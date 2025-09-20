Зеленский анонсировал встречу с Трампом на полях Генассамблеи ООН

На полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский планирует провести встречу с лидером США Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский рассказал на встрече с журналистами, информирует Суспільне.

"Готовимся к Генеральной Ассамблее ООН. Будет большое количество двусторонних встреч. Бизнес, технологии, оборонка, "минерал-дело". Это будет объединено экономической большой встречей. Ну и встреча с Президентом Соединенных Штатов Америки. Также, скорее всего, встреча первых леди Украины и Соединенных Штатов по гуманитарному вопросу, по детям", - сказал Зеленский.

