Трамп може зустрітися із Зеленським наступного тижня, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп, ймовірно, проведе зустріч із Володимиром Зеленським наступного тижня.
Його цитує видання Barron's, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Рубіо, лідер США все ще сподівається на досягнення мирної угоди
Відомо, що 22 вересня Трамп прибуде до Нью-Йорка, щоб виступити на 80 сесії Генасамблеї ООН.
