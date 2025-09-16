Прекращение войны возможно только после заключения соглашений о безопасности, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение боевых действий возможно лишь при условии смелой позиции Дональда Трампа и заключения документа о гарантиях безопасности еще до завершения войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.
По его словам, война может остановиться только тогда, когда президент США Дональд Трамп проявит решимость. Зеленский также выразил надежду, что премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита Трампа обсудит с ним будущие гарантии для Украины.
"Я хочу, чтобы все соглашения были подписаны еще до завершения войны. Нам нужен конкретный документ, который поддержит Америка и европейские партнеры. Для этого необходима четкая позиция президента Трампа", - подчеркнул глава государства.
Он также отметил, что США имеют достаточно систем ПВО, которые могли бы предоставить Украине в необходимых объемах.
а ресурси ти кому віддав і за які гарантії?
Він буде сидіти до останнього, вп'явшись кігтями в трон.
Вся ця біганина з "гарантіями безпеки" потрібна йому як індульгенція на потім, коли почнуться розбірки польотів.
Україна - це квартал95. Не буде кварталу95 - не буде України.
Они предусматривают взаимное невыведение в космос ядерного оружия и отказ от выпекания Пасхи с начинкой из плодов Фиджи и Кука.