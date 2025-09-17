Зеленский возглавит делегацию Украины на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, - МИД
Президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на 79-й Генеральной Ассамблее ООН, которая состоится на следующей неделе в Нью-Йорке.
Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.
"На следующей неделе мы действительно готовимся к Генассамблее ООН, к поездке украинской делегации, конечно, самого высокого уровня, то есть - во главе с президентом Украины", - заявил он.
Недавно государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что президент США Дональд Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи.
"Он (Дональд Трамп - ред.) будет продолжать пытаться. Если мир возможен, он хочет его достичь. В какой-то момент президент может прийти к выводу, что это невозможно. Он еще не достиг этого, но может дойти до этого момента", - отметил Рубио.
