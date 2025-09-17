Зеленський відзначив державними нагородами рятувальників. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників і працівниць ДСНС. Глава держави подякував українським рятувальникам за роботу.
Відповідне відео Зеленський опублікував на своїй сторінці у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тисячі українських життів врятовані завдяки вашій роботі. Тисячі об’єктів української інфраструктури збережені завдяки вашій оперативності та професійності. Ми можемо тільки пишатися вашими хоробрими серцями та вашою службою – усіх наших українських рятувальників", - написав Зеленський.
Дякую кожному й кожній, чиє покликання – рятувати життя. Слава всім, хто захищає нашу державу та людей.
