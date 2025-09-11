БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Тютюновий "95 квартал": Журналісти знайшли десятки точок з нелегальними сигаретами у Кривому Розі

плінський

У Кривому Розі працюють одразу кілька мереж , які продають нелегальні сигарети та не сплачують податки.

Про це журналіст Євген Плінський, який відстежує боротьбу з тіньовим ринком сигарет, написав у своєму Telegram-каналі.

"Наведемо фокус на рідне місто Президента – Кривий Ріг. Мої агенти зафіксували в Кривому Розі мережу з 59 точок безподаткового збуту тютюнового контрафакту. В неї входять мережі SMOK, My Device та інші", – написав Плінський.

Він також оприлюднив перелік адрес, за якими працюють кіоски з нелегальними сигаретами, закликавши Нацполіцію та Бюро економічної безпеки (БЕБ) перевірити цю інформацію.

Журналісти знайшли десятки точок з нелегальними сигаретами у Кривому Розі

За його словами, у цих торговельних точках продають підроблені сигарети міжнародних брендів за ціною, яка менша за суму податків з однієї пачки легальних сигарет.

"Все по-класиці. Ціни на сигарети 65-85 гривень. На пачках міжнародних брендів один код, попереджувальні написи – аби як, акцизні марки надруковані на домашньому принтері. Говорити, що фіскальні чеки не видають треба, чи вам і так зрозуміло?", – зауважив журналіст, опублікувавши відповідні фото.

Журналісти знайшли десятки точок з нелегальними сигаретами у Кривому Розі

Він зауважив, що нелегальні сигарети продають відкрито, що може свідчити про залученість місцевих правоохоронців до цієї схеми.

"Ніхто не ховається. Нелегальний товар відкрито лежить на вітрині. Навіть на зупинці "95 квартал" поставили точку... Таке можливо виключно у випадку залученості місцевої поліції в розподіл здобутих прибутків", – вважає Плінський.

Журналісти знайшли десятки точок з нелегальними сигаретами у Кривому Розі

Він нагадав, що за даними дослідження "Kantar Україна", саме на Дніпропетровську область припадає 27% нелегального ринку збуту тютюну в Україні.

"Я розумію що область прифронтова та постійно під ударами ворога, але на цей самий фронт потрібні гроші, які протікають крізь подібні схеми. Вони протікають, а ми потім добираємо їх через донати з людей", – констатував журналіст.

Скільки втрачає держбюджет від нелегального ринку сигарет?

Як повідомлялося, за даними останнього дослідження "Kantar Україна", у квітні цього року частка тіньового ринку тютюну зросла до 16,2% від загального обсягу, втрати держбюджету внаслідок цього прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн на рік.

При цьому вагому частку "тіньового ринку" займає нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні.

Автор: 

Кривий Ріг (276) цигарки (385) тютюн (374) тіньова економіка (102) Новини компаній (3616) Плінський Євген (1) Дніпропетровська область (269) Криворізький район (12)
Топ коментарі
+10
Так подставить ПРЕЗИДЕНТА?
ЛИДЕРА СОВРЕМЕННОСТИ?
Олицетворение совести и чести?
Кошмар!
Я в шоке...
показати весь коментар
11.09.2025 17:54 Відповісти
+6
гуляй босота зелена!
показати весь коментар
11.09.2025 17:56 Відповісти
+6
© а кто же ето надєлал вмєстє....
показати весь коментар
11.09.2025 17:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так подставить ПРЕЗИДЕНТА?
ЛИДЕРА СОВРЕМЕННОСТИ?
Олицетворение совести и чести?
Кошмар!
Я в шоке...
показати весь коментар
11.09.2025 17:54 Відповісти
Зегевара не винен.Він нічого не знав.Це Порошенко зі своїми поплічниками його підставили.
показати весь коментар
11.09.2025 18:40 Відповісти
гуляй босота зелена!
показати весь коментар
11.09.2025 17:56 Відповісти
На кокс ще перевірте
показати весь коментар
11.09.2025 17:56 Відповісти
© а кто же ето надєлал вмєстє....
показати весь коментар
11.09.2025 17:57 Відповісти
Ну навіщо так, містеру Фламінго не до цього. Його цікавлять мільярди доларів допомоги, в не ці дрібнички.
показати весь коментар
11.09.2025 18:02 Відповісти
МИСТЕР ФЛАМИНГО - это просто вау!!!
Это буквально мэм...
показати весь коментар
11.09.2025 18:09 Відповісти
«Наведемо фокус на рідне місто Президента - Кривий Ріг.» - рідне місто Зеленського - це там, де є золотий унітаз.
показати весь коментар
11.09.2025 18:03 Відповісти
Про це журналіст Євген Плінський, який відстежує боротьбу з тіньовим ринком сигарет, https://t.me/plinskiymedia/6898 написав у своєму Telegram-каналі. Джерело: https://censor.net/n3573614
Цікаво, чому цей блогерний "журналіст" пише про Кривий Ріг? А у патріотичному Львові як справи з нелегалкою.? А в не менш патріотичній Вінниці? Замовне фуфло й так дрібно, що навряли цей клоун, обіцяні йому 30 соєвих отримає.
показати весь коментар
11.09.2025 18:07 Відповісти
У Кривому Розі - тютюновий "95 квартал, у Одесi - тютюновий ... а-а-а Стерненко ..., та я навiть боюсь подумати що тютюнове у Вiннiцi.
показати весь коментар
11.09.2025 18:23 Відповісти
Така мережа тютюнова95, по усій Україні розвернута!!
Нацполіція та нардепи з служок у ВРУ, разом з помічниками, опікується ним порайонно!!
Гончарук-шмигаль-сидоренко, з гетьманцевим, потужно і невпинно, жоденно і без вагань,…, ну таке інше, для лохоМарафону з дурнями!!
показати весь коментар
11.09.2025 18:25 Відповісти

