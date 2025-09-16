УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9473 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Трампа та Зеленського
1 203 22

Трамп може зустрітися із Зеленським наступного тижня, - Рубіо

Рубіо анонсував зустріч Трампа та Зеленського. Що відомо?

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп, ймовірно, проведе зустріч із Володимиром Зеленським наступного тижня.

Його цитує видання Barron's, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Рубіо, лідер США все ще сподівається на досягнення мирної угоди

Відомо, що 22 вересня Трамп прибуде до Нью-Йорка, щоб виступити на 80 сесії Генасамблеї ООН.

Читайте: Припинення війни можливе лише після укладення безпекових угод, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25473) США (24297) Трамп Дональд (7136) Рубіо Марко (288)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Нах#я???🤔🤔🤔🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.09.2025 09:19 Відповісти
+4
Хоче запитати у Шашличного, що ще можна забрати у України за обіцянки безпеки і потужні фоточки разом?
показати весь коментар
16.09.2025 09:35 Відповісти
+3
А на я у?
показати весь коментар
16.09.2025 09:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нах#я???🤔🤔🤔🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.09.2025 09:19 Відповісти
До капітуляції примушувати.
показати весь коментар
16.09.2025 09:33 Відповісти
Накрутить Зелі хвоста?
показати весь коментар
16.09.2025 09:21 Відповісти
А ***** та Сі накрутять Трумпу. А таваріщ Ин допоможе.
показати весь коментар
16.09.2025 09:23 Відповісти
Буде лавитишоб Zе погодився на сдачу неокупованих територій другу Владіміру з яким у нього прекрасні відношення. До речи, у Ze теж з тім другом непогані відношени, Оман тому свідок.
показати весь коментар
16.09.2025 09:30 Відповісти
користі від цих зустріч 0. але всі будуть "задоволені"
показати весь коментар
16.09.2025 09:22 Відповісти
А на я у?
показати весь коментар
16.09.2025 09:23 Відповісти
Невже хтось вірить що Зеля може переконати рудого ,навпаки Трамп буде переконувати що треба піти на умови терориста путіна ,одним словом два нарцизи ,два клоуни про що можна домовитись ?
показати весь коментар
16.09.2025 09:25 Відповісти
show must go on: світ має думати, що йдуть якісь переговори, трамп активно зустрічається з усіма сторонами війни, от-от буде мир, почекайте ще 24 годинки/2 тижні.
показати весь коментар
16.09.2025 09:28 Відповісти
Щоб що?
показати весь коментар
16.09.2025 09:28 Відповісти
Як що? Свіжі відосіки подивитись, переконати в мудрості ОП і що він не на побігушках у Єрмака, а такий-же балабол, як і Трамп.
показати весь коментар
16.09.2025 09:36 Відповісти
- 6:00 - Подьем

- 7:00 - Разгон облаков, установление хорошей погоды

- 8:00-10:00 - ПОДВИГ

- 16:00 - Война с Англией
показати весь коментар
16.09.2025 09:32 Відповісти
Хоче запитати у Шашличного, що ще можна забрати у України за обіцянки безпеки і потужні фоточки разом?
показати весь коментар
16.09.2025 09:35 Відповісти
Може вже досить? Тампона ви не переконаєте, а от рижий шизоїд шукає повод посваритися з Зеленським
показати весь коментар
16.09.2025 09:35 Відповісти
Щоб не було Парагваю, хоча він вже якоюсь мірою настав, хоча ура-патріоти навряд чи зрозуміють про що мова.
показати весь коментар
16.09.2025 09:36 Відповісти
А ухилянти зрозуміють, у них у погрібах і на дахах багато є часу, щоб читати про світову історію і політику.
показати весь коментар
16.09.2025 09:48 Відповісти
***** незадоволене недостатньою ефективністю своєї рудої маріонетки в контексті примусу України піти на кацапські ультиматуми.
показати весь коментар
16.09.2025 09:40 Відповісти
Дорожку розстеле? Зелену, звісно 🤢🤮
показати весь коментар
16.09.2025 09:49 Відповісти
Нехай зе покаже Трампу
1. карту бойових дій і фотки зруйнованих російськомовних міст
2. Останні виводи вчених генетиків , що словяне зародились на півночі України ( Русі) , а кацапи- фіноугри БРЕХУНИ І КРАДІЇ
А то Трампу з тою грою у гольф не до науки
показати весь коментар
16.09.2025 10:00 Відповісти
смисол?
показати весь коментар
16.09.2025 10:28 Відповісти
На хіба? Два нарциса скучили один за одним? Обидва - могильщики України! Не дочекаєтесь, хворобливі ви наші...
показати весь коментар
16.09.2025 10:37 Відповісти
 
 