РУС
Зеленский и Трамп встретятся завтра, 23 сентября, - Белый дом

Встреча Зеленского с Трампом состоится 23 сентября

Во вторник, 23 сентября, президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами еще десяти стран на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила на пресс-брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в Нью-Йорке Трамп проведет ряд встреч. Он выступит с "важной речью" перед мировой организацией о "восстановлении американской силы во всем мире" под его руководством.

В частности, Трамп встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Аргентины Хавьером Милеем и лидерами ЕС.

Позже Трамп проведет многостороннюю встречу с лидерами Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал встречу с Трампом на полях Генассамблеи ООН

Автор: 

Топ комментарии
+4
Зустріч без будь-якого сенсу. Вчергове. Якесь знущання над здоровим глуздом.
22.09.2025 20:40 Ответить
+3
Азохенвей. Це не під Пороха підкапуватися. Тут розмова коротка...
22.09.2025 20:41 Ответить
+2
ЖУРНАЛІСТА ДЕНИСА БІГУСА МОБІЛІЗУВАЛИ
22.09.2025 20:32 Ответить
ЖУРНАЛІСТА ДЕНИСА БІГУСА МОБІЛІЗУВАЛИ
22.09.2025 20:32 Ответить
Команда повідомила, що робота проєкту продовжиться без його безпосередньої участі.

Керівника проєкту Bihus.Info Дениса Бігуса мобілізували. Про це він повідомив у відеозверненні.

За його словами, Вінницьке ТЦК зробило йому пропозицію, від якої важко відмовитися. Бігус додав, що проєкт Bihus.Info продовжить працювати і без його участі.
22.09.2025 20:34 Ответить
Чогось усіх цих не мобілізують, спеціально записував з телека, вже нудить від цих пик!
Заступник директора аналітичного центру Політика. Голова інституту економічних досліджень та політичних консультацій...
Стратегічний експерт компанії соната...
Директор центру стратегії та комунікацій...
Центр вивчення американізму, трансформації північної Євразії,
Головний аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Головний політолог центру об'єднана Україна.
Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень! Потім якийсь чувак, навіть не написали.
Голова експертної ради українського аналітичного центру. В черговому центрі-перецентрі вже ціла експертна рада!
Центр аналізу та стратегій.
Центр глобалістики та стратегій
Центр дослідження політичних цінностей
А тут вже цілий інститут - центральноєвропейсь кої стратегії! Що це таке?
Центр вивчення окупації.
Партнер національної антикризової групи. От що за звір?
А ось Мусієнко начепив форму. Пишуть, експерт. Експерти вже в штаті ЗСУ чи що?
Експерт бюро аналізу і політики
Директор агенства моделювання ситуацій..
Це далеко не всі. Несуть якусь маячню. Їх вже реально сотні, не вистачає назв, тупо переставляють слова. Якась чергова годівниця і місця для бронювання.
22.09.2025 20:58 Ответить
Мобілізація перетворилась на елемент розправи з неугодними чи що?
22.09.2025 21:00 Ответить
памєньше технолагав ненадьожних і разних - вибори вибори на умі у зільоних 3,14dariv
22.09.2025 21:36 Ответить
А я думаю, на вибори вони вже забили болт і впевнені, що не будуть їх проводити, бо, те що творить Зєля, коли відкрито підтримує корупцію, оті картонки ойого поки що зупиняють, але він продовжує те ж саме тільки поки що не так нахабно, але все ще попереду.
Цілі Зеленського не змінилися - він продовжує знищувати НАБУ та САП, - Шабунін
А що коїться з мобілізацією, он на правді була стаття про ДВРЗ, це жах, якась катівня! Що вони коять? При тому, що силовиків з відставниками ніїто й не думає мобілізувати.
22.09.2025 21:45 Ответить
Хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна.
22.09.2025 21:59 Ответить
Азохенвей. Це не під Пороха підкапуватися. Тут розмова коротка...
22.09.2025 20:41 Ответить
Знову результат буде нульовий, як це було і раніше. Трамп висловить глибоке занепокоєння діями Пуйла і на цьому крапка.
22.09.2025 20:51 Ответить
Amen. Карма працює хоч і рандомно, але іноді дуже влучно і з почуттям гумору.
22.09.2025 20:54 Ответить
Щеб на "Лігу Сміху" ТЦК З
заїхали, та повно здорових чоловіків, але не можна .....
22.09.2025 21:40 Ответить
у трампа немає карт, користі від нього майже ніякої.
22.09.2025 20:36 Ответить
Обдовбаний недавно говорив про якісь нові карти
22.09.2025 20:39 Ответить
Во даёт! Нашёл фраера с тобой играть! У тебя ж в колоде 9 тузов!!!
22.09.2025 20:45 Ответить
22.09.2025 20:39 Ответить
справді свіже ? тобто вони з Умєровим вже тусять на його віллах сьогодні? Й з вовкою?А МІНДІЧ туди вʼїзний?
22.09.2025 20:44 Ответить
сай рашки за липень
С Украины уехал ещё один соратник Владимира Зеленского. На этот раз страну покинул Тимур Миндич - совладелец студии «Квартал 95», одним из основателей которой является Зеленский. Рассказываем, что известно о нём и его побеге с Украины.
«Кошелёк» Зеленского сбежал за границу

О побеге Миндича с Украины сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Читайте на Ridus.ru:
https://www.ridus.ru/iz-ukrainy-sbezhal-soratnik-zelenskogo-mindich-chto-o-nem-izvestno-647136.html
22.09.2025 20:47 Ответить
Зустріч без будь-якого сенсу. Вчергове. Якесь знущання над здоровим глуздом.
22.09.2025 20:40 Ответить
Який наш придурок радий на фото.Прям світиться від щастя
22.09.2025 20:41 Ответить
Твій придурок не тут. Твій у московському бункері на чемоданчику сидить. Не треба тут примощуватись.
22.09.2025 20:46 Ответить
Ну глянь на фото, фотограф нормально підїбав Найвеличнішого😂🤡
22.09.2025 20:54 Ответить
Зрозуміло,на фото засмучений президент воюючої країни ,то він не сміється,а ледве не плаче
22.09.2025 21:18 Ответить
Пусть Зеленский убедит трампа ввести обещанные санкции. Удачи, Вова!
22.09.2025 20:42 Ответить
вони усі поїдуть купувати зільону карту за мільйони дол
22.09.2025 20:49 Ответить
Я теж люблю фантастику та фентезі, але тут зовсім інший жанр: науково необґрунтована фантастика з домішками фентезі, заснована на міфах і переказах корінного населення Альдебарану в перекладі науковців з Бетельгейзе і видана під редакцією марсіян в типографії рептилоїдів.
Тобто таке бажання здійсниться не в цій реальності, на жаль...
22.09.2025 20:49 Ответить
два дебіла, ето сіла!
один нищить україну, інший демократичний світоустрій!
22.09.2025 20:43 Ответить
Я вибачаюсь - було багато роботи і не всі новини міг відслідковувати.
Тому в мене питання: а наше найвеличніше поїхало самЕ чи взяло з собою президента?

Якщо взяло, то провал гарантований - дєрьмака там не сприймають. А якщо не взяло, то хто ж поїхав наглядачем, щоб воно не ляпнуло в своїх "експромтах" чогось крамольного?
В обох випадках сорому (ІМХО) буде....
22.09.2025 20:44 Ответить
Зеленський повинен перестати лизати очко Трампу. Все обличчя в гі*ні.
22.09.2025 20:45 Ответить
Там пика *********** натренована,що йому те Трампа.
22.09.2025 21:06 Ответить
Тепер зрозуміло, навіщо ця "піар-атака" на москву...
22.09.2025 20:49 Ответить
Хоч хтось з Європи буде присутній? Бо два нарциса обов'язково знову поср*ться.
22.09.2025 20:56 Ответить
трамп все прішає як у війні Арменії з Камбоджою,
22.09.2025 21:06 Ответить
Чекаємо на чергову хохму двох мудаків. Яке їхало, таке здибало.
22.09.2025 21:08 Ответить
Знову буде питання костюма.
22.09.2025 21:22 Ответить
 
 