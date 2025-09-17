Зеленский о предстоящей встрече с Трампом: Наши команды работают над этим
Команды президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа работают над тем, чтобы встреча президентов состоялась на следующей неделе в Нью-Йорке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой.
"Наши команды работают, чтобы получилось нам встретиться", - сказал Зеленский.
Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп, вероятно, проведет встречу с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Известно, что 22 сентября Трамп прибудет в Нью-Йорк, чтобы выступить на 80 сессии Генассамблеи ООН.
