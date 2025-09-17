УКР
Зеленський відзначив державними нагородами рятувальників. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників і працівниць ДСНС. Глава держави подякував українським рятувальникам за роботу.

Відповідне відео Зеленський опублікував на своїй сторінці у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тисячі українських життів врятовані завдяки вашій роботі. Тисячі об’єктів української інфраструктури збережені завдяки вашій оперативності та професійності. Ми можемо тільки пишатися вашими хоробрими серцями та вашою службою – усіх наших українських рятувальників", - написав Зеленський.

Дякую кожному й кожній, чиє покликання – рятувати життя. Слава всім, хто захищає нашу державу та людей.

Дивіться: Зеленський привітав рятувальників із професійним святом: "Сьогодні день тих, хто попри все рятує життя". ВIДЕО

