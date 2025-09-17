Зеленський очолить делегацію України на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, - МЗС
Президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на 79-й Генеральній Асамблеї ООН, що відбудеться наступного тижня в Нью-Йорку.
Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.
"Наступного тижня ми дійсно готуємось до Генасамблеї ООН, до поїздки української делегації, звісно, найвищого рівня, тобто на чолі з президентом України", - заявив він.
Нещодавно державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що президент США Дональд Трамп може зустрітися із Зеленським у Нью-Йорку в межах сесії Генасамблеї.
"Він (Дональд Трамп - ред.) продовжуватиме намагатися. Якщо мир можливий, він хоче його досягти. У якийсь момент президент може дійти висновку, що це неможливо. Він ще не досяг цього, але може дійти до цього моменту", - зазначив Рубіо.
