло в своїх "експромтах" чогось крамольного?
В обох випадках сорому (ІМХО) буде....