Зеленський очолить делегацію України на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, - МЗС

Президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на 79-й Генеральній Асамблеї ООН, що відбудеться наступного тижня в Нью-Йорку.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

"Наступного тижня ми дійсно готуємось до Генасамблеї ООН, до поїздки української делегації, звісно, ​найвищого рівня, тобто на чолі з президентом України", - заявив він.

Нещодавно державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що президент США Дональд Трамп може зустрітися із Зеленським у Нью-Йорку в межах сесії Генасамблеї.

"Він (Дональд Трамп - ред.) продовжуватиме намагатися. Якщо мир можливий, він хоче його досягти. У якийсь момент президент може дійти висновку, що це неможливо. Він ще не досяг цього, але може дійти до цього моменту", - зазначив Рубіо.

