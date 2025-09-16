УКР
Новини Гарантії безпеки для України
574 16

Припинення війни можливе лише після укладення безпекових угод, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення бойових дій можливе лише за умови сміливої позиції Дональда Трампа та укладення документа про гарантії безпеки ще до завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

За його словами, війна може зупинитися лише тоді, коли президент США Дональд Трамп проявить рішучість. Зеленський також висловив сподівання, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер під час візиту Трампа обговорить із ним майбутні гарантії для України.

"Я хочу, щоб усі угоди були підписані ще до завершення війни. Нам потрібен конкретний документ, який підтримає Америка та європейські партнери. Для цього необхідна чітка позиція президента Трампа", – наголосив глава держави.

Він також зазначив, що США мають достатньо систем ППО, які могли б надати Україні в необхідних обсягах.

Зеленський Володимир (25473) перемовини (3088) Трамп Дональд (7136)
+3
а де прошлі твої безпекові угоди?
16.09.2025 07:43 Відповісти
+3
Ті вже прострочені, треба 28 нових
16.09.2025 07:44 Відповісти
+1
Чим більше ти поучаєш сильних мира цього тим більше вони ненавидять тебе.Не може яйце курку навчати.Ти *********** від себе цим.Є багато гарних дипломатів які могли допомогти найти шляхи підходу до того ж Трампа але твоя неприязнь до попередників і твоя гординя не дозволяють тобі цього зробити.
16.09.2025 07:49 Відповісти
а де прошлі твої безпекові угоди?
16.09.2025 07:43 Відповісти
Ті вже прострочені, треба 28 нових
16.09.2025 07:44 Відповісти
як він сам,просрочений
16.09.2025 07:46 Відповісти
Європа сказала навпаки - припинення війни - потім безпекові угоди - може
16.09.2025 07:45 Відповісти
Мало Будапештського конкретного документа? Нічому не навчив?
16.09.2025 07:48 Відповісти
поїздив по Європі за наш рахунок, типу для підписання безпекових угод, понапідписував щось, і знову треба ще? не нагулявся?
а ресурси ти кому віддав і за які гарантії?
16.09.2025 07:48 Відповісти
Чим більше ти поучаєш сильних мира цього тим більше вони ненавидять тебе.Не може яйце курку навчати.Ти *********** від себе цим.Є багато гарних дипломатів які могли допомогти найти шляхи підходу до того ж Трампа але твоя неприязнь до попередників і твоя гординя не дозволяють тобі цього зробити.
16.09.2025 07:49 Відповісти
В нього є на всі руки майстер дєрьмак. Результати його "діяльності" спостерігаємо.
16.09.2025 07:52 Відповісти
Не вдасця змінити Осла в кріслі Верховного головнокомандувача.
Він буде сидіти до останнього, вп'явшись кігтями в трон.
Вся ця біганина з "гарантіями безпеки" потрібна йому як індульгенція на потім, коли почнуться розбірки польотів.
Україна - це квартал95. Не буде кварталу95 - не буде України.
16.09.2025 07:50 Відповісти
Ти себе чуєш ? Яка угода і з ким ? Ми що з Америкою воюєм ?
16.09.2025 07:56 Відповісти
Насколько я помню, Янелох уже заключил такие "угоди" с островами Фиджи, Кука и Пасхи.
Они предусматривают взаимное невыведение в космос ядерного оружия и отказ от выпекания Пасхи с начинкой из плодов Фиджи и Кука.
16.09.2025 08:00 Відповісти
Ішак переймається небезпекою призупинення війни, скасування воєнного стану та виборів. Воно і надалі буде торочити про гіпотетичні вимоги аби втриматись при владі.
16.09.2025 08:02 Відповісти
Не хочу виглядати занудою але ж у нас,*** аашу мать, є 28 безпекових угод?
16.09.2025 08:10 Відповісти
плюс план стійкості та план миру виміняний на надра
16.09.2025 08:14 Відповісти
угод вже стільки, що можна видавати - "Полное собрание сочинений Зеленина в 55 томах"
16.09.2025 08:12 Відповісти
 
 