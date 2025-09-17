Зеленский: Стоимость войны для Украины - 120 млрд в год

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет два ключевых плана: закончить войну или найти дополнительное финансирование для покрытия расходов.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

По его словам, цена войны составляет около 120 миллиардов в год. Половину этой суммы покрывает украинский бюджет, остальное - необходимо привлекать извне.

"60 - дает украинский бюджет, и 60 - я должен найти в следующем году, я надеюсь, что мы закончим эту войну, но в любом случае, план А - закончить, план Б - 120, вот и все", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский возглавит делегацию Украины на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, - МИД