Новини Генеральна Асамблея ООН
738 19

Зеленський очолить делегацію України на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, - МЗС

Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на 79-й Генеральній Асамблеї ООН, що відбудеться наступного тижня в Нью-Йорку.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

"Наступного тижня ми дійсно готуємось до Генасамблеї ООН, до поїздки української делегації, звісно, ​найвищого рівня, тобто на чолі з президентом України", - заявив він.

Нещодавно державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що президент США Дональд Трамп може зустрітися із Зеленським у Нью-Йорку в межах сесії Генасамблеї.

"Він (Дональд Трамп - ред.) продовжуватиме намагатися. Якщо мир можливий, він хоче його досягти. У якийсь момент президент може дійти висновку, що це неможливо. Він ще не досяг цього, але може дійти до цього моменту", - зазначив Рубіо.

Зеленський Володимир (25483) Нью-Йорк (129)
Топ коментарі
+5
насправді єрмак очолить
17.09.2025 15:40 Відповісти
+4
про друга шефіра!
про напад на друга шефіра обов'язково з трибуни оон!
єрмачина поїде?
та, звісно поїде, зі своєю стюардесою свириденчихою.
от молодець, стефанішина!
з перших кроків повертає зе!скомороха на велику сцену.
знову овації, фотосесії, рукостискання......
17.09.2025 15:39 Відповісти
+3
Дядяандрєй дозволив?
17.09.2025 15:38 Відповісти
Вся делегація буде у чорному?
17.09.2025 15:37 Відповісти
в зеленому неголеному
17.09.2025 16:03 Відповісти
Дядяандрєй дозволив?
17.09.2025 15:38 Відповісти
Наріт мудрий дав зелене світло,залишивши тупого наріка і Андрійка при владі.
17.09.2025 15:40 Відповісти
дерьмак дав згоду?
17.09.2025 15:38 Відповісти
про друга шефіра!
про напад на друга шефіра обов'язково з трибуни оон!
єрмачина поїде?
та, звісно поїде, зі своєю стюардесою свириденчихою.
от молодець, стефанішина!
з перших кроків повертає зе!скомороха на велику сцену.
знову овації, фотосесії, рукостискання......
17.09.2025 15:39 Відповісти
насправді єрмак очолить
17.09.2025 15:40 Відповісти
дерьмак та....дерьмак теж буде...??
17.09.2025 15:43 Відповісти
Я думав шо якось давно (з пару тижнів) наш незламнопотужний сонцеликий не подорожував зі світою. А ось і чергова безглузда нагода
17.09.2025 15:44 Відповісти
Всім розійтись! Делегація до вихзду в Нью Йорк вишикувана:
17.09.2025 15:54 Відповісти
Лєнку вигулювати поїде?
17.09.2025 15:54 Відповісти
А чому б не прокататись лишній раз в Нью-Йорк? Розкішний готель, прислуга, кортежі, ресторани... нарцисику потрібна доза уваги.
17.09.2025 15:55 Відповісти
Маленький клоп да смердить!
17.09.2025 15:55 Відповісти
Очолятор...
Краще б втік.
17.09.2025 15:56 Відповісти
ясно, отже наступного тижня будуть бомбити Київ... дякую за попередження.
все як вовочка їде у вояж, по Київу жорстко прилітає
17.09.2025 16:00 Відповісти
Зе має вийти на трибуну і розказати світу що Україні 8 тисяч років і це її етнична территорія. А хутин із племені агдрофагів
І ще нехай розкаже світу, що коли у московіі не було граматики , Київ вже мав Києво Могилянську Академію
17.09.2025 16:02 Відповісти
З таким "очільником" делегація може і не їхати до Нью-Йорка.
Толку від цієї поїздки, для країни рівно нуль.

Але якщо вже їдете, то виділіть на це побільше грошей 💰
Шопінг в Америці річ не дешева🤭
Візьміть з собою в США родичів, коханок, коханців.
Щоб дупи провітрили😆
17.09.2025 16:07 Відповісти
Це буде як завжди потужно!
17.09.2025 16:09 Відповісти
А на піаніно Зєля буде в Нью-Йорку грати чи ні.?
17.09.2025 16:35 Відповісти
 
 