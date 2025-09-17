РУС
Зеленский о предстоящей встрече с Трампом: Наши команды работают над этим

Зеленский о встрече с Трампом

Команды президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа работают над тем, чтобы встреча президентов состоялась на следующей неделе в Нью-Йорке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой.

"Наши команды работают, чтобы получилось нам встретиться", - сказал Зеленский.

Также читайте: Зеленский: Стоимость войны для Украины - 120 млрд в год

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп, вероятно, проведет встречу с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Известно, что 22 сентября Трамп прибудет в Нью-Йорк, чтобы выступить на 80 сессии Генассамблеи ООН.

Зеленский Владимир (21938) США (27912) Трамп Дональд (6614)
Новини з Дурдому..
показать весь комментарий
17.09.2025 18:25 Ответить
Эм, помощи все равно не будет, друг в москве важнее.
показать весь комментарий
17.09.2025 18:34 Ответить
 
 