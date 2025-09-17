РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9554 посетителя онлайн
Новости Видео
338 2

Зеленский наградил государственными наградами спасателей. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами работников и работниц ГСЧС. Глава государства поблагодарил украинских спасателей за работу.

Соответствующее видео Зеленский опубликовал на своей странице в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Тысячи украинских жизней спасены благодаря вашей работе. Тысячи объектов украинской инфраструктуры сохранены благодаря вашей оперативности и профессионализму. Мы можем только гордиться вашими храбрыми сердцами и вашей службой - всех наших украинских спасателей", - написал Зеленский.

Спасибо каждому и каждой, чье призвание - спасать жизни. Слава всем, кто защищает наше государство и людей.

Смотрите: Зеленский поздравил спасателей с профессиональным праздником: "Сегодня день тех, кто, вопреки всему, спасает жизни". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21938) награда (1850) спасатели (215) ГСЧС (5133)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оділи хопців в бойовки і в каски, НАХІБА ?!?
показать весь комментарий
17.09.2025 14:36 Ответить
театр ще і прикордонників визвали , чи це засідання МВС
показать весь комментарий
17.09.2025 17:09 Ответить
 
 