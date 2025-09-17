РУС
Зеленский: Стоимость войны для Украины - 120 млрд в год

Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет два ключевых плана: закончить войну или найти дополнительное финансирование для покрытия расходов.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

По его словам, цена войны составляет около 120 миллиардов в год. Половину этой суммы покрывает украинский бюджет, остальное - необходимо привлекать извне.

"60 - дает украинский бюджет, и 60 - я должен найти в следующем году, я надеюсь, что мы закончим эту войну, но в любом случае, план А - закончить, план Б - 120, вот и все", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский Владимир (21938) война в Украине (6152)
Топ комментарии
+7
А скільки з Міндічем і другою шоблою крадете?
17.09.2025 17:51 Ответить
+7
Даааа, дорого нам коштує вибір тупих баранів та вівець і інших ********* у 2019 році. А во скільки безцінних життів нам обходится ваш вибір ******** ви не порахуєтє?
17.09.2025 17:56 Ответить
+1
17.09.2025 17:56 Ответить
А скільки з Міндічем і другою шоблою крадете?
17.09.2025 17:51 Ответить
"60 - дає український бюджет"
17.09.2025 17:56 Ответить
$ 59,5 млрд. це весь бюджет України. Але президент сміливо витрачає з нього 60 тільки на війну. Додає зі своїх.
17.09.2025 18:26 Ответить
17.09.2025 17:56 Ответить
Даааа, дорого нам коштує вибір тупих баранів та вівець і інших ********* у 2019 році. А во скільки безцінних життів нам обходится ваш вибір ******** ви не порахуєтє?
17.09.2025 17:56 Ответить
А ********* треба втрачені життя рахувати з 2014 року? Чи з 2019?
17.09.2025 17:58 Ответить
********* треба порівняти втрати 2014 - 2019 з 2019 - 2025.
17.09.2025 18:02 Ответить
Ну, ви ж, ********, зьявились в 2019 році тому з 2014 вам рахувати не треба. З 2014 до 2022 нехай рахують регіАнали.
17.09.2025 18:02 Ответить
А взагалі, то тих, хто рахує початок війни з 2022 можна притягати до кримінальної відповідальності за заперечення російської військової агресії 2014 року.
17.09.2025 18:06 Ответить
скора будєтє савсєм лапу сасать так дораґа
17.09.2025 18:01 Ответить
Удмурт, ти не заблукав? Тут боярки нема.
17.09.2025 18:09 Ответить
Воюють за це непорозуміння типу розумні ?
17.09.2025 18:27 Ответить
Плановик! - а план хороший!
17.09.2025 18:00 Ответить
та ти шо ?!!! а скільки вартість утримання сн ? та надавання можливості їм грабувати народ України ?! ...ви шобла 🤡...коштуєте українцям життя !!! ...
17.09.2025 18:05 Ответить
Годовой бюджет города Нью-Йорк..
17.09.2025 18:21 Ответить
А чиновниками Зеленского было украдено мин. 300 млрд.
И деньги никто не ищет. Никто не хочет посмотреть себе в карман.
Этих денег хватило бы на 2,5 года войны
17.09.2025 18:22 Ответить
Це зєля рахує скільки він вкрав, а скільки ще планує. Бо неначасі ж?
17.09.2025 18:24 Ответить
О, знову план! Аж два! А я вже нервувати почав, чого це так довго плану немає, не трапилося там щось недобре з сонечком нашим, може, там якийсь передоз вороги організували чи ще якусь капость, щоб нас, нерозумних, осиротити. Нарешті відлягло, тепер я спокійний, принаймні, на деякий час, але розслаблятися не можна, вороги навкруг, від Трампа до порохоботів, та й єрмак щось довго той пакетик несе... До речі, хто чув, ті плани дуже потужні, а якщо потужні, то обидва чи один, або хоча б незламні, бо так хвилююся, щоб ті плани простими не були. Але якщо вже й виявляться простими, без потужності, то вже нехай, доля така, будемо терпіти, все одно я впевнений, що то плани геніальні! Як і усе, що пов'язане з нашим дорогим боневтіклим лідором.
17.09.2025 18:25 Ответить
З них хоч половина до простого солдата доходить? Чи все на пентхауси і лярв начальників тцк йде?
17.09.2025 18:29 Ответить
це вартість Оманської Гниди на рік для України
17.09.2025 18:32 Ответить
це з золотим унітазом миндича чи ні??
17.09.2025 18:32 Ответить
 
 