Зеленский: Стоимость войны для Украины - 120 млрд в год
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет два ключевых плана: закончить войну или найти дополнительное финансирование для покрытия расходов.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".
По его словам, цена войны составляет около 120 миллиардов в год. Половину этой суммы покрывает украинский бюджет, остальное - необходимо привлекать извне.
"60 - дает украинский бюджет, и 60 - я должен найти в следующем году, я надеюсь, что мы закончим эту войну, но в любом случае, план А - закончить, план Б - 120, вот и все", - подчеркнул Зеленский.
И деньги никто не ищет. Никто не хочет посмотреть себе в карман.
Этих денег хватило бы на 2,5 года войны