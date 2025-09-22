УКР
Зеленський й Трамп зустрінуться завтра, 23 вересня, - Білий дім

Зустріч Зеленського з Трампом відбудеться 23 вересня

У вівторок, 23 вересня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами ще десяти країн на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, у Нью-Йорку Трамп проведе низку зустрічей. Він виступить з "важливою промовою" перед світовою організацією про "відновлення американської сили у всьому світі" під його керівництвом.

Зокрема, Трамп зустрінеться з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, президентом України Володимиром Зеленським, президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм та лідерами ЄС.

Пізніше Трамп проведе багатосторонню зустріч з лідерами Катару, Саудівської Аравії, Індонезії, Туреччини, Пакистану, Єгипту, ОАЕ та Йорданії.

+4
Зустріч без будь-якого сенсу. Вчергове. Якесь знущання над здоровим глуздом.
22.09.2025 20:40 Відповісти
+3
Азохенвей. Це не під Пороха підкапуватися. Тут розмова коротка...
22.09.2025 20:41 Відповісти
+2
ЖУРНАЛІСТА ДЕНИСА БІГУСА МОБІЛІЗУВАЛИ
22.09.2025 20:32 Відповісти
ЖУРНАЛІСТА ДЕНИСА БІГУСА МОБІЛІЗУВАЛИ
22.09.2025 20:32 Відповісти
Команда повідомила, що робота проєкту продовжиться без його безпосередньої участі.

Керівника проєкту Bihus.Info Дениса Бігуса мобілізували. Про це він повідомив у відеозверненні.

За його словами, Вінницьке ТЦК зробило йому пропозицію, від якої важко відмовитися. Бігус додав, що проєкт Bihus.Info продовжить працювати і без його участі.
22.09.2025 20:34 Відповісти
Чогось усіх цих не мобілізують, спеціально записував з телека, вже нудить від цих пик!
Заступник директора аналітичного центру Політика. Голова інституту економічних досліджень та політичних консультацій...
Стратегічний експерт компанії соната...
Директор центру стратегії та комунікацій...
Центр вивчення американізму, трансформації північної Євразії,
Головний аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Головний політолог центру об'єднана Україна.
Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень! Потім якийсь чувак, навіть не написали.
Голова експертної ради українського аналітичного центру. В черговому центрі-перецентрі вже ціла експертна рада!
Центр аналізу та стратегій.
Центр глобалістики та стратегій
Центр дослідження політичних цінностей
А тут вже цілий інститут - центральноєвропейсь кої стратегії! Що це таке?
Центр вивчення окупації.
Партнер національної антикризової групи. От що за звір?
А ось Мусієнко начепив форму. Пишуть, експерт. Експерти вже в штаті ЗСУ чи що?
Експерт бюро аналізу і політики
Директор агенства моделювання ситуацій..
Це далеко не всі. Несуть якусь маячню. Їх вже реально сотні, не вистачає назв, тупо переставляють слова. Якась чергова годівниця і місця для бронювання.
22.09.2025 20:58 Відповісти
Мобілізація перетворилась на елемент розправи з неугодними чи що?
22.09.2025 21:00 Відповісти
памєньше технолагав ненадьожних і разних - вибори вибори на умі у зільоних 3,14dariv
22.09.2025 21:36 Відповісти
А я думаю, на вибори вони вже забили болт і впевнені, що не будуть їх проводити, бо, те що творить Зєля, коли відкрито підтримує корупцію, оті картонки ойого поки що зупиняють, але він продовжує те ж саме тільки поки що не так нахабно, але все ще попереду.
Цілі Зеленського не змінилися - він продовжує знищувати НАБУ та САП, - Шабунін
А що коїться з мобілізацією, он на правді була стаття про ДВРЗ, це жах, якась катівня! Що вони коять? При тому, що силовиків з відставниками ніїто й не думає мобілізувати.
22.09.2025 21:45 Відповісти
Хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна.
22.09.2025 21:59 Відповісти
Знову результат буде нульовий, як це було і раніше. Трамп висловить глибоке занепокоєння діями Пуйла і на цьому крапка.
22.09.2025 20:51 Відповісти
Amen. Карма працює хоч і рандомно, але іноді дуже влучно і з почуттям гумору.
22.09.2025 20:54 Відповісти
Щеб на "Лігу Сміху" ТЦК З
заїхали, та повно здорових чоловіків, але не можна .....
22.09.2025 21:40 Відповісти
у трампа немає карт, користі від нього майже ніякої.
22.09.2025 20:36 Відповісти
Обдовбаний недавно говорив про якісь нові карти
22.09.2025 20:39 Відповісти
Во даёт! Нашёл фраера с тобой играть! У тебя ж в колоде 9 тузов!!!
22.09.2025 20:45 Відповісти
справді свіже ? тобто вони з Умєровим вже тусять на його віллах сьогодні? Й з вовкою?А МІНДІЧ туди вʼїзний?
22.09.2025 20:44 Відповісти
сай рашки за липень
С Украины уехал ещё один соратник Владимира Зеленского. На этот раз страну покинул Тимур Миндич - совладелец студии «Квартал 95», одним из основателей которой является Зеленский. Рассказываем, что известно о нём и его побеге с Украины.
«Кошелёк» Зеленского сбежал за границу

О побеге Миндича с Украины сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Читайте на Ridus.ru:
https://www.ridus.ru/iz-ukrainy-sbezhal-soratnik-zelenskogo-mindich-chto-o-nem-izvestno-647136.html
22.09.2025 20:47 Відповісти
Який наш придурок радий на фото.Прям світиться від щастя
22.09.2025 20:41 Відповісти
Твій придурок не тут. Твій у московському бункері на чемоданчику сидить. Не треба тут примощуватись.
22.09.2025 20:46 Відповісти
Ну глянь на фото, фотограф нормально підїбав Найвеличнішого😂🤡
22.09.2025 20:54 Відповісти
Зрозуміло,на фото засмучений президент воюючої країни ,то він не сміється,а ледве не плаче
22.09.2025 21:18 Відповісти
Пусть Зеленский убедит трампа ввести обещанные санкции. Удачи, Вова!
22.09.2025 20:42 Відповісти
вони усі поїдуть купувати зільону карту за мільйони дол
22.09.2025 20:49 Відповісти
Я теж люблю фантастику та фентезі, але тут зовсім інший жанр: науково необґрунтована фантастика з домішками фентезі, заснована на міфах і переказах корінного населення Альдебарану в перекладі науковців з Бетельгейзе і видана під редакцією марсіян в типографії рептилоїдів.
Тобто таке бажання здійсниться не в цій реальності, на жаль...
22.09.2025 20:49 Відповісти
два дебіла, ето сіла!
один нищить україну, інший демократичний світоустрій!
22.09.2025 20:43 Відповісти
Я вибачаюсь - було багато роботи і не всі новини міг відслідковувати.
Тому в мене питання: а наше найвеличніше поїхало самЕ чи взяло з собою президента?

Якщо взяло, то провал гарантований - дєрьмака там не сприймають. А якщо не взяло, то хто ж поїхав наглядачем, щоб воно не ляпнуло в своїх "експромтах" чогось крамольного?
В обох випадках сорому (ІМХО) буде....
22.09.2025 20:44 Відповісти
Зеленський повинен перестати лизати очко Трампу. Все обличчя в гі*ні.
22.09.2025 20:45 Відповісти
Там пика *********** натренована,що йому те Трампа.
22.09.2025 21:06 Відповісти
Тепер зрозуміло, навіщо ця "піар-атака" на москву...
22.09.2025 20:49 Відповісти
Хоч хтось з Європи буде присутній? Бо два нарциса обов'язково знову поср*ться.
22.09.2025 20:56 Відповісти
трамп все прішає як у війні Арменії з Камбоджою,
22.09.2025 21:06 Відповісти
Чекаємо на чергову хохму двох мудаків. Яке їхало, таке здибало.
22.09.2025 21:08 Відповісти
Знову буде питання костюма.
22.09.2025 21:22 Відповісти
 
 