Прекращение войны возможно только после заключения соглашений о безопасности, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение боевых действий возможно лишь при условии смелой позиции Дональда Трампа и заключения документа о гарантиях безопасности еще до завершения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

По его словам, война может остановиться только тогда, когда президент США Дональд Трамп проявит решимость. Зеленский также выразил надежду, что премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита Трампа обсудит с ним будущие гарантии для Украины.

"Я хочу, чтобы все соглашения были подписаны еще до завершения войны. Нам нужен конкретный документ, который поддержит Америка и европейские партнеры. Для этого необходима четкая позиция президента Трампа", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что США имеют достаточно систем ПВО, которые могли бы предоставить Украине в необходимых объемах.

