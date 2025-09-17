Зеленський привітав рятувальників із професійним святом: "Сьогодні день тих, хто попри все рятує життя". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій з професійним святом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на соцмережі глави держави.

"Сьогодні день тих, хто попри все рятує життя та завжди приходить на допомогу. Наші рятувальники одними з перших прибувають на місця російських обстрілів, дістають людей з-під завалів, гасять пожежі та підтримують. Ми в Україні знаємо, що завжди та всюди можемо розраховувати на допомогу", – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав: "Дякую всім працівникам і працівницям ДСНС України. Дякую кожному та кожній, хто обрав для себе таку нелегку, але дуже важливу місію – рятувати інших. Завжди памʼятаємо всіх рятувальників, які загинули, допомагаючи та рятуючи наших людей".

