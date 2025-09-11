"Тютюновий "95 квартал": Журналісти знайшли десятки точок з нелегальними сигаретами у Кривому Розі

У Кривому Розі працюють одразу кілька мереж , які продають нелегальні сигарети та не сплачують податки.

Про це журналіст Євген Плінський, який відстежує боротьбу з тіньовим ринком сигарет, написав у своєму Telegram-каналі.

"Наведемо фокус на рідне місто Президента – Кривий Ріг. Мої агенти зафіксували в Кривому Розі мережу з 59 точок безподаткового збуту тютюнового контрафакту. В неї входять мережі SMOK, My Device та інші", – написав Плінський.

Він також оприлюднив перелік адрес, за якими працюють кіоски з нелегальними сигаретами, закликавши Нацполіцію та Бюро економічної безпеки (БЕБ) перевірити цю інформацію.

За його словами, у цих торговельних точках продають підроблені сигарети міжнародних брендів за ціною, яка менша за суму податків з однієї пачки легальних сигарет.

"Все по-класиці. Ціни на сигарети 65-85 гривень. На пачках міжнародних брендів один код, попереджувальні написи – аби як, акцизні марки надруковані на домашньому принтері. Говорити, що фіскальні чеки не видають треба, чи вам і так зрозуміло?", – зауважив журналіст, опублікувавши відповідні фото.

Він зауважив, що нелегальні сигарети продають відкрито, що може свідчити про залученість місцевих правоохоронців до цієї схеми.

"Ніхто не ховається. Нелегальний товар відкрито лежить на вітрині. Навіть на зупинці "95 квартал" поставили точку... Таке можливо виключно у випадку залученості місцевої поліції в розподіл здобутих прибутків", – вважає Плінський.

Він нагадав, що за даними дослідження "Kantar Україна", саме на Дніпропетровську область припадає 27% нелегального ринку збуту тютюну в Україні.

"Я розумію що область прифронтова та постійно під ударами ворога, але на цей самий фронт потрібні гроші, які протікають крізь подібні схеми. Вони протікають, а ми потім добираємо їх через донати з людей", – констатував журналіст.

Скільки втрачає держбюджет від нелегального ринку сигарет?

Як повідомлялося, за даними останнього дослідження "Kantar Україна", у квітні цього року частка тіньового ринку тютюну зросла до 16,2% від загального обсягу, втрати держбюджету внаслідок цього прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн на рік.

При цьому вагому частку "тіньового ринку" займає нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні.