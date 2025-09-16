Припинення війни можливе лише після укладення безпекових угод, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення бойових дій можливе лише за умови сміливої позиції Дональда Трампа та укладення документа про гарантії безпеки ще до завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

За його словами, війна може зупинитися лише тоді, коли президент США Дональд Трамп проявить рішучість. Зеленський також висловив сподівання, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер під час візиту Трампа обговорить із ним майбутні гарантії для України.

"Я хочу, щоб усі угоди були підписані ще до завершення війни. Нам потрібен конкретний документ, який підтримає Америка та європейські партнери. Для цього необхідна чітка позиція президента Трампа", – наголосив глава держави.

Він також зазначив, що США мають достатньо систем ППО, які могли б надати Україні в необхідних обсягах.

