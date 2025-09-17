РУС
Новости Генеральная Ассамблея ООН
1 008 20

Зеленский возглавит делегацию Украины на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, - МИД

Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на 79-й Генеральной Ассамблее ООН, которая состоится на следующей неделе в Нью-Йорке.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

"На следующей неделе мы действительно готовимся к Генассамблее ООН, к поездке украинской делегации, конечно, самого высокого уровня, то есть - во главе с президентом Украины", - заявил он.

Недавно государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что президент США Дональд Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи.

"Он (Дональд Трамп - ред.) будет продолжать пытаться. Если мир возможен, он хочет его достичь. В какой-то момент президент может прийти к выводу, что это невозможно. Он еще не достиг этого, но может дойти до этого момента", - отметил Рубио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о мирном соглашении Украины и РФ: "Зеленскому придется его заключить" (дополнено)

Зеленский Владимир (21938) Нью-Йорк (205)
+5
насправді єрмак очолить
показать весь комментарий
17.09.2025 15:40 Ответить
+4
про друга шефіра!
про напад на друга шефіра обов'язково з трибуни оон!
єрмачина поїде?
та, звісно поїде, зі своєю стюардесою свириденчихою.
от молодець, стефанішина!
з перших кроків повертає зе!скомороха на велику сцену.
знову овації, фотосесії, рукостискання......
показать весь комментарий
17.09.2025 15:39 Ответить
+4
Я думав шо якось давно (з пару тижнів) наш незламнопотужний сонцеликий не подорожував зі світою. А ось і чергова безглузда нагода
показать весь комментарий
17.09.2025 15:44 Ответить
Вся делегація буде у чорному?
показать весь комментарий
17.09.2025 15:37 Ответить
в зеленому неголеному
показать весь комментарий
17.09.2025 16:03 Ответить
Дядяандрєй дозволив?
показать весь комментарий
17.09.2025 15:38 Ответить
Наріт мудрий дав зелене світло,залишивши тупого наріка і Андрійка при владі.
показать весь комментарий
17.09.2025 15:40 Ответить
дерьмак дав згоду?
показать весь комментарий
17.09.2025 15:38 Ответить
про друга шефіра!
про напад на друга шефіра обов'язково з трибуни оон!
єрмачина поїде?
та, звісно поїде, зі своєю стюардесою свириденчихою.
от молодець, стефанішина!
з перших кроків повертає зе!скомороха на велику сцену.
знову овації, фотосесії, рукостискання......
показать весь комментарий
17.09.2025 15:39 Ответить
насправді єрмак очолить
показать весь комментарий
17.09.2025 15:40 Ответить
дерьмак та....дерьмак теж буде...??
показать весь комментарий
17.09.2025 15:43 Ответить
Я думав шо якось давно (з пару тижнів) наш незламнопотужний сонцеликий не подорожував зі світою. А ось і чергова безглузда нагода
показать весь комментарий
17.09.2025 15:44 Ответить
Лєнку вигулювати поїде?
показать весь комментарий
17.09.2025 15:54 Ответить
А чому б не прокататись лишній раз в Нью-Йорк? Розкішний готель, прислуга, кортежі, ресторани... нарцисику потрібна доза уваги.
показать весь комментарий
17.09.2025 15:55 Ответить
Маленький клоп да смердить!
показать весь комментарий
17.09.2025 15:55 Ответить
Очолятор...
Краще б втік.
показать весь комментарий
17.09.2025 15:56 Ответить
ясно, отже наступного тижня будуть бомбити Київ... дякую за попередження.
все як вовочка їде у вояж, по Київу жорстко прилітає
показать весь комментарий
17.09.2025 16:00 Ответить
Зе має вийти на трибуну і розказати світу що Україні 8 тисяч років і це її етнична территорія. А хутин із племені агдрофагів
І ще нехай розкаже світу, що коли у московіі не було граматики , Київ вже мав Києво Могилянську Академію
показать весь комментарий
17.09.2025 16:02 Ответить
З таким "очільником" делегація може і не їхати до Нью-Йорка.
Толку від цієї поїздки, для країни рівно нуль.

Але якщо вже їдете, то виділіть на це побільше грошей 💰
Шопінг в Америці річ не дешева🤭
Візьміть з собою в США родичів, коханок, коханців.
Щоб дупи провітрили😆
показать весь комментарий
17.09.2025 16:07 Ответить
Це буде як завжди потужно!
показать весь комментарий
17.09.2025 16:09 Ответить
А на піаніно Зєля буде в Нью-Йорку грати чи ні.?
показать весь комментарий
17.09.2025 16:35 Ответить
 
 