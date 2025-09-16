РУС
Гарантии безопасности для Украины
1 537 31

Прекращение войны возможно только после заключения соглашений о безопасности, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение боевых действий возможно лишь при условии смелой позиции Дональда Трампа и заключения документа о гарантиях безопасности еще до завершения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

По его словам, война может остановиться только тогда, когда президент США Дональд Трамп проявит решимость. Зеленский также выразил надежду, что премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита Трампа обсудит с ним будущие гарантии для Украины.

"Я хочу, чтобы все соглашения были подписаны еще до завершения войны. Нам нужен конкретный документ, который поддержит Америка и европейские партнеры. Для этого необходима четкая позиция президента Трампа", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что США имеют достаточно систем ПВО, которые могли бы предоставить Украине в необходимых объемах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин ищет пути выхода "из политической изоляции" и пытается обмануть Трампа, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21929) переговоры (5151) Трамп Дональд (6603)
Топ комментарии
+21
Ті вже прострочені, треба 28 нових
16.09.2025 07:44 Ответить
+20
а де прошлі твої безпекові угоди?
16.09.2025 07:43 Ответить
+17
поїздив по Європі за наш рахунок, типу для підписання безпекових угод, понапідписував щось, і знову треба ще? не нагулявся?
а ресурси ти кому віддав і за які гарантії?
16.09.2025 07:48 Ответить
як він сам,просрочений
16.09.2025 07:46 Ответить
Європа сказала навпаки - припинення війни - потім безпекові угоди - може
16.09.2025 07:45 Ответить
Мало Будапештського конкретного документа? Нічому не навчив?
16.09.2025 07:48 Ответить
Чим більше ти поучаєш сильних мира цього тим більше вони ненавидять тебе.Не може яйце курку навчати.Ти *********** від себе цим.Є багато гарних дипломатів які могли допомогти найти шляхи підходу до того ж Трампа але твоя неприязнь до попередників і твоя гординя не дозволяють тобі цього зробити.
16.09.2025 07:49 Ответить
В нього є на всі руки майстер дєрьмак. Результати його "діяльності" спостерігаємо.
16.09.2025 07:52 Ответить
Не вдасця змінити Осла в кріслі Верховного головнокомандувача.
Він буде сидіти до останнього, вп'явшись кігтями в трон.
Вся ця біганина з "гарантіями безпеки" потрібна йому як індульгенція на потім, коли почнуться розбірки польотів.
Україна - це квартал95. Не буде кварталу95 - не буде України.
16.09.2025 07:50 Ответить
Ти себе чуєш ? Яка угода і з ким ? Ми що з Америкою воюєм ?
16.09.2025 07:56 Ответить
Насколько я помню, Янелох уже заключил такие "угоди" с островами Фиджи, Кука и Пасхи.
Они предусматривают взаимное невыведение в космос ядерного оружия и отказ от выпекания Пасхи с начинкой из плодов Фиджи и Кука.
16.09.2025 08:00 Ответить
Ішак переймається небезпекою призупинення війни, скасування воєнного стану та виборів. Воно і надалі буде торочити про гіпотетичні вимоги аби втриматись при владі.
16.09.2025 08:02 Ответить
Не хочу виглядати занудою але ж у нас,*** аашу мать, є 28 безпекових угод?
16.09.2025 08:10 Ответить
плюс план стійкості та план миру виміняний на надра
16.09.2025 08:14 Ответить
У 24 їх було майже 90. І шо - вони навіть на третій квартал бюджет військовий забрали та кинули на будівництво - а х..лі, вже перемога. У екстренному порядку повертали - повернули, але не всі, гроші.
16.09.2025 11:04 Ответить
угод вже стільки, що можна видавати - "Полное собрание сочинений Зеленина в 55 томах"
16.09.2025 08:12 Ответить
16.09.2025 08:19 Ответить
А якже перестать стрелять і сойтісь посередінє?
16.09.2025 08:35 Ответить
Спочатку було: "23-й рік перемоги", "Стратегія перемоги" потім "Справедливий мир", а тепер чергова маячня про "Безпекові угоди". Хтось крім Zєльонського в це віре?
16.09.2025 08:45 Ответить
Єрмак вірить.Або робить вигляд що вірить
16.09.2025 09:14 Ответить
Безпекові угоди для просроченої ЗЕзграї? За наслідки критавого урядування, саботажу, суперзлодійства і зради.
16.09.2025 08:46 Ответить
Не припинення вогню а безпекові угоди ти хочеш безпекових угод з міжнародним тероритом ? ось що буває коли клоун управляє державою під час війни.
16.09.2025 08:58 Ответить
Ідіот, в нас вже є Будапештський меморандум. Тепер хоч з'їж його хоч підітрися
16.09.2025 08:59 Ответить
Володя, єдина дієва гарантія безпеки для України буде лише тоді, коли якась з ядерних країн, окрім росії, звісно, візьме на себе забов'язання, що коли після укладання "мирної угоди" з росією остання знову розпочне військові дії проти України,- її збройні сили візьмуть бузпосередню участь у збройному відсічі такої агресії спільно з ЗСУ! Оце - єдина гарантія безпеки! Все інше - для кончених ідіотів!!!
16.09.2025 08:59 Ответить
Ніхто на таке не піде.Єдині дієві гарантії-членство в нато та єс
16.09.2025 09:15 Ответить
Гигант мысли.
16.09.2025 09:08 Ответить
Жодної системної роботи ніде. У зовнішніх взаєминах якесь хаотичне хапання за безглузді плани стійності, плани непереможної перемоги, стратегії відновлення, гарантії безпеки... Усередині країни кривава корупція на найвищому рівні і повний саботаж мобілізації та оброни з боку органів влади...
16.09.2025 09:21 Ответить
Все теж саме по новому колу.
16.09.2025 11:08 Ответить
 
 