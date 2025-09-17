РУС
Зеленский поздравил спасателей с профессиональным праздником: "Сегодня день тех, кто, несмотря ни на что, спасает жизни". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети главы государства.

"Сегодня день тех, кто, вопреки всему, спасает жизни и всегда приходит на помощь. Наши спасатели одними из первых прибывают на места российских обстрелов, достают людей из-под завалов, тушат пожары и поддерживают. Мы в Украине знаем, что всегда и везде можем рассчитывать на помощь", - говорится в сообщении.

Зеленский добавил: "Спасибо всем работникам и работницам ГСЧС Украины. Спасибо каждому и каждой, кто выбрал для себя такую нелегкую, но очень важную миссию - спасать других. Всегда помним всех спасателей, которые погибли, помогая и спасая наших людей".

Зеленский Владимир (21938) спасатели (215) ГСЧС (5133)
