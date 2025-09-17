Зеленский наградил государственными наградами спасателей. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами работников и работниц ГСЧС. Глава государства поблагодарил украинских спасателей за работу.

Соответствующее видео Зеленский опубликовал на своей странице в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Тысячи украинских жизней спасены благодаря вашей работе. Тысячи объектов украинской инфраструктуры сохранены благодаря вашей оперативности и профессионализму. Мы можем только гордиться вашими храбрыми сердцами и вашей службой - всех наших украинских спасателей", - написал Зеленский.

Спасибо каждому и каждой, чье призвание - спасать жизни. Слава всем, кто защищает наше государство и людей.

