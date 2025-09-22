Зеленский и Трамп встретятся завтра, 23 сентября, - Белый дом

Во вторник, 23 сентября, президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами еще десяти стран на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила на пресс-брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в Нью-Йорке Трамп проведет ряд встреч. Он выступит с "важной речью" перед мировой организацией о "восстановлении американской силы во всем мире" под его руководством.

В частности, Трамп встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Аргентины Хавьером Милеем и лидерами ЕС.

Позже Трамп проведет многостороннюю встречу с лидерами Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.

